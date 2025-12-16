作者：吳家慶（諮商心理師）

我對你的看法，不是偏心，而是偏見

Bonnie和Asa是一對同居三年左右的情侶，當時他們在跨公司的一場羽球活動上相識，兩人外表看起來穩定、成熟和負責任。但最近Bonnie開始在關係中感到疲憊，她越來越不快樂，她說不太出來是哪裡出了問題，只知道每次Asa一開口，她就覺得不耐煩。

某一天，Bonnie下班獨自在捷運上，手機裡跳出Asa的訊息：「我今天加班，會晚點回家」，Bonnie心裡鬆了一口氣，腳步輕快地從捷運站走回家，順道買了許久沒吃的滷味作為晚餐，期待享受一個人的晚上時光。時鐘滴答、滴答、滴答，轉眼間接近晚上9點，Asa仍舊還沒回家， Bonnie此時不滿的情緒越來越高漲，語氣刻薄的說：「每次輪到他倒垃圾就要加班，加班什麼？根本是藉口，分明不想倒垃圾！！」Bonnie想起之前的家務協議，每次執行不到兩個月又故態復萌，最終大部分的家務又落到自己身上，如同今天一樣。

Asa到家後，手上提著一份宵夜，希望為倒垃圾的事情謝罪。Bonnie瞥了一眼，冷冷的說道：「我晚餐吃很飽，你先放著吧」，但她心裡卻有另一個刺耳的聲音：「每次只會用買東西來敷衍我，把我當成傭人嗎？」。Bonnie獨自走回房間裡，她感覺自己好像沒辦法從這段關係中再得到快樂，只要一看到Asa就覺得厭煩，不管他開口說什麼，都不再期待。過去Asa的浪漫舉動，現在全變成Bonnie懷疑、憤怒和失望的來源。

她不確定這段關係是否還能挽回，但她知道，自己已經陷入一個無形的泥淖—把愛視為敵意的，把關心看成威脅，把每個日常小事都當成對方性格缺陷證明。

什麼是消極詮釋？

消極詮釋（Negative Sentiment Override）是美國婚姻與家庭研究學者John Gottman用來描述某種關係狀態的概念，意指一個人對其伴侶的詮釋被負面想法與感受主導。當人處於這種狀態時，即使伴侶的言語、態度或行為是中立，甚至是正面的，也會將其解讀為負面或消極的。

關係怎麼走向消極詮釋的迴圈裡面的？

Gottman解釋，一對伴侶要進入消極詮釋主要有兩種可能：未能維持情感連結或未能有效處理衝突（或兩者都有）。

未能維持情感連結是指一段關係原本建立在正向的看法與互動上，但隨著時間過去，雙方開始以為自己已經很瞭解對方，隨之而來的是，肯定與欣賞的話語減少，注意力也轉向令人失望或不滿的部分。久而久之，這些負面的想法在心中積累，有時隱而不說，有時則轉化為批評或指責，當這些話語被對方接收時，常會被解讀為攻擊，造成情感上的受傷，並落入一種負面互動模式。

未能有效處理衝突則是衝突處理的方式出了問題。有些伴侶平時能夠維持正向互動，但一吵起架來，就容易落入「四騎士行為」（four horsemen）—批評（criticism）、反擊（defensiveness）、防衛（contempt）和冷漠（stonewalling）。雙方沒有學會如何有效地處理爭執，讓彼此感到安全，當這些衝突一再發生，卻得不到修補，就在彼此心裡留下疤痕，久而久之，兩人對整段關係的感受也會變得越來越負面，最終整體的互動都被消極詮釋所佔據。

另外，有些伴侶在短時間快速陷入消極詮釋的狀態，像是經歷背叛這類重大創傷事件時。這些事件往往會重創彼此的信任，讓人開始懷疑自己是否真的瞭解眼前這個人，甚至不確定這段關係是否還能重建信任與安全感。

其實消極詮釋就像一面扭曲的放大鏡，讓我們看不見對方的善意，只看得見自己的委屈與不滿。無論是因為情感連結的流失、衝突處理不當，或是突如其來的背叛傷害，這些都可能讓一段原本充滿希望的關係，慢慢走向失望與疏離。但消極詮釋並不是一段關係的終點，而是提醒彼此：「好好看看彼此，重新調整關係的節奏、語言與理解方式」。

愛，不是永遠不爭執，而是爭執後還願意靠近彼此。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「我看不見對方的好意，只看得到自己的委屈：親密關係中的消極詮釋」，未經同意禁止轉載。）

