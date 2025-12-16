職場、家庭、感情全都撐？你可能正陷入「過度照顧者」輪迴

作者：蘇冀苓（諮商心理師）

在職場裡有這麼一個人～

盡心認真做著分內工作，偶爾也幫忙部門「收拾爛攤子」，不曉得為什麼會覺得事情「好像不能就這樣爛在這裡？」於是主動著手承擔額外的責任。

在父母前會這樣子～

家庭中的中間人，家裡的溝通都像需要經過這位「總機」才能互相傳遞。有時明明很疲累了，但不由自主的透支自己的體力和存款，去負擔家裡的需要。

親密關係裡的會看到一個人～

不確定關係裡何時出現失衡，一開始的妥協想先照顧對方的感受和需要，後面就變成一次次的遷就和失望。忍到最後「失望」就像一塊塊的磚塊，壓著心頭好重，也壓下自己的想法和期待。

有一種爸爸或媽媽～

在孩子出現需要，第一時間解決的人總是他。養育孩子上，好多次趕快出手，感覺總有種「我不管自己的孩子，誰管？」。

獨自在外地時，有個人會～

工作外派時，好不容易有機會體驗不同生活和一展拳腳，但家族間的訊息，常讓他跨越時差或地理距離，一秒回到家族喧囂中。

你以為這是不同人的生命故事嗎？但更常看到一人分飾多角，帶著相似的腳本，勞心勞力的承受各方來的重擔。已經回想不起來到底是什麼原因或時候，讓自己忙碌成蠟燭多頭燒。

為什麼總是我來照顧和讓步？

好像看到很重視的人和關係在天秤的一邊，另一邊則是自己，因為重視著對方的需要，唯有更多付出和妥協，才讓天秤不會因為不平衡而傾倒。有時候因為一時著急或忍不住而出手，但沒想到時間久了成為自己的責任。維持平衡會花越來越多的力氣，因為天秤對面會持續增加重量，而自己不可能事事兼顧，內心感到辛苦。尤其當天秤不只一個，需要維持平衡的另一邊還有另一半、工作或家人時，只能疲於調整，儘量維持著短暫的平衡。

我面對這樣的感受，好累，但為什麼停不下來？

仔細回想好像也不完全是希望證明自己，或得到缺我不可的證明。只知道好像用照顧、付出或盡心盡力，讓家人、關係或職場人際，能夠維持穩定。內心相信世界上會有些全能的人，能讓所有負重都好好的達到平衡。而只是自己不會時間分配，或能力不夠好，才會發生挖東牆補西牆的窘迫。

對照顧或責任放不下從何時開始的？

好像回想不起來從何開始？但依稀在小時候看到照顧者像是父親或是母親，有個竭盡所能和用心良苦的身影，覺得如此萬能什麼都會，而且什麼都做的很好。看到辛苦付出的他們，讓自己有個平順沒有太大憂愁的成長過程，也對他們的產生感謝。這個感謝逐漸從看到任勞任怨又全能的父親或母親，轉而認同他們代表的模樣，一個超人般不會累也不會做不到的形象。於是小小的身體裡，裝載著大而萬能的模樣，期許長大後，自己能做到這樣的模樣。

小時缺乏好好被照顧的經驗，但為什麼還會不自覺想成為照顧者？

又或者是在小時候缺乏這樣的經驗，成長時發生過很多的不安和擔心。當聽到或看到有個這樣萬能形象，好希望有個這樣的人，當自己的照顧者。因此就轉為認同照顧者的角色和劇本，心裡將照顧者塑造成一個很理想的角色。於是就算沒得到，也期許自己將來能成為這樣的一個人，為孩子提供遮風擋雨。心裡想著我小時得到不到好的照顧，但我長大有能力時，我要扭轉並照顧我身邊的人。

一直的照顧，那我呢？

但忍不住想「我一再妥協要到什麼時候呢？」好像都是幫別人生活過的更好及錦上添花，但自己生活呢？忙完一天下來，回頭想想一天的忙碌，我在哪裡？為什麼我會忍不住做更多？

停止燃燒自己照亮他人

或許你可以通過一些自我對話，幫助自己釐清和探查，忍不住的付出和無法停不下來的妥協之下，隱藏在內心的聲音。

如果可以，用語音或文字紀錄的方式，直覺的紀錄下自己浮出腦中的想法，幫助自己將內在聲音浮現出來。

如果你的家人或朋友需要幫忙，而你選擇什麼都不做，你覺得會發生什麼事情呢？這和你覺得「做對的事」有什麼不一樣嗎？ 回想一件我明明不想參與，卻還是說「好」時的情境，心中出現什麼感受？現在的我，怎麼看自己的決定？ 你有沒有經歷過那種「我真的做不到，可是又覺得不能說不」的時候？那時候的你，是怎麼想、怎麼感覺的？

當這些自我對話問完，你可以再回頭看語音或快速紀錄下的文字，帶給你什麼感受？心中可能有些不愉快、有些卡卡的、有些暖暖的、有些矛盾，有這些感受都是代表著你對照顧者的角色，有更進一步的發現和覺察。

這份覺察可以陪著我～

有時候面對家庭或人際，「體貼」反而變成一種隨時要去留意對方需要的能力，反而變得耗費能量，及需要大量投入心力的。但當時間固定一天也就24小時時，更多的體貼或為他人著想，也就壓縮了自己，將自己需要放到更不重要的位置，也是委屈和對自己妥協。將一些對話的空間和時間，留給自己，也是照顧自己的一種方法。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「消失中的我！當生活只剩照顧他人需要時，“我”去哪裡了？」，未經同意禁止轉載。）

