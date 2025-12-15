共感力是缺點嗎？總是太快替別人痛 情緒代入過深如何自保不耗能
有時候，我們會在關係中感覺很累，一開始以為是事情太多，後來感覺好像是因為「太快代入了別人的情緒」。
特別是當身邊的人，像是關係很好的同事、主管、家人，或當有人充滿感受性的來跟你聊天，感受到對方遇到難過或混亂的狀況，有時會瞬間進入一種模式：我懂他的痛、焦慮、開始想像如果我是他，我會怎樣崩潰。
這時候會覺得好像「我也在裡面」，情緒捲上來，責任感也升起。
整個人捲進去可能好幾個小時，可能好幾天，甚至假日或出遊都還在隱約的感覺著，一瞬間，也想到，其實……那不是我的人生，也不是我該扛的責任？
後來發現，有一個模式與習慣：「很快的代入，來貼近與理解一份關係。」
這種代入是出於真誠的共感，但當代入太快、太深，其實是在用自己的感受去「替」別人活，然後逐漸地失去了自己的位置。
如果你是共感力與代入感極高的人，邀請你開始練習幾個方法，幫助自己在「共感」與「自我」之間拉出一點距離：
三步對話法（當快被捲進去時）
1. 我感受到什麼？
2. 這是誰的人生與經驗？
3. 我可以怎麼提供一份關心？放下要讓他變得舒服/改善的責任？
五指著地練習（幫自己回到身體）
每摸一根手指，默念一句話：
「這是他的感受」
「不是我的責任」
「我可以選擇靠近」
「但我也可以選擇退後一步」
「讓我有空間能呼吸與觀察」
祝福美好特質的你不需要放棄感受力，也不需要每次都「這麼用力」去感覺，可以不融合的靠近，可以保有自己的共感。
這是共感力與高敏感的我們正在諮商裡面學習的事，一開始真的不是容易的，如果你也有一樣的經驗，也歡迎你可以一起練習。
（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「共感力是缺點嗎？」，未經同意禁止轉載。）
