別脫口而出！這4個句子正在破壞你的親密關係

摘要 心理學家揭示四句破壞關係的危險話語：別那麼敏感、我沒事、隨你便、你總是/從不。更有利於親密關係的對話句子是什麼？

《Forbes》撰稿人心理學家崔佛斯（Mark Travers）認為，陷入負面溝通模式的人往往是無意識的。但有時就是無意識的一句話，種下慢慢侵蝕信任的種子，最後破壞了親密關係。

崔佛斯相信，愛的溝通關鍵在：如何在衝突時刻有意識地選擇你所說的話。建立正向的溝通需要練習，但避開以下這4句話，會是一個好的練習開始。

這些話與前華盛頓大學心理學教授高特曼（John Gottman）提到的「關係末日四騎士」概念高度契合。讓我們一起來看看這4種危險句型及其背後的心理機制！

1. 「別那麼敏感」

這句話不僅僅是否定情緒，它實際上告訴你的談話對象：「你的感受是錯誤的或誇大的」，這正是高特曼所說的「輕蔑」（Contempt），也是四騎士中最具破壞力的一位。

這句話可能讓對方陷入自我懷疑，甚至感到必須壓抑真實感受只為維持表面和平。研究顯示，當一個人的情感被否定時，其神經系統會將此視為威脅，觸發防禦反應，最終不利於長期關係。

你可以換句話說： 「我能看出這對你很重要，你能幫我理解為什麼嗎？」或「我沒意識到這對你有這樣的影響。我想多聽聽你的想法。」

2. 「我沒事啦！」（當你其實有事時）

當你的伴侶察覺到你情緒不對，關切地問「你還好嗎？」，而你淡淡的說了「我沒事」，實際上你正在築起情感屏障。

這種否認自身感受的行為，在高特曼理論中屬於「防衛」（Defensiveness）的一種表現。研究發現，在關係中壓抑情緒與更高的孤獨感，和較低的關係滿意度直接相關。

你可以換句話說： 「我感覺不太對，但我需要一點時間。」或「我有些心事，但我還不知道該怎麼開口談論它。」

3. 「隨便，我不在乎」

在爭執中丟出「隨便，我不在乎」，你可能只是想表達挫折——但伴侶聽到的是「你和你的選擇對我不再重要」。這正是高特曼所描述的「築牆」（Stonewalling），完全切斷情感聯繫的冷暴力表現。研究發現，這種有意的情感撤離，與關係滿意度顯著下降相關。

你可以換句話說：「我需要一點時間讓頭腦冷靜一下，我們可以之後再聊聊嗎？」

4. 「你總是⋯⋯」或「你從不⋯⋯」

當伴侶忘記重要的事，你可能脫口而出「你總是這樣」或「你從不聽我說話」。

高特曼表示，這種「批評」（Criticism）與具體有細節的抱怨不同，攻擊的是對方的整體人格，往往讓對方立即進入防禦狀態。研究表明，這種溝通方式通常導致「強制性衝突」而非「建設性對話」。

你可以換句話說：「我注意到一種行為模式讓我感到受傷；我們能一起解決嗎？」

健康的關係不在於從不犯錯，而在於雙方願意傾聽、修復並一起成長。調整這些看似不經意的用語，不僅能改善人際關係，更能帶進人與人的信任，提升幸福感。

資料來源：Forbes、World Economic Forum

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文別脫口而出！這4個句子正在破壞你的親密關係》