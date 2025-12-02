快訊

一句話點醒無數關係！可以關心，但別讓「擔心」成為壓力

擁抱心理／ 顧浩然（諮商心理師）
當我們可以多帶點好奇在關係上，自然就有機會創造善的循環；反之，如果帶著評價，只會削弱彼此的信任感。 示意圖／Ingimage
作者：顧浩然（諮商心理師

可以關心，但不需要擔心

「可以關心，但不需要擔心。」這句話，是在一次和來訪者談話結束前，我送給對方的一句話。

其實這句話，不僅適用於與他人的關係，尤其是親子或伴侶、手足，更可以用在自己的身上。

有一次，來訪者提到近來生活上所面對的難題，言談間，一直有很多的擔心。「當你現在提到『擔心…』的時候，身體有什麼感覺？」我問。「有些緊繃，呼吸好像感覺到有些急促…，」來訪者說。

關心與擔心，身體感受會不同

那你要不要試試看，如果把擔心變成關心，會不會有什麼不一樣？來訪者很認真地感受它，「對吔，沒有剛剛地緊繃感…」。

在關係中，特別是我們所在意的關係，很奇怪，不知道為什麼？總是會很習慣地擔心。好比做父母的總是擔心孩子吃得不好、不能好好地照顧自己…。

關心和擔心是不一樣的。

前者，讓對方感受到的是一份關懷，帶來力量與被支持感；但後者，卻可能讓對方感受到的不被信任。

關心與擔心的語句可能是：

關心：「你都好嗎？」

擔心：「你可以嗎？」

關心：「工作適應得如何？」

擔心：「做得來嗎？」

關心，來自好奇；擔心，來自評價

有沒有發現，關心和擔心的不同在於，前者是帶著好奇，而後者可能帶著評價。

當我們可以多帶點好奇在關係上，自然就有機會創造善的循環；反之，如果帶著評價，只會削弱彼此的信任感。

因為，人性使然，如果我感受到對方的評價，可能就會很自然地開始自我防衛，為當下與對方的互動建立了一道看不見的牆，自然，就不容易靠近對方，也不輕易讓對方靠近自己。

讓我們一起練習，在關係中付出我們的關心，但減少對對方的擔心。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「關心不擔心」，未經同意禁止轉載。）

不是做做樣子！為何「儀式感」能救關係？EFT理論揭密

坊間儀式感相關的文章很多，但要用EFT角度出發，來跟大家解釋：「儀式感」何以這麼重要？背後隱含的學理是什麼？

「我不夠好」想法從何而來？《地球特派員Elio》點破自我懷疑來源

在動畫電影《地球特派員Elio》中，主角Elio在面對喪親與新環境適應的壓力下，展開一段非比尋常的冒險旅程——他渴望被外星人帶走，逃離地球。他做出許多讓人費解的行為，例如在沙灘上畫外星符號、用無線電搜尋訊號，也經常對身邊人說：「你不懂」，卻從不說明自己真正的想法與需要。

常春藤幸福教練：最快樂的人 生活中都有這3種朋友

根據哈佛大學成人發展研究，穩固的人際關係是幸福與身心健康的關鍵。但所謂「穩固關係」不單只是跟摯友建立單一深厚情誼，也不是擁有眾多難以...

不只止痛、更是「心理升級」 諮商如何終結反覆上演的人生困擾？

會想嘗試諮商的你，通常帶著生活中的近期困擾而來。可能是遭受到某個巨大挫折或打擊、承受關係的斷裂、被迫面對困難的抉擇或是感到長期累積的壓力已難以負荷。在諮商初始，聚焦在這些問題的調適與因應上自然是當務之急。

別再假裝effortless！「鴨子症候群」告訴你：以為的從容 其實是焦慮

在水面上，你看見一隻鴨子，漂浮得穩定又優雅。可如果你往下看，牠的腳正用力地撲騰——拼命、慌亂、但沒有人看見。這就是心理學裡的「鴨子症候群（Duck Syndrome）」。這個詞最早出現在史丹佛大學，用來形容那些外表看起來輕鬆成功、實際卻在壓力與焦慮中掙扎的學生。

