一句話點醒無數關係！可以關心，但別讓「擔心」成為壓力

作者：顧浩然（諮商心理師）

可以關心，但不需要擔心

「可以關心，但不需要擔心。」這句話，是在一次和來訪者談話結束前，我送給對方的一句話。

其實這句話，不僅適用於與他人的關係，尤其是親子或伴侶、手足，更可以用在自己的身上。

有一次，來訪者提到近來生活上所面對的難題，言談間，一直有很多的擔心。「當你現在提到『擔心…』的時候，身體有什麼感覺？」我問。「有些緊繃，呼吸好像感覺到有些急促…，」來訪者說。

關心與擔心，身體感受會不同

那你要不要試試看，如果把擔心變成關心，會不會有什麼不一樣？來訪者很認真地感受它，「對吔，沒有剛剛地緊繃感…」。

在關係中，特別是我們所在意的關係，很奇怪，不知道為什麼？總是會很習慣地擔心。好比做父母的總是擔心孩子吃得不好、不能好好地照顧自己…。

關心和擔心是不一樣的。

前者，讓對方感受到的是一份關懷，帶來力量與被支持感；但後者，卻可能讓對方感受到的不被信任。

關心與擔心的語句可能是：

關心：「你都好嗎？」 擔心：「你可以嗎？」 關心：「工作適應得如何？」 擔心：「做得來嗎？」

關心，來自好奇；擔心，來自評價

有沒有發現，關心和擔心的不同在於，前者是帶著好奇，而後者可能帶著評價。

當我們可以多帶點好奇在關係上，自然就有機會創造善的循環；反之，如果帶著評價，只會削弱彼此的信任感。

因為，人性使然，如果我感受到對方的評價，可能就會很自然地開始自我防衛，為當下與對方的互動建立了一道看不見的牆，自然，就不容易靠近對方，也不輕易讓對方靠近自己。

讓我們一起練習，在關係中付出我們的關心，但減少對對方的擔心。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「關心不擔心」，未經同意禁止轉載。）