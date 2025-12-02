不是做做樣子！為何「儀式感」能救關係？EFT理論揭密

作者：詹惠文（諮商心理師）

坊間儀式感相關的文章很多，但要用EFT角度出發，來跟大家解釋：「儀式感」何以這麼重要？背後隱含的學理是什麼？

建立儀式感，營造幸福家庭

從EFT取向出發，可以用兩種角度來評估關係的品質，一種角度是看家庭關係中，是否具有可親性、投入性以及回應性（備註二）。另一種角度，則是看家庭關係中，彼此的需求是否得到滿足。夫妻之間、親子之間可能想滿足的需求相當多種，包括：被了解、被接納、被感激、被肯定/支持/認可、被欣賞/喜歡/愛、被重視/在乎、被保護/照顧、被尊重、有自主權、有掌控感（可以預測對方反應）、被信任……等。

各位讀者，來！跟著我，一起來評估一下自己與家人的關係如何吧！如果你跟家人的家庭關係中，具備了可親性、投入性與回應性，大概你們家庭關係的安全感就蠻足夠的，會是一段蠻舒服、優質、和樂融融的關係；反之，如果缺乏了以上三種特性，那這段關係很可能會讓你感覺不安，也會讓你想要逃離家庭。另一種可以評估的角度，就是看看你在關係中的多種需求是否得到滿足。我們拿自己跟原生家庭的父母關係來舉例，各位可以思考一下：你覺得你跟你爸媽相處時，你有感受到自己被他們了解嗎？你有感覺到自己的想法被爸媽接納或支持嗎？當你特地撥空幫爸媽掛號、安排醫療資源，帶你爸媽去看醫生時，你爸媽是會感謝你的嗎？你有感覺你挑選科系或找工作時，你爸媽認同你的決定嗎？你有感覺你爸媽是喜歡你/愛你的嗎？你有感受到自己可以為自己的人生做決定，而非爸媽幫你決定，你可以感受到你擁有人生的自主權嗎？你可以感受到自己如果被同學/同事/上司/另一半欺負或受委屈了，是可以向爸媽尋求幫忙，他們是可以站出來保護你的嗎？你可以預期當你做……事情時，你爸媽的反應會是什麼嗎？你覺得你爸媽是相信你的嗎？

如果評估完自己與家人的關係狀況，各位讀者，我們就可以知道自己與家人之間的關係中可能缺的是什麼了。如果缺的是關係中某些特定的需求，那麼，在未來你跟家人的互動中，這部分就需要你們雙方一起努力補足。如果，缺的是可親性或投入性，那麼，和家人透過共同參與的活動一起建立儀式感，就可以大大增加你們之間親近彼此的機會，並且提升全家人都能感受到彼此對彼此的在乎、照顧與付出的機會，讓你們的關係更加靠近，讓平凡的家庭生活增添不凡的意義，讓你有機會更期待和家人相處，也增加你與家人之間的連結與歸屬感，讓你更有可能感覺到幸福！

那麼，重頭戲來了！我們可以透過哪些家庭活動來建立儀式感呢？舉凡：慶祝特殊節日（過年、父親節、母親節、幫家人慶生等），並且一起合照、一起在家吃飯、在餐廳聚餐、出門前給家人一個擁抱、一起出遊、每日睡前關心對方今天過得好嗎、一起在飯後散步……等等，這些都是可行也有效的方式。有些讀者或許已經試過執行或參與以上的家庭活動，但怎麼好像沒有因此感受到自己更愛家人、更想回家呢？是這樣的，執行儀式時有一些原則，提供給大家參考。大家可以注意以下五大原則＜感性出發、一起參與、尊重意願、結合興趣、表達關心＞，這樣就更能透過儀式性的家庭活動來連結彼此感情，營造出幸福家庭。

執行儀式的五大原則

原則一：以感性出發，完成度其次

在進行家庭活動時，不一定每個人的時間、金錢等資源都充足，可以參與的程度可能不同。但只要每位成員有參與到至少一部分，儀式進行到哪個程度、每個人參與的程度是其次，重點是大家還能抽出時間一起參加、體驗家庭活動，光是「我們可以一起在這裡」，這就是相當可貴也值得珍惜的經驗，要心懷感恩。

原則二：放大「我們一起參與」的美好與重要性

在宣布某個家庭活動將要進行時，不一定每個人參與的意願都是高的，這時，家中可以有一兩位成員號召所有家人一起參與，並且放大「每一個家人都是家中很重要的一份子，缺你不可」、「你能一起參與的話，我們會很開心」，才能讓整個活動更完滿。

原則三：尊重每個人參與的意願

承上所述，我們可以強調「我們大家一起參與，你也一起來嘛！我們會很開心」，但若有若干成員因為一些個人考量而無法參與，也要盡量理解他並尊重他，允許他可以暫時不參與這次的活動。或許他還沒準備好。但是，我們仍舊可以熱情地邀請他，我們仍舊可以先表達若他一起來，我們大家會更開心！這樣做可以讓他感覺自己有被重視，也被尊重，而不是被強迫。

原則四：結合每個人的興趣與喜好

活動的設計與規劃需要結合每個人的興趣和喜好，不能太過偏重於某位或其中一兩位家庭成員的習慣或喜好，否則，整體活動會很像是為了滿足某個人或少部分成員的需求而設置，那就流失了讓全家人都被照顧到，以及「讓大家都感受到家人對自己的愛與重視」的初衷了。因此，活動內容的規劃和流程的安排必須考量到全家人的需求，隨時視當下狀況彈性地做調整，盡可能讓每位成員的興趣、喜好與需要都被考量到、被照顧到，如此一來，進行這個活動時才會皆大歡喜。

原則五：表達關心的問候

最後，每個家庭成員都要記得在家庭活動中用語言或行動多多表達你對家人的在乎、重視、感謝甚至照顧。例如：口語上向自己的家人說：「謝謝你陪我一起來。」又例如：在特殊節日聚餐時，幫忙家人倒水，或者互相分享食物，讓對方多吃一點他喜歡的食物。

以上就是我在純青演講「建立儀式感，營造幸福家庭」概略的綱要與內容。希望這篇文章的整理與分享，可以讓更多讀者知道EFT理論大致的概念是什麼，也更清楚知道自己與家人之間的關係品質如何，並且遵照建立儀式感的五大原則，漸進式地建立家庭中的儀式感，相信各位一定能經營出更幸福、和樂的家庭關係！

備註一：「家庭中的儀式感」是指「透過有意識的去重複某活動，為日常家庭生活注入期待、意義與溫暖，並加強家人之間的連結與情感。」

備註二：「可親性」是指對方是容易親近的；「投入性」是指個人對這段關係的投入、付出的程度；有「回應性」不等於答應對方的要求，而是指語言或非語言上對於對方的情緒有所反應，而非無動於衷或忽略對方情緒。

