常春藤幸福教練：最快樂的人 生活中都有這3種朋友

摘要 潔西卡·魏斯（Jessica Weiss）是一位高階主管教練，在她長達15年的幸福科學研究中發現：最幸福的人，生活中總是有這三種朋友伴隨左右。

根據哈佛大學成人發展研究，穩固的人際關係是幸福與身心健康的關鍵。但所謂「穩固關係」不單只是跟摯友建立單一深厚情誼，也不是擁有眾多難以分辨的好友名單，而是找到那些「與心靈最契合」的朋友。

高階主管教練潔西卡·魏斯（Jessica Weiss）指出，人生中需要以下這三種關鍵朋友，才能真正帶給你幸福。

避風港朋友

工作與生活常把我們壓得喘不過氣。我們需要的是一個可以卸下心防的安全基地。

「避風港朋友」（Anchor friends）是那種即使凌晨兩點打電話給他，也不會拒絕你的人。他們了解你有缺點，看過你最脆弱的一面，仍然選擇相信並支持你的決定。

在人生最灰暗的時刻，避風港朋友不只是陪你聊天、聽你抱怨，更在你失落時，讓你產生力量重新站穩腳步。

在這種關係裡，你不必戴上任何面具。你越是敞開心房，幸福感就越能生根。這是心靈富足最直接的來源，也是日常生活中難以取得的珍貴資源。

靈感朋友

早起上班，下班回家吃飯滑手機，這樣生活使我們的內心像乾枯的樹。此時的我們，最需要能帶來全新觀點的新鮮活水。

「靈感朋友」（Spark friends）往往來自你的生活圈之外。他們可能是瑜珈課上認識的夥伴、讀書會裡的新面孔，甚至是偶爾聊聊天的鄰居。和他們相處，你會感受到不同的生活方式、不同的想法，也許只是一次短暫對話，卻能打開你心靈的門窗。

研究顯示，這類「弱連結」（weak ties）朋友反而能帶來活力與好奇心，避免人生停滯或陷入孤獨，也有助於強化精神的韌性。

靈感朋友的價值，不在於天天聯絡，而在於偶爾碰撞出的思想火花。他們提醒你：世界比你想像的更大，生活比你所想的更有可能性。

成長朋友

「成長朋友」（Bridge friends）是比你在人生經驗、視野或資源上領先的人。可能是一位導師、前輩，也可能是一位曾指導你的老師或教授。他們的存在，讓你重新檢視自己的方向與選擇，提醒你尚有潛力尚未被開發、人生還有多種可能。

幸福的秘密，不在於朋友的「數量」，而在於「質量」。

社群時代，我們用關注度、按讚數、訊息回覆率來衡量朋友。但真實的幸福感，是來自現實生活中，與少數特定對象，產生深度連結。

不需要有幾百個好友，用心經營能與你心靈共鳴的人，這才是建構幸福、堅韌人生的秘訣。

資料來源：CNBC、The Washington Post

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文常春藤幸福教練：最快樂的人，生活中都有這3種朋友》