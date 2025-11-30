「我不夠好」想法從何而來？《地球特派員Elio》點破自我懷疑來源

快訊

看見心理／ 蘇冀苓（諮商心理師）
你的心會說很多話，但你不必每一句都照單全收。你可以選擇要相信什麼、重視哪些價值，以及如何行動。即使生活充滿挑戰，我們依然能在想法的喧囂中，找回內在的方向。 示意圖／Ingimage
作者：蘇冀苓（諮商心理師

在動畫電影《地球特派員Elio》中，主角Elio在面對喪親與新環境適應的壓力下，展開一段非比尋常的冒險旅程——他渴望被外星人帶走，逃離地球。他做出許多讓人費解的行為，例如在沙灘上畫外星符號、用無線電搜尋訊號，也經常對身邊人說：「你不懂」，卻從不說明自己真正的想法與需要。

這些看似怪異的行為背後，其實隱藏著Elio對「歸屬感」的深切渴望。他無法在現實中找到容身之處，只好寄望宇宙能為他提供一個可以被理解、被接納的地方。

想法與情緒，常常交織出行動的方向

在日常生活中，當我們面對人際互動、期待或壓力時，腦中也常會浮現一些自動的聲音與想法：

•「你不夠好。」

•「你不應該這麼敏感。」

•「他這樣對你，代表你不值得被愛。」

這些想法就像腦內的自動錄音機，一再重播，牽動我們的情緒與行為。

思考，不等於事實

我們的大腦天生會產生想法，而這些想法大多來自過往的生命經驗、社會文化、家庭互動與教育習得。就像我們小時候學習「紅色是蘋果」、「綠色是草地」，我們對世界的認知模式也在經驗中逐步建立起來。

當我們在關係中受挫、被懷疑，過往的經驗容易再次被喚起。例如：

• 上司質疑我們的工作時，腦中閃過：「果然我做不好。」

• 當朋友慢慢疏遠時，會想：「是不是我太惹人討厭？」

這些聲音可能源自早年的經驗記憶，但它們不一定代表現實的全部。

「這個想法從何而來？」

當發現腦中浮現批評或懷疑自己的聲音時，我們可以試著問自己：「這個想法從何而來的？」

這樣的提問，幫助我們暫停與距離，去看清這個想法背後的根源，而不是立刻被它牽著走。嘗試保持好奇，而不是立即評價：

• 這個想法出現多久了？

• 它跟我過去的哪些經驗有關？

• 它代表了我內在的哪種價值或信念？

Elio心中反覆播放的那句「沒有人想要我」，正是從他現實中的孤單、失落與無助中誕生的。如果我們能對這樣的聲音產生一點點距離，也許就能在其中看見更多選擇的可能。

觀察想法，而不是被想法主導

觀察自己的想法，並不代表要立刻消除它，而是學習說：「我有這個想法」，並練習與它共處。當我們願意用包容的態度面對自己時，也就更容易停下來、覺察自己可以怎麼選擇接下來的行動。

就像Elio在旅途中，遇見了來自怪鋼星的朋友登登，他開始產生新的連結與經驗，也鬆動了他對「孤獨」的理解，發現原來自己的歸屬不一定要在遙遠的宇宙，也可以從理解自己的內在開始。

在ACT（Acceptance and Commitment Therapy接納與承諾治療）理論中，強調「心理靈活性」——也就是我們能否與內在經驗和平共處的同時，仍然選擇朝向自己重視的方向前進。

這裡的「想法從何而來」的練習，就是一種認知脫離糾結（cognitive defusion），讓我們從「我就是這樣的人」中退一步，變成「我有這樣的想法」，從而產生更多選擇空間。

這並不代表我們要壓抑或否認那些想法，而是學會在它們的存在中，仍然能照顧自己的感受，並一步步往重視的價值行動靠近——即使內心仍然有不安、懷疑或害怕。

從「我=我的想法」到「這是我-部分的想法」的歷程

你的心會說很多話，但你不必每一句都照單全收。

你可以選擇要相信什麼、重視哪些價值，以及如何行動。即使生活充滿挑戰，我們依然能在想法的喧囂中，找回內在的方向。

結語：你，不只是你的想法

想法會來來去去，當我們練習與它保持距離，也就慢慢地擁有選擇的自由。從「我有這個想法」，到「我決定怎麼行動」，這其中的轉變，就是我們靠近自我價值與生命意義的重要歷程。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「這個想法從何而來？——從電影《地球特派員Elio》看「想法」如何影響我們」，未經同意禁止轉載。）

歸屬感

