別再假裝effortless！「鴨子症候群」告訴你：以為的從容 其實是焦慮

聊心茶室／ 聊心茶室
在水面上，你看見一隻鴨子，漂浮得穩定又優雅。可如果你往下看，牠的腳正用力地撲騰——拼命、慌亂、但沒有人看見。 示意圖／Ingimage
在水面上，你看見一隻鴨子，漂浮得穩定又優雅。可如果你往下看，牠的腳正用力地撲騰——拼命、慌亂、但沒有人看見。這就是心理學裡的「鴨子症候群（Duck Syndrome）」。這個詞最早出現在史丹佛大學，用來形容那些外表看起來輕鬆成功、實際卻在壓力與焦慮中掙扎的學生。

心理學家Carol Dweck（2006）在《心態致勝》（Mindset）中指出，我們從小被灌輸「聰明」比「努力」更值得稱讚的觀念，久而久之，人們開始害怕展現努力——因為努力意味著「我不夠好，我需要靠練習」。

於是，我們在考前假裝沒準備，在社群上淡淡說「這沒什麼，運氣好而已」，在心裡壓抑那句——「其實我真的花了很多時間」。

社會心理學家Shira Gabriel（2019）曾提到，「effortless perfection」——一種被文化塑造的幻覺：要完美，但不能看起來太努力。

這種觀念在社群媒體時代更被放大：我們不只要成功，還要讓那份成功看起來「自然」。彷彿只有天才才值得被讚美，而努力的人，只是「太用功、太焦慮、太不像樣」。

心理學研究發現，當人們過度隱藏自己的努力，會造成所謂的「表面適應現象（surface acting）」——也就是外在看似穩定，內在卻長期焦慮。這會導致慢性壓力、睡眠問題，甚至自我價值的扭曲（Hochschild, 1983）。

其實，被看見努力，並不狼狽。它只是代表，你正在真實地生活。那些焦慮、挫折、掙扎，都不會抹煞你的優雅，反而讓你的「漂浮」更有重量。

真正的從容，不是沒用力，而是承認自己正在努力，並仍願意繼續。所以，當別人說：「你看起來好輕鬆喔」，你也可以微笑著回答——「我只是划得很用力。」

聊心茶室

