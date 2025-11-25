承認錯誤也沒有用！伴侶八成都不會改的關鍵原因曝光

你有沒有發現，你總是和伴侶吵著相同的事情？「為什麼你總是要逃避問題？」「有話不能好好講嗎？口氣為什麼要這麼差？」

如果你以為只要再講清楚一點、再提醒一次，他就會改。但現實往往是——他答應過、也懊悔過，但是他八成不會改。

因為他的這些反應並不是經過思考的選擇，而是大腦在判斷「威脅」時，自動啟動的生理策略。像是自動駕駛，還沒思考，身體就先幫他做出了反應。

心理學家Jeffrey Young（1990）在圖式治療理論（Schema Therapy）中指出，每個人都會根據早期經驗發展出穩定的思考與反應路徑。當某種情緒經驗反覆出現時，大腦就會建立對應的「自動反應程式」，以最短時間確保安全感。

在成長過程中，如果情緒表達曾被懲罰，我們可能學會壓抑；如果親密關係裡經常被忽視，我們可能學會提高音量。

這些策略在當時是合理的自我保護，但當環境改變，它們依然被啟動，就成了「看似失控」的行為。

「我們在關係中的慣性反應，不是性格，而是學習的結果。它保護過我們，也同時限制了我們。」—— Harriet Lerner