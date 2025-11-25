當你開始不敢說：移情與反移情 才是治療真正開始的時刻
一開始你講得很坦白，什麼都說。那時候你覺得被理解，覺得安全。但幾次之後，你開始猶豫。開始想：「我是不是又在講一樣的事？」「他會不會覺得我沒進步？」「他會不會對我失望？」這就是移情。
你把心理師放進了你熟悉的角色裡，那個你努力想被肯定、被喜歡、被留下的人。所以你開始修飾、開始挑選要說的話，怕太真實會被討厭。
而心理師也會被觸動，這叫反移情。我們也會擔心自己講錯話、太急著想幫你、太想看到你變好。但這其實是治療最真實的時刻。因為那代表你開始在關係裡。
那不是退步，而是進入核心。治療不是要你一直「變好」，而是讓你慢慢相信：就算說出最糟的那一面，也不會被離開。
有時候，你不敢說的那句話，才是最需要被接住的部分。
（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「這些以愛為名的勒索，你聽過哪幾句？」，未經同意禁止轉載。）
