內向者其實低估了社交的快樂？研究揭示：偶爾外向 反而更幸福

舒適圈真是太棒了。窩在躺椅上讀幾個小時的書，聽著美妙的音樂放空自己，和朋友進行有深度的對話，星期天早晨在空蕩蕩的城市裡漫步，忘我地投入一項計畫，將自己的公私世界都打造成自己喜愛的樣子，這實在太爽了。

但是首先，你不可能天天這麼爽，工作、家庭和外界都要求我們付出。必須出席商務會議、參加婚禮、舉辦孩子的生日派對、去擁擠的菜市場買菜。如果一個人經常逃避這些經濟和社會的生活要求，很快就會被貼上孤僻或無藥可救的個人主義標籤，而且這也不是完全沒有道理。更重要的是，有兩項新的研究表示：

內向的人似乎嚴重低估了與外界接觸會帶來幸福的可能性。

維克弗斯特大學的心理學教授威廉．弗里森（William Fleeson），他要求一組受試者，在小組討論中表現得像典型的外向者一樣：活潑、健談、有主見；對照組則被要求保持安靜和內斂。在隨後的自我評估當中，第一組受試者一致表示，這次的討論很棒；第二組則普遍感到不舒服和無聊。弗里森總結道：「實驗中的每一位參與者，在表現得外向時，都比表現得內向時感到更快樂。」

顯然，即使是害羞敏感的人，當他們表現得外向、在會議上發表意見、在生日派對中大聲合唱時，也會變得更加自信。這聽起來很棒，問題是：如果外向的行為真的讓人感覺這麼好，為什麼我們這些內向的人不會自然而然地更主動表現自己呢？畢竟我們和其他人一樣，都喜歡一再享受愉快的感覺。

心理學家約翰．澤倫斯基（John Zelenski）及其團隊給出了答案。在渥太華卡爾頓大學的幸福實驗室裡，他們對超過六百名學生進行測試。結果顯示：問題出在事前。低調的人往往將社交義務和社交活動的恐懼與羞恥感聯繫在一起。當他們發現需要表現得更顯眼時，就預期自己會感到不自在。澤倫斯基說：「他們從來沒想過，自己可以期待一場派對，並且在派對上享受愉快的感覺。」

根據我的親身經驗：我知道這是真的。無論電台訪談、團體旅遊、聖誕晚會，還是什麼「XX之夜」的活動，只要聽起來像是大規模的聚會或重要場合，我都會下意識地拒絕。只有當工作需要、老公力挺，或是朋友邀約，我才會（勉強）答應。雖然不是每次都如此，但遠比我預期的還要頻繁，我會在活動進行時或結束後才發現：其實並沒有那麼糟糕，相反的，事情進行得相當順利，甚至比我想像的還要好。

為什麼適度的外向行為能夠提升情緒，目前還沒有確切的答案。有一種理論認為：當低調的人表現得更開放、更有主見時，會獲得更多正面的回應。另外有人猜測：參與討論或表達自己的觀點，能夠提升心理的幸福感。從一個略帶玩笑的角度來看，那種「謝天謝地，總算結束了」的解脫感也能讓人心情愉悅。無論如何，我們都有必要偶而走出舒適圈，否則我們將錯過許多美好有趣的事情。

歌手碧玉提出了一個值得深思的觀點：「如果一個人總是按照自己的感覺行事，生活可能會變得非常孤單。但如果你能偶而克服自己的感受—例如當你正處於內向期時，剛好有朋友來訪，而你努力走出自己，和對方交流—我覺得這是一件非常美好的事情，你為了他人而放下自己的情緒狀態。」

身為高比例S型或C型特質的人，你對圖像和詩歌有著極高的敏感度。或許赫曼．赫塞著名詩作〈階段〉（Stufen）中的幾句話，會鼓舞你更加頻繁地走出自己的陰影：

「我們應當歡愉地一步一步跨越，

不應執著於把一個地方視為故鄉。

世界精神不願束縛我們，也不願限制我們，

它希望我們一步一步地提升、開展。」

擔心假裝自信會顯得做作嗎？請放心，你敏銳的感知力，會讓你避免過度誇張，讓你表現得很自然。當你更積極地表現自己時，不僅能夠提升自己的情緒，還能給你的談話對象留下愉快的印象。

