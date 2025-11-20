善良會害死自己？專家「溫和不是好欺負」：缺乏健康攻擊性最易被操控

善良不該被傷害──用「健康攻擊性」守護自己

我曾經是一個連一丁點攻擊性都沒有的人。不管誰說了什麼，我都只想用和平、溫和的方式去應對。即便聽到讓自己不舒服的話，或是身處委屈的狀況，我也會覺得：「那個人應該是發生了什麼事，或許有什麼不能說的理由。他一定是非常疲憊，才會對我說出這種話，我應該理解他才對」。

我相信世界上沒有人會故意欺負別人。

但是，隨著歲月流逝，在我遇到很多「自戀者」並承受極度的心理痛苦後，我藉由不停地學習，了解自己經歷過的那些事件的真相，這才得以領悟。我一直以來非常溫和的態度，竟成為導致問題更加惡化的因素。

當然，與自戀者之間的關係出現問題的根本原因在自戀者身上。不論在任何情況下，都不能責怪受害者。然而，我們也必須承認，如果一味接受自戀者的言行，甚至理解並配合他們，對於解決這類問題沒有任何幫助。自戀者只會仗著對方的親切和體諒要求更多，不會反省自己。

在聆聽、閱讀全世界有關自戀者的演講、書籍和資料的過程中，我領悟到以下幾點。總是溫柔的那種軟弱態度，對於解決與自戀者之間的問題完全沒有幫助。而且，我需要的武器不是別的，正是「攻擊性」。為了健康地利用這種攻擊性，必須具備「積極的自我主張能力」。

精神科醫師吳恩瑛博士在《再也不當吼爸吼媽》（못 참는 아이 욱하는 부모）書中提到，現在的人們必須擁有「健康攻擊性」。同時，她也坦言自己是「攻擊性很強的人」。

「健康攻擊性」與自戀者擁有的「病態攻擊性」完全不同。不是聽從別人說的話，而是依照自己的判斷，選擇自認為最正確的東西，並且在任何阻礙面前都能堅持到底，就是「健康攻擊性」。

不論人們如何責罵、折磨、指責，只要選擇自己認為最正確的道路並付諸行動，以及因為自己的選擇，如果有需要付出代價，也能坦然承擔。這，就是我們需要的攻擊性。

假設你非常喜歡畫畫。然而，如果身邊沒有人支持或稱讚你的才華，此時該怎麼做呢？你想要往繪畫的方向發展，身邊的人卻都不贊同，一直建議甚至強迫你從事自己非常討厭的職業。

那麼，你會如何決定自己的未來呢？當然，為了實現這個未來，必要的財源若需要他人填補，就必須在一定程度上看他人的臉色。如果還沒有成年，可能還需要父母的建議和指導。

不過，先單純假設你已經是成年人了。如果身邊的人不認同，也不支持你的夢想，你會怎麼做呢？你會根據別人的意見來決定自己的前途、自己的人生，或者對自己有意義重大的事嗎？

不可以。就算別人再怎麼否定，甚至表示這不是像你這種不起眼的人該走的路，也不能一直被這句話牽著走。有時不按照別人說的話去做，相信「我的路由我自己決定」放手去做，並且為自己的決定負起責任，正是我們需要的真正攻擊性。

我想為「溫和到攻擊性接近零的人們」寫一本書。為了幫助他們擁有健康攻擊性，我想用對他們有幫助的內容填滿這本書。這些攻擊性較低的溫和人們具有以下的特點：

對於受到他人過分關注感到負擔、出了問題就先責怪自己、唯獨對自己格外嚴格。另外，這類型的人非常討厭為別人添麻煩，並且具有避免在人際關係中造成矛盾的傾向。這些人被稱為「呼應者」（編按：echoist，又稱附和型人格。取自希臘神話的山林精靈 Echo〔回聲〕：她因受詛咒而失去自己的聲音，只能重複別人的話，最終逐漸消失）。

吳恩瑛博士曾說過，呼應者的特性就是今日整體MZ世代的性格。

呼應者具有非常多優點，卻因為攻擊性太低，往往無法保護自己，因此很容易成為自戀者的目標。呼應者通常傾向於滿足、取悅他人，所以總是相信其他人也會像自己一樣，以良好的意圖對待別人。

結果，呼應者無法辨認出帶著惡意刻意折磨他人的自戀者，並且會毫不保留地相信他們謊言。

呼應者們甚至還認為，即便受到傷害，問題的原因也必定出在自己身上。不管別人再怎麼做錯事，呼應者們都會不斷理解、幫對方隱瞞，甚至原諒。因此，對於習慣欺騙、敲詐、完全感受不到良心譴責的人來說，呼應者們真的是很好的獵物。

像這樣擁有呼應者特徵，並且與自戀者交手過的人應該很清楚。常識性的對話或說服根本無法打動他們。不管我們再怎麼有邏輯地提出理由和依據，他們都不會接受。即便努力說明自己的立場、情緒和想法，也毫無用處。他們也不會在情緒上受到感動，看起來根本無法讓他們理解自己的意思。

越是拜託他們不要這樣，或是訴說自己覺得相當疲累，他們就越無視對方。當你表現出痛苦的樣子，他們就越覺得滿足。

要想說服、打動這樣的人們；我們需要不尋常的自我主張能力。「積極的自我主張」可以說是一種以健康的方式展現攻擊性，並適當影響自戀者的情緒，讓他們無法隨意對待我們，同時可以與他們劃清界線的行動。

加拿大臨床心理學家喬丹．彼得森（Jordan Peterson）曾說：「為了不被自戀者、反社會者、精神病患者欺負，一般人們需要學習的就是積極的自我主張訓練」（assertiveness training）。

另外，美國心理治療師艾米．馬洛—麥柯（Amy Marlow-MaCoy）也曾經表示：「所謂『積極的自我主張』並不是把自己的意見強行加諸在他人身上，而是要擺脫那種在意見被他人強硬忽視時仍選擇沉默的被動姿態，正確傳達自己的想法和意圖。」

希望你可以記住，在試圖欺負自己的人面前，為了保護自己而提高嗓門絕對不是自私的。只要掌握好積極的自我主張能力，就可以感覺到自己聲音更有力量。如此一來，誰也不會無視你的正當要求或意見。

本書以分析自戀者的心理為基礎，說明該如何在他們面前堅定推動自我主張。希望透過這本書，可以讓各位讀者成為在任何情況下，都可以果斷發表自身想法和意見的人。

藉由安裝我們真正需要的「健康攻擊性」，保護自己和身邊珍惜的人免於自戀者傷害。在普通人面前成為明智、正義、溫柔的人，但是在自戀者面前，我們絕對不是好欺負的存在。

因為以善良的心態啟動，呼應者們誠懇的話語充滿了力量，而自戀者們以惡意為動力的虛假言詞絕對會失去作用。希望各位讀者的誠懇話語響徹這個世界，進而讓虛假言詞都失去效果的那一天早日到來。

（本文摘自方舟文化出版《為什麼我越體諒他人，自己卻越累？獻給總把別人放在第一位的「呼應者」，讓你的善良不再委屈自己》，作者：尹徐覽）