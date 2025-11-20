快訊

爸媽覺得是天大好事...小孩卻只感到壓力？專家拆解：自卑型父母情緒綁架

聯合新聞網／ 加藤諦三
我執觀念重的父母絕對沒有發現，「這天大的好事」其實是對自己，對孩子來說「這天大的好事」根本不值得一提。親子、育兒示意圖／AI生成
以「滿足」為名的壓力

某家人獲得有名望的友人邀約，由於父母本身有自卑感，獲得這了不起家族的邀約像是一種抬舉和肯定，所以這家父母親開心得簡直要跳起來。但是，這對孩子來說，這種事情既不光彩也不值得開心。

因為到那戶有名望的人家裡，只會被要求「不可以這樣」、「不可以那樣」，或者是「不能發出噪音」、「不可以在裡面跑來跑去」、「不能隨意觸碰擺設的東西」等等規矩，怎麼開心得起來，只覺得好有壓力……。

但是，自卑感強的父母，卻很不滿孩子這種時候感到不開心。若孩子不跟他們一起感到很光彩，父母就會很不高興，接下來還會責備孩子：「有這天大的好事，你卻這種態度……」。

我執觀念重的父母絕對沒有發現，「這天大的好事」其實是對自己，對孩子來說「這天大的好事」根本不值得一提。不，與其說是沒有發現，倒不如說是無法想像、無法理解孩子的想法。

父母認為若不將此事視為「好事」，那孩子還真是差勁、有問題。而且，別人給我們「這麼好的事」，「應該要」感到開心、感謝、滿足。

所以，他們認為「這麼好的事，接下來多少忍一忍吧！」他們絕對無法想像，受到這樣龐大的約束和壓力，孩子多少耍點脾氣也是無可厚非的事。而且占有欲強的父母會跟孩子說：「滿足了吧！」「很開心吧！」和「你應該要覺得很光彩」。

於是，過度適應的「好孩子」果真「很滿足」，但這個孩子體驗到的是以「滿足」為名的壓力。

被這種情緒不夠成熟的父母所養大的孩子，有著看不到自己自然情感的危機。若是看不到自己自然真實的情感，過不久對於「活著」這件事，也會感到索然無味。當然，一開始他會努力去感受父母所說的話，但這種努力終究有其限制。

對各類的事「應該如何感受」成為一種教條，就算孩子很努力去感受，一旦卸下緊繃感，心裡馬上就會感到索然無味。

若每件事都有「應該如何感受」的規範，那自己想去「感受意義」的努力，在漫漫一生中將失去意義和動機；身為人這種有意識的能力，經過打壓一段時間後，就算自己想去感受，也會力氣用盡……。

在未經自然感受以前，就「事先備妥」的意義，大致上是個「謊言」。那只不過是懷抱強烈自卑感的父母，為解決內心糾葛，所創造出來的防衛心態。而強迫孩子應該對這種事情感受到正面意義的人，正是我執觀念太重的父母。

有些父母對於某些事，也會事先斷定這是無意義的事，而阻止孩子去感受其正面的價值。

有些孩子沒有嘗試的勇氣，就會認定事實像父母所說，有「無意義」這回事。所謂的「無意義」，正是讓自己的膽小怯懦合理化的產物。

膽小怯懦的父母，希望孩子覺得某些事「無意義」，但為了將自己的膽怯合理化，會用很多「理由」說服孩子，其實是將這種感受強行推給孩子。

在孩子的心裡，或許原本「想要試試看」去感受做這件事的意義。但是，過度順從的「好孩子」，卻會壓抑這種「想要試試看」的情感，而且努力去感受父母說的這種「無意義」。

對我執觀念重的父母過度適應的「好孩子」，要用莫大的力氣，才能掩飾和壓抑自己內心真正的想法。所以大家常說「好孩子比較容易累」，就是這個緣故。同樣地，若說認真的大人比較容易累，那是因為他們也要花許多力氣掩飾真實的自己。

（本文摘自方舟文化出版《為何我們總是如此不安？：莫名恐慌、容易焦躁、缺乏自信？一本缺乏安全感的人都在看的書》，作者：加藤諦三）

善良會害死自己？專家「溫和不是好欺負」：缺乏健康攻擊性最易被操控

我曾經是一個連一丁點攻擊性都沒有的人。不管誰說了什麼，我都只想用和平、溫和的方式去應對。即便聽到讓自己不舒服的話，或是身處委屈的狀況，我也會覺得：「那個人應該是發生了什麼事，或許有什麼不能說的理由。他一定是非常疲憊，才會對我說出這種話，我應該理解他才對」。 我相信世界上沒有人會故意欺負別人。 但是，隨著歲月流逝，在我遇到很多「自戀者」並承受極度的心理痛苦後，我藉由不停地學習，了解自己經歷過的那些事件的真相，這才得以領悟。我一直以來非常溫和的態度，竟成為導致問題更加惡化的因素。

爸媽覺得是天大好事...小孩卻只感到壓力？專家拆解：自卑型父母情緒綁架

某家人獲得有名望的友人邀約，由於父母本身有自卑感，獲得這了不起家族的邀約像是一種抬舉和肯定，所以這家父母親開心得簡直要跳起來。但是，這對孩子來說，這種事情既不光彩也不值得開心。 因為到那戶有名望的人家裡，只會被要求「不可以這樣」、「不可以那樣」，或者是「不能發出噪音」、「不可以在裡面跑來跑去」、「不能隨意觸碰擺設的東西」等等規矩，怎麼開心得起來，只覺得好有壓力……。 但是，自卑感強的父母，卻很不滿孩子這種時候感到不開心。若孩子不跟他們一起感到很光彩，父母就會很不高興，接下來還會責備孩子：「有這天大的好事，你卻這種態度……」。

為何別人隨口一句話就會讓你大破防？專家：價值觀差異決定「受傷程度」

對於事情的感受，其影響程度與輕重緩急，完全是因人而異的。關於這點，若是當事者雙方能夠互相理解的話，在人際關係中所遭遇到的麻煩或問題，應該就能避免掉不少。但是，究竟能「理解」別人多少，這種理解力也是因人而異的。 例如夫妻或情人之間，經常會發生各種爭吵的情況。其中大部分的人，都無法理解為什麼一點點小事，另一半卻會如此生氣。隨著相處的時間一長，爭吵的次數增多，不理解的事情逐漸累積，覺得對方不講理、莫名其妙的感覺也日益加深。 於是逐漸地，雙方開始對這種情況感到疲累，而那種想要去了解對方的心情，以及希望能讓對方了解自己的想法，也不斷地消失。最後，在漫長的爭執過後，彼此都被困在各自的情緒牢籠當中。

太善良也會被掏空？「呼應者」7大特質...過度共鳴的人最容易受傷

所謂的「自戀者」是認為自己比他人還要特別，同時對別人的痛苦漠不關心的人。他們具有建立權威並利用他人，以及無法與他人產生共鳴的特點。「呼應者」則是與這種自戀者性格完全相反的類型。這些人往往對於受到特殊待遇感到很有壓力，而且會努力滿足他人。同時，也甘願犧牲自己，並常常與他人產生共鳴。 呼應者一詞在《不用怕，自戀》（Rethinking Narcissism）這本書中，由克雷格．馬爾肯（Craig Malkin）博士首次提及。 馬爾肯博士表示，呼應者很容易被自戀者左右並感到痛苦。然而，他提出的理由為我留下深刻的印象。 呼應者們容易被壞人左右的原因，並不是性格上有決定性的缺陷，而是因為他們過分關懷和尊重他人的「順從性格」，所以容易受人擺布或被牽著鼻子走。可以說，他們的優點反而成為了弱點。

一直睡不好？專家曝4招式「達成一夜好眠」：血清素上升、脾氣也變好

深度睡眠會大幅提高你的血清素濃度，我們已經知道血清素的功能是改善情緒與提升能量，因此你可以清楚看到睡眠與這一切之間的密切關聯。而且你肯定有過這種經驗：沒睡飽時，隔天會明顯感覺到精力與情緒的低落，而越來越易怒，通常是睡眠不足的重要警訊之一。 睡得好不僅能提升血清素濃度，還會影響其他關鍵能力，例如記憶力、注意力持續時間、學習效率、情緒處理能力，甚至是新陳代謝與維持健康體重的能力。我們必須明白，睡眠是一個極其重要的主題，且會受到眾多因素的影響。

紀錄片導演萊納．維爾德談「雙向性格」：其實每個內向的人 都藏著三成外向的自己

想像一下，你參加了伴侶公司的聖誕晚會，這個晚會每年都在降臨期的第二個星期六舉行。像往年一樣，你在事前總是感到很不安；也像往年一樣，你很勉強地走出了家門。現在，用餐和致詞都已經結束，咖啡端上桌，許多賓客都換了座位。你看了看錶，再一小時，你就可以心安理得地告辭。這個時候，一位同事的太太坐到你身邊，幫你們兩人倒了酒，然後你不知不覺地聊起了最近的假期。你啜飲著巴羅洛紅酒，感到輕鬆愉快，甚至還興致勃勃地交談著。這時，主辦晚會的總經理和他的太太也加入你們這個小圈子。你禮貌性地稱讚了晚會的氣氛和餐點，但同時也在想：要是現在能在家裡，那該有多舒服？不過，你剛剛是不是也表現出了外向的一面？你是不是同時經歷了外向和內向的世界？

