爸媽覺得是天大好事...小孩卻只感到壓力？專家拆解：自卑型父母情緒綁架

以「滿足」為名的壓力

某家人獲得有名望的友人邀約，由於父母本身有自卑感，獲得這了不起家族的邀約像是一種抬舉和肯定，所以這家父母親開心得簡直要跳起來。但是，這對孩子來說，這種事情既不光彩也不值得開心。

因為到那戶有名望的人家裡，只會被要求「不可以這樣」、「不可以那樣」，或者是「不能發出噪音」、「不可以在裡面跑來跑去」、「不能隨意觸碰擺設的東西」等等規矩，怎麼開心得起來，只覺得好有壓力……。

但是，自卑感強的父母，卻很不滿孩子這種時候感到不開心。若孩子不跟他們一起感到很光彩，父母就會很不高興，接下來還會責備孩子：「有這天大的好事，你卻這種態度……」。

我執觀念重的父母絕對沒有發現，「這天大的好事」其實是對自己，對孩子來說「這天大的好事」根本不值得一提。不，與其說是沒有發現，倒不如說是無法想像、無法理解孩子的想法。

父母認為若不將此事視為「好事」，那孩子還真是差勁、有問題。而且，別人給我們「這麼好的事」，「應該要」感到開心、感謝、滿足。

所以，他們認為「這麼好的事，接下來多少忍一忍吧！」他們絕對無法想像，受到這樣龐大的約束和壓力，孩子多少耍點脾氣也是無可厚非的事。而且占有欲強的父母會跟孩子說：「滿足了吧！」「很開心吧！」和「你應該要覺得很光彩」。

於是，過度適應的「好孩子」果真「很滿足」，但這個孩子體驗到的是以「滿足」為名的壓力。

被這種情緒不夠成熟的父母所養大的孩子，有著看不到自己自然情感的危機。若是看不到自己自然真實的情感，過不久對於「活著」這件事，也會感到索然無味。當然，一開始他會努力去感受父母所說的話，但這種努力終究有其限制。

對各類的事「應該如何感受」成為一種教條，就算孩子很努力去感受，一旦卸下緊繃感，心裡馬上就會感到索然無味。

若每件事都有「應該如何感受」的規範，那自己想去「感受意義」的努力，在漫漫一生中將失去意義和動機；身為人這種有意識的能力，經過打壓一段時間後，就算自己想去感受，也會力氣用盡……。

在未經自然感受以前，就「事先備妥」的意義，大致上是個「謊言」。那只不過是懷抱強烈自卑感的父母，為解決內心糾葛，所創造出來的防衛心態。而強迫孩子應該對這種事情感受到正面意義的人，正是我執觀念太重的父母。

有些父母對於某些事，也會事先斷定這是無意義的事，而阻止孩子去感受其正面的價值。

有些孩子沒有嘗試的勇氣，就會認定事實像父母所說，有「無意義」這回事。所謂的「無意義」，正是讓自己的膽小怯懦合理化的產物。

膽小怯懦的父母，希望孩子覺得某些事「無意義」，但為了將自己的膽怯合理化，會用很多「理由」說服孩子，其實是將這種感受強行推給孩子。

在孩子的心裡，或許原本「想要試試看」去感受做這件事的意義。但是，過度順從的「好孩子」，卻會壓抑這種「想要試試看」的情感，而且努力去感受父母說的這種「無意義」。

對我執觀念重的父母過度適應的「好孩子」，要用莫大的力氣，才能掩飾和壓抑自己內心真正的想法。所以大家常說「好孩子比較容易累」，就是這個緣故。同樣地，若說認真的大人比較容易累，那是因為他們也要花許多力氣掩飾真實的自己。

（本文摘自方舟文化出版《為何我們總是如此不安？：莫名恐慌、容易焦躁、缺乏自信？一本缺乏安全感的人都在看的書》，作者：加藤諦三）