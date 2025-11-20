快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

為何別人隨口一句話就會讓你大破防？專家：價值觀差異決定「受傷程度」

聯合新聞網／ 加藤諦三
對自尊心健全或是自視較高的人來說，他們完全無法想像，自尊心有心理障礙的人到底是多麼容易受到傷害。傷心示意圖／ingimage
對自尊心健全或是自視較高的人來說，他們完全無法想像，自尊心有心理障礙的人到底是多麼容易受到傷害。傷心示意圖／ingimage

對於事情的感受，其影響程度與輕重緩急，完全是因人而異的。關於這點，若是當事者雙方能夠互相理解的話，在人際關係中所遭遇到的麻煩或問題，應該就能避免掉不少。但是，究竟能「理解」別人多少，這種理解力也是因人而異的。

例如夫妻或情人之間，經常會發生各種爭吵的情況。其中大部分的人，都無法理解為什麼一點點小事，另一半卻會如此生氣。隨著相處的時間一長，爭吵的次數增多，不理解的事情逐漸累積，覺得對方不講理、莫名其妙的感覺也日益加深。

於是逐漸地，雙方開始對這種情況感到疲累，而那種想要去了解對方的心情，以及希望能讓對方了解自己的想法，也不斷地消失。最後，在漫長的爭執過後，彼此都被困在各自的情緒牢籠當中。

「這張桌子，似乎有點搖晃耶」、「這個盤子太小了」、「這部車顏色太刺眼了」、「那輛車比較寬敞」、「這個手續太麻煩了」、「那個人的嗓門真大」、「這間房子離馬路太近了」、「採光真差」……不論說什麼，都有可能讓對方產生負面感受，即便再小的事情，也有可能引發大問題。

日常生活中，看似沒什麼大不了的瑣碎細節，對每個人來說，其實意義和重要性都大不相同。某人眼裡無關緊要的事，卻有可能造成心理障礙傾向者的自尊心嚴重受損。

某件事從這個人的角度來看，根本就毫不在意，搞不好他連自己是否曾經說過這種話、做過這個舉動都不記得了，但是對另一個人來說，這件微不足道的小事，卻有可能狠狠地刺進他的胸口，造成他難以承受的傷害。

此外，事情是經由誰的口中陳述的，也是影響感受非常重要的關鍵。例如婚姻生活的相處，經常聽到有人勸戒：「絕對不要去說另一半親人的壞話。」這就是一個很好的例子。

發生在自己親人身上就算是再微小的事情，一旦被配偶或朋友加以指責，往往內心就會覺得非常受傷。因為每個人的認知不同，有人認為是小事所以「說的輕鬆」，但恐怕也只有批評的一方會認為這是「小事」，對於受到指責的人來說，這絕對不會只是一件單純的小事。

還有，「不要去說配偶朋友的壞話。」也是屬於同樣的道理。

這邊姑且以「壞話」來形容某些令人敏感的言語。雖然說出這些話的人，完全不認為自己是在講別人的壞話，也絲毫沒有言語攻擊的意圖，但往往是言者無心，聽者卻有意。

用輕率的口氣脫口而出：「那個人的家裡是在開店做生意的吧!?」雖然對方家中確實是在經營咖啡館，但被評論的一方，內心卻可能產生了受傷的感覺。

對於開口說出這句話的人來說，這純粹就是一件很普通的事，然而聽在被評論的人耳裡，卻完全不是這麼一回事。聽者感受到「被輕視」，會從被批判、被攻訐的角度，來看待這個「純粹就是一件很普通的小事」。

即使在開口的人心中，認為大企業的上班族也好、運動選手也罷，都跟開店做生意的人一樣，沒什麼高低之分。可是被評論的人根本就不這麼認為。姑且不論其中哪一方的價值觀有問題，甚至是雙方的價值觀都有所偏差，總之，這兩個人的價值觀，顯然是完全不同的。

所有外在事物，會透過每一個人的價值觀傳遞到心中。當同一件事情以同樣的價值觀抵達內心時，兩個人才有可能感受到相同的事情，產生相同的感受。而價值觀不同的人，對同一件事則很難有共鳴，甚至會有完全相反的感受。

自我評價高，而且自尊心健全的人，內心比較不容易受傷。相反地，經常因為自我評價低而苦惱，自尊心出現心理障礙的人，容易受傷的程度恐怕已經到了令人吃驚的地步。

此外，對自尊心健全或是自視較高的人來說，他們完全無法想像，自尊心有心理障礙的人到底是多麼容易受到傷害。於是乎，他們總是在刺傷別人的同時，依然搞不清楚對方為什麼會如此生氣。而自尊心有心理障礙的人，則是時時刻刻都處在神經緊繃、容易受傷的狀態當中。

自尊心出現心理障礙的人在感覺受傷時，必須注意提醒自己要改變思考習慣：那些會讓你內心受創的言語、或是某件事，就是因為對方覺得這根本沒什麼大不了，所以才會輕易地說出口。

「他為什麼要說這種話？」

「因為這件事對他來說，只是無關緊要的小事。」

「如果是這樣，為了小事而感覺受傷，就是我自己的問題了。」

你可以試著在心中不斷地跟自己如此對話。

還有一種相反的情況，自己感到非常志得意滿的事，別人卻有可能顯得漠不關心毫不在乎。自尊心有心理障礙的人所認為值得驕傲的事，經常在其他人眼裡，也不覺得有什麼好炫耀的。這些都是因為價值觀不同所造成的，並不是別人故意跟你作對。

（本文摘自方舟文化出版《為何我們總是如此不安？：莫名恐慌、容易焦躁、缺乏自信？一本缺乏安全感的人都在看的書》，作者：加藤諦三）

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

善良會害死自己？專家「溫和不是好欺負」：缺乏健康攻擊性最易被操控

我曾經是一個連一丁點攻擊性都沒有的人。不管誰說了什麼，我都只想用和平、溫和的方式去應對。即便聽到讓自己不舒服的話，或是身處委屈的狀況，我也會覺得：「那個人應該是發生了什麼事，或許有什麼不能說的理由。他一定是非常疲憊，才會對我說出這種話，我應該理解他才對」。 我相信世界上沒有人會故意欺負別人。 但是，隨著歲月流逝，在我遇到很多「自戀者」並承受極度的心理痛苦後，我藉由不停地學習，了解自己經歷過的那些事件的真相，這才得以領悟。我一直以來非常溫和的態度，竟成為導致問題更加惡化的因素。

爸媽覺得是天大好事...小孩卻只感到壓力？專家拆解：自卑型父母情緒綁架

某家人獲得有名望的友人邀約，由於父母本身有自卑感，獲得這了不起家族的邀約像是一種抬舉和肯定，所以這家父母親開心得簡直要跳起來。但是，這對孩子來說，這種事情既不光彩也不值得開心。 因為到那戶有名望的人家裡，只會被要求「不可以這樣」、「不可以那樣」，或者是「不能發出噪音」、「不可以在裡面跑來跑去」、「不能隨意觸碰擺設的東西」等等規矩，怎麼開心得起來，只覺得好有壓力……。 但是，自卑感強的父母，卻很不滿孩子這種時候感到不開心。若孩子不跟他們一起感到很光彩，父母就會很不高興，接下來還會責備孩子：「有這天大的好事，你卻這種態度……」。

為何別人隨口一句話就會讓你大破防？專家：價值觀差異決定「受傷程度」

對於事情的感受，其影響程度與輕重緩急，完全是因人而異的。關於這點，若是當事者雙方能夠互相理解的話，在人際關係中所遭遇到的麻煩或問題，應該就能避免掉不少。但是，究竟能「理解」別人多少，這種理解力也是因人而異的。 例如夫妻或情人之間，經常會發生各種爭吵的情況。其中大部分的人，都無法理解為什麼一點點小事，另一半卻會如此生氣。隨著相處的時間一長，爭吵的次數增多，不理解的事情逐漸累積，覺得對方不講理、莫名其妙的感覺也日益加深。 於是逐漸地，雙方開始對這種情況感到疲累，而那種想要去了解對方的心情，以及希望能讓對方了解自己的想法，也不斷地消失。最後，在漫長的爭執過後，彼此都被困在各自的情緒牢籠當中。

太善良也會被掏空？「呼應者」7大特質...過度共鳴的人最容易受傷

所謂的「自戀者」是認為自己比他人還要特別，同時對別人的痛苦漠不關心的人。他們具有建立權威並利用他人，以及無法與他人產生共鳴的特點。「呼應者」則是與這種自戀者性格完全相反的類型。這些人往往對於受到特殊待遇感到很有壓力，而且會努力滿足他人。同時，也甘願犧牲自己，並常常與他人產生共鳴。 呼應者一詞在《不用怕，自戀》（Rethinking Narcissism）這本書中，由克雷格．馬爾肯（Craig Malkin）博士首次提及。 馬爾肯博士表示，呼應者很容易被自戀者左右並感到痛苦。然而，他提出的理由為我留下深刻的印象。 呼應者們容易被壞人左右的原因，並不是性格上有決定性的缺陷，而是因為他們過分關懷和尊重他人的「順從性格」，所以容易受人擺布或被牽著鼻子走。可以說，他們的優點反而成為了弱點。

一直睡不好？專家曝4招式「達成一夜好眠」：血清素上升、脾氣也變好

深度睡眠會大幅提高你的血清素濃度，我們已經知道血清素的功能是改善情緒與提升能量，因此你可以清楚看到睡眠與這一切之間的密切關聯。而且你肯定有過這種經驗：沒睡飽時，隔天會明顯感覺到精力與情緒的低落，而越來越易怒，通常是睡眠不足的重要警訊之一。 睡得好不僅能提升血清素濃度，還會影響其他關鍵能力，例如記憶力、注意力持續時間、學習效率、情緒處理能力，甚至是新陳代謝與維持健康體重的能力。我們必須明白，睡眠是一個極其重要的主題，且會受到眾多因素的影響。

紀錄片導演萊納．維爾德談「雙向性格」：其實每個內向的人 都藏著三成外向的自己

想像一下，你參加了伴侶公司的聖誕晚會，這個晚會每年都在降臨期的第二個星期六舉行。像往年一樣，你在事前總是感到很不安；也像往年一樣，你很勉強地走出了家門。現在，用餐和致詞都已經結束，咖啡端上桌，許多賓客都換了座位。你看了看錶，再一小時，你就可以心安理得地告辭。這個時候，一位同事的太太坐到你身邊，幫你們兩人倒了酒，然後你不知不覺地聊起了最近的假期。你啜飲著巴羅洛紅酒，感到輕鬆愉快，甚至還興致勃勃地交談著。這時，主辦晚會的總經理和他的太太也加入你們這個小圈子。你禮貌性地稱讚了晚會的氣氛和餐點，但同時也在想：要是現在能在家裡，那該有多舒服？不過，你剛剛是不是也表現出了外向的一面？你是不是同時經歷了外向和內向的世界？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。