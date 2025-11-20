為何別人隨口一句話就會讓你大破防？專家：價值觀差異決定「受傷程度」

對於事情的感受，其影響程度與輕重緩急，完全是因人而異的。關於這點，若是當事者雙方能夠互相理解的話，在人際關係中所遭遇到的麻煩或問題，應該就能避免掉不少。但是，究竟能「理解」別人多少，這種理解力也是因人而異的。

例如夫妻或情人之間，經常會發生各種爭吵的情況。其中大部分的人，都無法理解為什麼一點點小事，另一半卻會如此生氣。隨著相處的時間一長，爭吵的次數增多，不理解的事情逐漸累積，覺得對方不講理、莫名其妙的感覺也日益加深。

於是逐漸地，雙方開始對這種情況感到疲累，而那種想要去了解對方的心情，以及希望能讓對方了解自己的想法，也不斷地消失。最後，在漫長的爭執過後，彼此都被困在各自的情緒牢籠當中。

「這張桌子，似乎有點搖晃耶」、「這個盤子太小了」、「這部車顏色太刺眼了」、「那輛車比較寬敞」、「這個手續太麻煩了」、「那個人的嗓門真大」、「這間房子離馬路太近了」、「採光真差」……不論說什麼，都有可能讓對方產生負面感受，即便再小的事情，也有可能引發大問題。

日常生活中，看似沒什麼大不了的瑣碎細節，對每個人來說，其實意義和重要性都大不相同。某人眼裡無關緊要的事，卻有可能造成心理障礙傾向者的自尊心嚴重受損。

某件事從這個人的角度來看，根本就毫不在意，搞不好他連自己是否曾經說過這種話、做過這個舉動都不記得了，但是對另一個人來說，這件微不足道的小事，卻有可能狠狠地刺進他的胸口，造成他難以承受的傷害。

此外，事情是經由誰的口中陳述的，也是影響感受非常重要的關鍵。例如婚姻生活的相處，經常聽到有人勸戒：「絕對不要去說另一半親人的壞話。」這就是一個很好的例子。

發生在自己親人身上就算是再微小的事情，一旦被配偶或朋友加以指責，往往內心就會覺得非常受傷。因為每個人的認知不同，有人認為是小事所以「說的輕鬆」，但恐怕也只有批評的一方會認為這是「小事」，對於受到指責的人來說，這絕對不會只是一件單純的小事。

還有，「不要去說配偶朋友的壞話。」也是屬於同樣的道理。

這邊姑且以「壞話」來形容某些令人敏感的言語。雖然說出這些話的人，完全不認為自己是在講別人的壞話，也絲毫沒有言語攻擊的意圖，但往往是言者無心，聽者卻有意。

用輕率的口氣脫口而出：「那個人的家裡是在開店做生意的吧!?」雖然對方家中確實是在經營咖啡館，但被評論的一方，內心卻可能產生了受傷的感覺。

對於開口說出這句話的人來說，這純粹就是一件很普通的事，然而聽在被評論的人耳裡，卻完全不是這麼一回事。聽者感受到「被輕視」，會從被批判、被攻訐的角度，來看待這個「純粹就是一件很普通的小事」。

即使在開口的人心中，認為大企業的上班族也好、運動選手也罷，都跟開店做生意的人一樣，沒什麼高低之分。可是被評論的人根本就不這麼認為。姑且不論其中哪一方的價值觀有問題，甚至是雙方的價值觀都有所偏差，總之，這兩個人的價值觀，顯然是完全不同的。

所有外在事物，會透過每一個人的價值觀傳遞到心中。當同一件事情以同樣的價值觀抵達內心時，兩個人才有可能感受到相同的事情，產生相同的感受。而價值觀不同的人，對同一件事則很難有共鳴，甚至會有完全相反的感受。

自我評價高，而且自尊心健全的人，內心比較不容易受傷。相反地，經常因為自我評價低而苦惱，自尊心出現心理障礙的人，容易受傷的程度恐怕已經到了令人吃驚的地步。

此外，對自尊心健全或是自視較高的人來說，他們完全無法想像，自尊心有心理障礙的人到底是多麼容易受到傷害。於是乎，他們總是在刺傷別人的同時，依然搞不清楚對方為什麼會如此生氣。而自尊心有心理障礙的人，則是時時刻刻都處在神經緊繃、容易受傷的狀態當中。

自尊心出現心理障礙的人在感覺受傷時，必須注意提醒自己要改變思考習慣：那些會讓你內心受創的言語、或是某件事，就是因為對方覺得這根本沒什麼大不了，所以才會輕易地說出口。

「他為什麼要說這種話？」

「因為這件事對他來說，只是無關緊要的小事。」

「如果是這樣，為了小事而感覺受傷，就是我自己的問題了。」

你可以試著在心中不斷地跟自己如此對話。

還有一種相反的情況，自己感到非常志得意滿的事，別人卻有可能顯得漠不關心毫不在乎。自尊心有心理障礙的人所認為值得驕傲的事，經常在其他人眼裡，也不覺得有什麼好炫耀的。這些都是因為價值觀不同所造成的，並不是別人故意跟你作對。

（本文摘自方舟文化出版《為何我們總是如此不安？：莫名恐慌、容易焦躁、缺乏自信？一本缺乏安全感的人都在看的書》，作者：加藤諦三）