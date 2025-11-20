太善良也會被掏空？「呼應者」7大特質...過度共鳴的人最容易受傷

〈這七項優點，反而讓你成為獵物〉

所謂的「自戀者」是認為自己比他人還要特別，同時對別人的痛苦漠不關心的人。他們具有建立權威並利用他人，以及無法與他人產生共鳴的特點。「呼應者」則是與這種自戀者性格完全相反的類型。這些人往往對於受到特殊待遇感到很有壓力，而且會努力滿足他人。同時，也甘願犧牲自己，並常常與他人產生共鳴。

呼應者一詞在《不用怕，自戀》（Rethinking Narcissism）這本書中，由克雷格．馬爾肯（Craig Malkin）博士首次提及。

馬爾肯博士表示，呼應者很容易被自戀者左右並感到痛苦。然而，他提出的理由為我留下深刻的印象。

呼應者們容易被壞人左右的原因，並不是性格上有決定性的缺陷，而是因為他們過分關懷和尊重他人的「順從性格」，所以容易受人擺布或被牽著鼻子走。可以說，他們的優點反而成為了弱點。

傾聽與共鳴能力，反而害了你？

很多人都在談論傾聽與共鳴的重要性。在傾聽和產生共鳴時，有一個步驟絕對不能少。重複對方說的最後幾個詞，並且一邊點頭一邊接受。這是認同對方的情緒沒有錯，並且尊重那股情緒的方法。

因為可以當成治癒人們情緒的重要技巧，所以最近很多人都在努力學習並實踐這個方法。畢竟，正是因為不懂得如何傾聽與共感，才會讓人際關係出現許多問題。

然而，早就有一群人已經非常熟悉這種別人真的很想學習的對話方式。因為已經對尊重、接納、認同對方的情緒習以為常，所以若想要反駁他人的話，會使他們覺得尷尬。

這群人就是呼應者。他們可以說是傾聽和共鳴的達人。不過，凡事過猶不及。呼應者在不需要傾聽或共鳴的情況下，也會試著這麼做，結果卻中了壞人的計謀。

不熟悉傾聽與共鳴的普通人，甚至無法理解呼應者的痛苦。因此，在陷入痛苦和疲憊的情況下，讓呼應者的身上更增添了一份孤獨。對他們來說，這種痛苦真的非常模糊，無法向任何人訴說。

但是，如果呼應者能夠有智慧地克服這種痛苦經歷，就會領悟到別人難以理解的巨大人生智慧。

不管再怎麼重要、再怎麼好的事，都要有分寸，而且我們也要知道，凡事都有不能逾越的底線。因此，呼應者可以利用比別人更早一步體會到的經驗，過著為他人指引明路的人生。

自我消滅的極端呼應者

在身為極端呼應者的時期，我的性格是這樣的：每次都同意並接納其他人的意見，同時重複對方的話尾，藉此確認「我正在好好聽對方說話」。

這幾乎成為我的習慣。那個時期的我，還真的是傾聽和共鳴的達人。就像古希臘神話中的「厄科」（Echo）會模仿別人說話那樣。

厄科是一位森林精靈。因為被懲罰，所以不能自己先開口說話，只能重複對方說出的最後幾句話。

然而厄科在看到納西瑟斯（編按：Narcissus，即自戀〔narcissism〕一詞的來源）後，便對他一見鍾情、墜入愛河。只能重複對方說的最後幾句話的厄科，因為無法向納西瑟斯表達愛意而感到非常焦急。

被納西瑟斯拒絕後，厄科的愛意仍未冷卻，於是她開始感到焦慮，漸漸只剩下聲音和骨頭。最後，連骨頭也幻化成石頭。就這樣，厄科只剩下聲音，成為我們在山上大聲喊叫後，從山谷傳回來的回聲。

當時的我就算聽到別人說錯話，也不會出言指責，而是會先同意後，再開始提出自己的意見。

這是因為我不想製造人們在自己的意見被反駁時，會感受到的負面情緒。我想要盡量避免矛盾；與其說害怕矛盾，不如說我覺得處於矛盾的狀況會非常麻煩。

因為對我來說，需要解決的問題堆積如山，所以我打算用盡一切辦法，以和平的方式解決問題，繼續走自己該走的路。

比起生氣，我是一個專注於解決問題的人。因此，儘管每次都蒙受自戀者的不良待遇，我依舊不斷思考並努力理解他們的立場，甚至因為執著於解決問題而感到心急如焚。

這是因為只要再努力一點、再用心一點就能解決的情況，一直在反覆發生。

最後，與自戀者之間的問題一再反覆，並且為了分析原因、尋找解決方法，我經歷了嚴重的憂鬱症。結果，我漸漸接納了自戀者的話，並用他們的視角看待自己，差點放棄自己人生的樣貌。這真的讓我覺得自己和厄科很像。

呼應者的七項優點……也可能是缺點

那麼，讓我們更詳細了解一下傾聽和共鳴的達人──呼應者們都有哪些特徵吧！以下七項特徵可以說是呼應者獨有的優點，同時也是缺點。

如果善加利用，就會成為很大的優點，不過在與自戀者之間的關係上，卻可能會成為缺點。因此，大家不要試著拋棄這七項特徵，只要學會如何在擁有這些特徵的情況下，對待自戀者就可以了。

第一，不想被他人注意。

呼應者認為，把自己表現良好、成就的事告訴別人，是一種自私的行為。他們覺得自己沒有資格說那樣的話，也認為這麼做好像是在炫耀，所以會產生罪惡感。

呼應者非常討厭自己在別人眼中，看起來有任何一點傲慢。

因此，只要聽到別人誇獎自己，呼應者們就會覺得不舒服。呼應者會想方設法避開聚光燈。雖然他們也有覺得被他人看見也沒關係的時候，不過僅限於幫助他人的樣子被別人看到時。哪怕只有一瞬間，呼應者都極度忌諱自己被視為自私的人。

第二，如果一段關係出現問題，會先指責自己。

呼應者非常討厭矛盾。他們是寧可讓自己蒙受損失，也會努力不引起矛盾的類型。不管是在家庭、職場，或是任何團體，只要遇到問題，他們都會覺得是自己的責任。而且，如果那個問題無法解決，呼應者絕對不會怪罪別人，而是會責怪自己。

結果就是當遇到問題就會先責怪他人的自戀者，在看到呼應者感到自責時，便會出聲附和，甚至把自己的錯誤也嫁禍給他們……

（本文摘自方舟文化出版《為什麼我越體諒他人，自己卻越累？獻給總把別人放在第一位的「呼應者」，讓你的善良不再委屈自己》，作者： 尹徐覽）