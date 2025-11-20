快訊

聽新聞
「做自己」不好嗎？專家點破迷思：內向者容易自我設限 人必須偶爾假裝外向

先覺出版社／ 文／朵莉絲．馬爾汀
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

假裝

（本篇章適合 怪咖N、繭居者C）

現在很流行「做自己」，而且以自己的怪咖屬性或害羞特質為傲。這絕對很正確，也很重要。內向的性格，無論以何種形式，都是貫穿人生的一條主線，不需要徹底改變。

但也不應該僅止於此。

因為如果我們在大事小事上都順從內向的傾向，就會被困在自己的世界裡。英國心理學家本．弗萊徹（Ben Fletcher）和凱倫．派恩（Karen Pine）指出，總是忠於自己的人，往往只運用了自己潛能的十分之一；相反的，偶而超越自己天性的人，生活會更成功：「你的行為工具箱裡有越多的行為方式，你就越能夠應對生活中的各種情況，不安全感就會越少。」

現在，我幾乎可以像換上帽T或是正裝一樣，自然地切換內心世界和外在世界，但過去的我並不是這樣。在我的職業生涯初期，許多決定都受到了我內向性格的強烈影響。高中畢業後，我放棄讀法律，因為我無法想像自己有一天要站在法庭上和人辯論。大學時，我努力撰寫討論報告，以彌補自己在口試中平平無奇的表現。求職面試時，當被問到是否需要個人的辦公室時，我回答「是」，雖然我心知肚明，更明智的回答應該是另一個。當我的第一本書上市時，我推掉了數十場演說和採訪的邀約，因為我害怕公開演說。

你曾經拒絕過多少次演說邀約？在社交場合總是站在邊緣？在會議中選擇當旁觀者？或者為了避免在電梯裡遇到人而選擇走樓梯？如果你經常順從自己的內向衝動，這些情況都有可能發生。但是，如果你退縮的頻率比你願意承認的還多，甚至影響到你的形象時，那麼問題就來了：如果你始終迎合內向性格所希望的那樣，拒絕和世界接觸，你真的是在「做自己」嗎？還是說，這樣的行為會讓你錯過了許多重要的人生目標，而這些目標只有在你突破自身界限時才能實現？

加拿大心理學教授布萊恩．利特（Brian Little），稱自己是生理上極度內向的人，然而，只做自己是不夠的。作為一名大學教師，他需要吸引學生走進教室，接受啟發，僅靠低調的行為方式，很難做到這一點。因此，利特決定在講課的時候「假裝外向」，也就是說，他會故意表現得比實際上更外向。

他因為扮演這個後天學來的角色十分出色，獲得了多項傑出教學獎。作為平衡，他會刻意安排獨處的時間，對他這個內向者來說，這就像呼吸空氣一樣重要：「為了推動計畫，我做了一些和我天性不符的事情，但前提是別人也要給我恢復的空間，讓我能盡情地展現真實的自己。」

利特的做法符合我奉為圭臬的一個座右銘，這個座右銘能讓我更有效地與外界互動：「假裝，直到你成功。」扮演這個角色，直到你真正成為這個角色。

從這個角度來講，表現得外向，並不意味著脫離原來的角色，而是代表培養了另一個角色。

即使是內向的人，也能表現得外向，做出外向的行為。只是相較於天生外向的人，他們需要投入更多的精力。同樣的，當低調的行為更有優勢時，例如專心研究一個主題或寫書，高調的人就會覺得綁手綁腳。此外，利特也發現，一般來說，沒有人能分辨出一個天生外向的人和一個「假裝外向」的人。

圖為《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》書封，先覺出版社提供
圖為《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》書封，先覺出版社提供

當你假裝外向時，例如在商展上每半小時就接待一位商業夥伴，或者在好友的婚禮上進行感人的致詞時，你的感覺如何？覺得自己笨拙？緊張？興奮？稱職？還是所有感覺一起來？即使這種「假裝」會讓你感到不習慣或疲憊，也請不要氣餒。這就像練習一項不常做的運動一樣，一開始都會覺得很吃力！重要的是，你要為自己預留內向者所需要的恢復空間，休養生息。

（本文出自《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）

善良會害死自己？專家「溫和不是好欺負」：缺乏健康攻擊性最易被操控

我曾經是一個連一丁點攻擊性都沒有的人。不管誰說了什麼，我都只想用和平、溫和的方式去應對。即便聽到讓自己不舒服的話，或是身處委屈的狀況，我也會覺得：「那個人應該是發生了什麼事，或許有什麼不能說的理由。他一定是非常疲憊，才會對我說出這種話，我應該理解他才對」。 我相信世界上沒有人會故意欺負別人。 但是，隨著歲月流逝，在我遇到很多「自戀者」並承受極度的心理痛苦後，我藉由不停地學習，了解自己經歷過的那些事件的真相，這才得以領悟。我一直以來非常溫和的態度，竟成為導致問題更加惡化的因素。

爸媽覺得是天大好事...小孩卻只感到壓力？專家拆解：自卑型父母情緒綁架

某家人獲得有名望的友人邀約，由於父母本身有自卑感，獲得這了不起家族的邀約像是一種抬舉和肯定，所以這家父母親開心得簡直要跳起來。但是，這對孩子來說，這種事情既不光彩也不值得開心。 因為到那戶有名望的人家裡，只會被要求「不可以這樣」、「不可以那樣」，或者是「不能發出噪音」、「不可以在裡面跑來跑去」、「不能隨意觸碰擺設的東西」等等規矩，怎麼開心得起來，只覺得好有壓力……。 但是，自卑感強的父母，卻很不滿孩子這種時候感到不開心。若孩子不跟他們一起感到很光彩，父母就會很不高興，接下來還會責備孩子：「有這天大的好事，你卻這種態度……」。

為何別人隨口一句話就會讓你大破防？專家：價值觀差異決定「受傷程度」

對於事情的感受，其影響程度與輕重緩急，完全是因人而異的。關於這點，若是當事者雙方能夠互相理解的話，在人際關係中所遭遇到的麻煩或問題，應該就能避免掉不少。但是，究竟能「理解」別人多少，這種理解力也是因人而異的。 例如夫妻或情人之間，經常會發生各種爭吵的情況。其中大部分的人，都無法理解為什麼一點點小事，另一半卻會如此生氣。隨著相處的時間一長，爭吵的次數增多，不理解的事情逐漸累積，覺得對方不講理、莫名其妙的感覺也日益加深。 於是逐漸地，雙方開始對這種情況感到疲累，而那種想要去了解對方的心情，以及希望能讓對方了解自己的想法，也不斷地消失。最後，在漫長的爭執過後，彼此都被困在各自的情緒牢籠當中。

太善良也會被掏空？「呼應者」7大特質...過度共鳴的人最容易受傷

所謂的「自戀者」是認為自己比他人還要特別，同時對別人的痛苦漠不關心的人。他們具有建立權威並利用他人，以及無法與他人產生共鳴的特點。「呼應者」則是與這種自戀者性格完全相反的類型。這些人往往對於受到特殊待遇感到很有壓力，而且會努力滿足他人。同時，也甘願犧牲自己，並常常與他人產生共鳴。 呼應者一詞在《不用怕，自戀》（Rethinking Narcissism）這本書中，由克雷格．馬爾肯（Craig Malkin）博士首次提及。 馬爾肯博士表示，呼應者很容易被自戀者左右並感到痛苦。然而，他提出的理由為我留下深刻的印象。 呼應者們容易被壞人左右的原因，並不是性格上有決定性的缺陷，而是因為他們過分關懷和尊重他人的「順從性格」，所以容易受人擺布或被牽著鼻子走。可以說，他們的優點反而成為了弱點。

一直睡不好？專家曝4招式「達成一夜好眠」：血清素上升、脾氣也變好

深度睡眠會大幅提高你的血清素濃度，我們已經知道血清素的功能是改善情緒與提升能量，因此你可以清楚看到睡眠與這一切之間的密切關聯。而且你肯定有過這種經驗：沒睡飽時，隔天會明顯感覺到精力與情緒的低落，而越來越易怒，通常是睡眠不足的重要警訊之一。 睡得好不僅能提升血清素濃度，還會影響其他關鍵能力，例如記憶力、注意力持續時間、學習效率、情緒處理能力，甚至是新陳代謝與維持健康體重的能力。我們必須明白，睡眠是一個極其重要的主題，且會受到眾多因素的影響。

