「做自己」不好嗎？專家點破迷思：內向者容易自我設限 人必須偶爾假裝外向

假裝

現在很流行「做自己」，而且以自己的怪咖屬性或害羞特質為傲。這絕對很正確，也很重要。內向的性格，無論以何種形式，都是貫穿人生的一條主線，不需要徹底改變。

但也不應該僅止於此。

因為如果我們在大事小事上都順從內向的傾向，就會被困在自己的世界裡。英國心理學家本．弗萊徹（Ben Fletcher）和凱倫．派恩（Karen Pine）指出，總是忠於自己的人，往往只運用了自己潛能的十分之一；相反的，偶而超越自己天性的人，生活會更成功：「你的行為工具箱裡有越多的行為方式，你就越能夠應對生活中的各種情況，不安全感就會越少。」

現在，我幾乎可以像換上帽T或是正裝一樣，自然地切換內心世界和外在世界，但過去的我並不是這樣。在我的職業生涯初期，許多決定都受到了我內向性格的強烈影響。高中畢業後，我放棄讀法律，因為我無法想像自己有一天要站在法庭上和人辯論。大學時，我努力撰寫討論報告，以彌補自己在口試中平平無奇的表現。求職面試時，當被問到是否需要個人的辦公室時，我回答「是」，雖然我心知肚明，更明智的回答應該是另一個。當我的第一本書上市時，我推掉了數十場演說和採訪的邀約，因為我害怕公開演說。

你曾經拒絕過多少次演說邀約？在社交場合總是站在邊緣？在會議中選擇當旁觀者？或者為了避免在電梯裡遇到人而選擇走樓梯？如果你經常順從自己的內向衝動，這些情況都有可能發生。但是，如果你退縮的頻率比你願意承認的還多，甚至影響到你的形象時，那麼問題就來了：如果你始終迎合內向性格所希望的那樣，拒絕和世界接觸，你真的是在「做自己」嗎？還是說，這樣的行為會讓你錯過了許多重要的人生目標，而這些目標只有在你突破自身界限時才能實現？

加拿大心理學教授布萊恩．利特（Brian Little），稱自己是生理上極度內向的人，然而，只做自己是不夠的。作為一名大學教師，他需要吸引學生走進教室，接受啟發，僅靠低調的行為方式，很難做到這一點。因此，利特決定在講課的時候「假裝外向」，也就是說，他會故意表現得比實際上更外向。

他因為扮演這個後天學來的角色十分出色，獲得了多項傑出教學獎。作為平衡，他會刻意安排獨處的時間，對他這個內向者來說，這就像呼吸空氣一樣重要：「為了推動計畫，我做了一些和我天性不符的事情，但前提是別人也要給我恢復的空間，讓我能盡情地展現真實的自己。」

利特的做法符合我奉為圭臬的一個座右銘，這個座右銘能讓我更有效地與外界互動：「假裝，直到你成功。」扮演這個角色，直到你真正成為這個角色。

從這個角度來講，表現得外向，並不意味著脫離原來的角色，而是代表培養了另一個角色。

即使是內向的人，也能表現得外向，做出外向的行為。只是相較於天生外向的人，他們需要投入更多的精力。同樣的，當低調的行為更有優勢時，例如專心研究一個主題或寫書，高調的人就會覺得綁手綁腳。此外，利特也發現，一般來說，沒有人能分辨出一個天生外向的人和一個「假裝外向」的人。

圖為《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》書封，先覺出版社提供

當你假裝外向時，例如在商展上每半小時就接待一位商業夥伴，或者在好友的婚禮上進行感人的致詞時，你的感覺如何？覺得自己笨拙？緊張？興奮？稱職？還是所有感覺一起來？即使這種「假裝」會讓你感到不習慣或疲憊，也請不要氣餒。這就像練習一項不常做的運動一樣，一開始都會覺得很吃力！重要的是，你要為自己預留內向者所需要的恢復空間，休養生息。

（本文出自《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）