紀錄片導演萊納．維爾德談「雙向性格」：其實每個內向的人 都藏著三成外向的自己

感知另一面

想像一下，你參加了伴侶公司的聖誕晚會，這個晚會每年都在降臨期的第二個星期六舉行。像往年一樣，你在事前總是感到很不安；也像往年一樣，你很勉強地走出了家門。現在，用餐和致詞都已經結束，咖啡端上桌，許多賓客都換了座位。你看了看錶，再一小時，你就可以心安理得地告辭。這個時候，一位同事的太太坐到你身邊，幫你們兩人倒了酒，然後你不知不覺地聊起了最近的假期。你啜飲著巴羅洛紅酒，感到輕鬆愉快，甚至還興致勃勃地交談著。這時，主辦晚會的總經理和他的太太也加入你們這個小圈子。你禮貌性地稱讚了晚會的氣氛和餐點，但同時也在想：要是現在能在家裡，那該有多舒服？不過，你剛剛是不是也表現出了外向的一面？你是不是同時經歷了外向和內向的世界？

這確實很有可能。因為無論一個人認為自己是內向還是外向：每個心理健康的人身上都同時具備這兩種系統，只是比例有所不同。對許多人來說，內向和外向的特質大致相當，由於他們能夠善用這兩種行為的優勢，因此被稱為「雙向性格」。

「我兩者都是。」在林堡出生的紀錄片導演兼作家萊納．維爾德（Rainer Wälde），在被問到他是內向型還是外向型時，這樣回答：「我對人充滿好奇，喜歡身邊有人。但對我來說，獨處和休息也同樣重要。為了讓自己好過一點，我會注意保持這兩者的平衡。」

在其他人身上，也許內向明顯占據主導地位，然而，這句話對他們同樣也適用：無論內向的比例有多高，外向的特質總是存在。或者更直白地說：

每個內向的人都有一點外向。

用數字來說明，就是：即使有七○％是內向的，依然有三○％是屬於外向的。這意味著我們可以好好利用，而你只需要意識到自己或多或少具備外向的一面。許多內向的人在這方面有所欠缺，就像一名自行車選手，經常使用的腿部肌肉非常發達，手臂肌肉卻相對瘦弱。內向的人擅長低調，對於高調行為，只能說是勉強還行。這種差距並非單一原因造成的，而是雙重原因：首先，外向的行為本來就不太符合我們的天性；其次，我們很少練習。然而，這正是一個我們可以運用的潛能。

想一想，你的外向部分有多明顯。一位非常喜歡園藝的教練曾經這樣形容：「我的內向部分就像我種的芍藥一樣堅韌，而我的外向部分則像是雪花蓮，幾乎很少看到⋯⋯不過，在二月裡，看到任何一株雪花蓮都會令人開心。」從這個想法出發，請試著用一個適合你、而且對你來說有意義的圖像來描述你的「內向特質」和「外向特質」。你也可以透過本書附錄的〈內向─外向性格測驗〉，來大致了解自己的內向和外向比例。

（本文出自《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）