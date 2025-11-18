快訊

梅克爾、比爾蓋茲到威廉王子：心理學揭露內向者其實分成「4大類型」

先覺出版社／ 文／朵莉絲．馬爾汀
凱特王妃（左）與威廉王子（右）。路透社
凱特王妃（左）與威廉王子（右）。路透社

內向的四種類型

所有內向者都屬於同一陣線，但並非所有內向者都是一樣的，有兩個差異特別顯著。首先，有右腦型的內向者，傾向以主觀直覺的方式來處理資訊；還有左腦型的內向者，更偏向以客觀分析的方式來評估資訊。其次，有社交能力較強的內向者，也有社交能力較弱的內向者。從這些差異的交叉組合，可以得出四種基本的內向性格行為風格：

●受理性驅動且安於交際：務實的智囊（Mastermind，M型內向者）。

●受情感驅動且安於交際：敏銳的超級敏感者（Supersensiblen，S型內向者）。

●受理性驅動且不安於交際：高度邏輯思維的怪咖（Nerd，N型內向者）。

●受情感驅動且不安於交際：害羞的繭居者（Cocooner，C型內向者）。

智囊是內向者當中冷靜的領導者，理性、沉著、責任感強。他們用冷靜的邏輯，讓工作和家庭保持在正軌上，穩定且不偏不倚地實現自己的目標。在與人相處時，M型內向者通常能根據情境，表現得體且自信，儘管他們完全不是那種熱衷社交的類型。德國前總理梅克爾就是最典型的例子，她證明了一個人不需要符合傳統的領袖形象，也能成為世界上最有權力的女性。

超級敏感者擁有一種第六感，敏銳的感知力讓他們能夠從生活、藝術和自然當中獲得獨特的感受。他們也是細緻的觀察者，能直覺地感受到人和場合的氣氛變化。同時，敏感的神經系統也讓他們更容易受到傷害。因此，S型內向者經常會被周遭的人視為脫離現實，甚至有些難以相處。這類型的最著名代表人物，就是丹麥作家安徒生所創造的角色：豌豆公主。

怪咖在別人眼中，似乎一半是天才，一半是怪胎。他們自認是具有遠見的異想天開者，能比別人更好地掌握並推動他們的專業領域。不管N型內向者喜歡什麼東西，他們都希望知道系統如何運作，深入鑽研自己的專業，並且在打破界限和規範時毫不猶豫。比爾．蓋茲就是最典型的例子，他多次登上《富比士》全球富豪榜首。因此，「怪咖」這個詞正在經歷一場意義的轉變，現在它代表的是邏輯、創造力和某一領域的卓越能力。

圖為《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》書封，先覺出版社提供
圖為《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》書封，先覺出版社提供

繭居者特別重視人際關係，害怕外界的批評。他們最喜歡退縮到熟悉的人際關係所組成的「繭」當中。在工作上，他們偏好有著明確流程和層級架構的結構環境。C型內向者的特點是腳踏實地、關懷他人、對人特別尊重。雖然他們外表看起來很友善，但面對陌生人時常常感到不安，不喜歡成為焦點，並且盡一切努力保護自己的隱私。著名的例子包括威廉王子凱特王妃。和前一代的王室不同，他們接受精心安排的訓練，可以逐步適應自己的角色。

（本文出自《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）

