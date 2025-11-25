自律是焦慮的另一種形狀 當「努力」成了不敢停下的理由

根據主計總處（2024）的資料，近十年物價上漲超過15%，但薪資實質成長僅約5%。意味著——你越來越努力，但能買的東西卻越來越少。

打開帳戶，算一算房租、卡費、保費、三餐、通勤……扣完之後，才發現所謂的「餘裕」不過就是能多喝一杯手搖，或是給自己一場假日電影。

社群上，有人每天五點半起床運動、進修；有人比你年輕，卻買房、投資有成…你一邊滑，一邊默默焦慮：是不是自己太懶？太笨？太平凡？

所以你也開始過上「自律的生活」——早起、健身、學英文、進修證照、記帳投資…但越努力，壓力卻越大；稍微鬆懈，就被罪惡感吞沒。焦慮，成了一場做不完、也做不好的循環。

心理學家Leon Festinger在《社會性比較理論》（1954）中提到，人類會透過與他人比較，確認自身的價值與方向。但在這個「他人的成功被演算法放大」的時代，這種比較幾乎成了一場無限迴圈的焦慮。

其實，這些自律行為的背後本身就是焦慮的一種表現。那是「不能落後」的恐懼、「害怕資訊差」的不安。因為我們是人，所以我們會焦慮、會恐懼、也會有片刻的歡樂。那正是我們仍然想活得更好的證明。

