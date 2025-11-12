美FDA撤更年期荷爾蒙警告 醫揭20年乳癌恐懼如何被放大

據中央社華盛頓10日綜合外電報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）近日宣布，將撤除荷爾蒙補充療法的最高等級「黑框警告」，並承認相關風險被過度誇大。這項決定，正式為延續二十多年的醫療爭議劃下句點。美國衛生部長小羅勃甘迺迪表示：「我們正挑戰過時的觀念，再次承諾基於證據的醫學。」此舉不僅推翻了2000年代初期「女性健康促進計畫」試驗的片面結論，也讓全球再次把焦點放回更年期治療。

一場記者會，如何改寫全球女性的醫療選擇

2002年「女性健康促進計畫」（WHI）研究記者會後，全球媒體以聳動標題大幅報導荷爾蒙療法與乳癌風險的關聯，成功擊中女性內心深處對癌症的恐懼。自此，荷爾蒙補充療法在多數女性心中，幾乎等同於「增加乳癌風險」。然而，經過相關變數校正後，這個風險實際上與安慰劑組並無顯著差異，即使存在也屬於「罕見」等級。但在強烈負面印象籠罩下，荷爾蒙療法帶來的諸多益處，卻被徹底遺忘。

鴻馨診所院長吳佳鴻醫師最新出版的《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵》一書提到，批評者早已指出WHI試驗存在重大缺陷：當時受試者主要是停經超過十年、年齡約六十歲的女性，這群人本就具備較高心血管疾病風險，卻被用來評估所有年齡層女性的治療安全性，結論自然產生偏差。

被忽視的數據：荷爾蒙療法真正帶來什麼？

荷爾蒙補充療法不僅是緩解更年期血管舒縮症狀（如熱潮紅、盜汗）及生殖泌尿道症狀最有效的治療方式，更能顯著改善生活品質。但多數人不知道的是，它在疾病預防上的驚人效果。

根據北美停經學會（NAMS）於2022年發表的官方聲明，WHI研究追蹤長達13年的報告顯示，針對50至59歲女性──也就是門診中最常因更年期問題就醫的族群，補充荷爾蒙帶來的益處遠超想像。

吳佳鴻指出，我們先重溫一次2002年被放大的「風險」：每年每萬名合併補充雌激素（CEE）與黃體素（MPA）的女性，會比安慰劑組多出8個乳癌病例。現在，讓我們用同樣的實際發生率，來看看補充荷爾蒙比安慰劑組帶來哪些顯著益處。

單用雌激素可降低七大疾病風險

根據研究數據，單用雌激素（WHI-CEE）組別與安慰劑組相比，在疾病預防上展現全方位保護效果。每年每萬名女性中，冠狀動脈心臟病可減少11個病例、乳癌減少5個病例、大腸癌減少3個病例、任何癌症減少8個病例、任何骨折減少16個病例、任何原因造成的死亡減少11個病例，最驚人的是糖尿病風險可減少26個病例。

併用黃體素同樣具保護作用

而雌激素併用黃體素（WHI-CEE+MPA）組別與安慰劑組相比，同樣展現顯著保護效果。每年每萬名女性中，任何骨折可減少25個病例、任何原因造成的死亡減少10個病例、糖尿病風險減少11個病例。

關鍵在於選對配方與時機

吳佳鴻特別強調，這些數據揭示了一個被長期忽略的事實：當女性們擔憂罕見的乳癌風險時，卻可能錯失荷爾蒙療法帶來的明顯健康益處。尤其值得注意的是，不論單用雌激素或合併黃體素，「任何原因造成的死亡風險」都呈現下降趨勢。

更重要的發現是，如果使用生物等同性黃體酮（P4）取代黃體素（MPA），甚至可以避免原本就極為罕見的乳癌風險。目前市面上已有劑量較低或作用更局部的新型荷爾蒙療法可供選擇，讓治療更加精準安全。

現行指導方針也明確指出，健康、剛進入更年期或更年期前期的女性──通常介於40至50多歲，才是真正的潛在適用對象。這與當年WHI試驗受試者的年齡層有著天壤之別。

專家呼籲：別讓恐懼主導醫療決策

圖為《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵：全面解析更年期症狀、心血管健康、失智症、骨質疏鬆、心理健康、乳癌迷思》書封。時報出版提供

二十多年來，全球無數女性因為一場有缺陷的研究與媒體的過度渲染，被迫忍受更年期症狀的折磨，甚至錯失預防多種慢性疾病的機會。如今，隨著FDA撤除黑框警告，以及越來越多長期追蹤數據的公開，真相終於浮出水面。

吳佳鴻呼籲，正確理解並選擇合適的荷爾蒙療法，對女性健康至關重要。別再讓恐懼主導醫療決策，而是應該基於完整的科學證據，與專業醫師共同討論，找出最適合自己的治療方案。畢竟，健康不該建立在片面資訊與過時觀念之上。

※本文節錄自《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵：全面解析更年期症狀、心血管健康、失智症、骨質疏鬆、心理健康、乳癌迷思》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。