不是努力就有福報！醫曝關鍵：要有一股「希望別人好的傻勁」

如何累積無形的福報？

關於如何累積無形的福報，我以自己看診的體會，以及心境上的啟發，與讀者朋友分享。

記得初出茅廬開始看診時，第一個門診只有四個人。我心想：完蛋了，怎麼會這樣？原來自己沒想像中好。

但一個月後，業績就達標，老闆也幫我加薪。

「為什麼這麼快？」

我想是因為學生時代，我長期在批踢踢回答別人的問題，是那份熱心讓我被注意到。那是網路還停留在BBS、社群還沒那麼發達的時代，我覺得這一點幫助我很大，也是我第一次明顯感到：「哇！原來是這樣！」

有時候，你對人的一點點小幫助，最後反而回頭幫到自己。

在高雄小有名氣之後，即便求診人數越來越多，我依然堅持不漲價、不自費、不漲掛號費，因為我可以感受到，找我看診的族群大部分不優渥。我當初懷抱還富於民的心態（可能電視劇看太多，或者太理想化），帶著這樣的信念，以及「把錢存在大家那邊」的概念，堅持了八年。

後來，看著同年紀的朋友一個一個買房，我卻存不到什麼錢，當初的薪水大概一半都付出去拜師、學習新技能，所以沒辦法存錢。直到看診看到自己生病了，才開始轉變，逐漸減診並到台北讀書，尋求新的發展。人會老，當初的我也感到焦慮跟緊張，質疑自己是不是真的太理想化了？

接著，我在台北創業，感受到熱浪般的支持，讓我知道，其實一切都不會消失。當初那八年的堅持，會在需要的時間點回饋給你。

這是我人生中第二個重要的啟發。

第三個啟發則是，年輕時希望肯定自己，覺得擁有好的手錶是一種成就。當時錢都存好了，希望買一只好的錶給自己當禮物，心裡突然產生一個念頭（亦或聲音）：「不要買，把錢捐出去，未來你會更好。」於是我就把錢捐出去了。也的確，如同大家看見的，現在的我有能力做得更好，但目標也不同了，我看見我未來的新體系。

第四個啟發是，我年輕時有一陣子因為短視近利，做了錯誤的判斷，影響到心情，覺得人生無趣，什麼都不想做，遇到了低潮。

有天心中出現「把錢全部捐出去」的想法，發現自己並不會因此患得患失：原來，一無所有就是這種感覺啊！原來什麼都沒有很輕鬆，是一種嶄新的人生的感覺。

我，從低潮走出來了！

走出低潮後，我捐出了二○％的淨資產給我的母校。

說也奇怪，捐完後的半年，我出了第一本書《養氣》，莫名其妙狀態很好，也讓我獲得許多有趣的緣分。

更多的啟發是，我知道什麼是財富的運用：不是去賭那個風險，而是你真的想做好那件事。

當你捨得二○％的財富以後，心中的度量衡會更加寬廣，無形中格局增加了，開始懂得這個金額大小的錢要怎麼管理：這是我人生中最重要的啟發，點醒了我。

原來是這樣啊！因為付出，所以不害怕失去；因為不害怕失去，所以能做出更穩妥的判斷，也因此格局就會再拉高。

第五個啟發是，即使我在高雄診間忙碌，仍然到各地開氣功講座。那時候我辦講座很容易客滿，後來講稿也整理成文稿出書。我覺得這個付出也是很重要的一環，有人想聽時你就去做，無心插柳柳成蔭，有柳的時候你也會很感恩。

再後來，有家庭、員工要養的時候，顧慮就多了，會開始重視時間管理，不再像以前那樣灑脫豁達。但當初那種看別人喜歡，就去做，別人因此收穫良多的感覺，我覺得是人生最美的滋味。

現今，雖然因為時間之故，鮮少開氣功講座，但也因為看診地緣之便，開辦了氣功教室，並且有了一群熱心公益的教練帶領學員團練、義診。每每看到學員因為練功而露出開懷的笑容，就覺得非常感恩。

福報的累積，並非靠起心動念「做福報」，也不是做了還一直掛在心上就有。

那麼，到底要怎麼做呢？

其實，就是心中那股希望別人好的傻勁—這樣，就夠了。

傻歸傻，但就我自己的經驗，終將回到你身上被看見。

而且，是以你很喜愛的方式出現。

沒有福報，你怎麼規畫、操控都不會有效率，甚至方向完全錯誤。

最重要的是，福報的根源來自你將你的心放在何處、如何累積你的無形財富，才是福報能夠顯現的本源。

你該規畫與領悟的是那個本源，而不是一直策畫原本就屬於你的福報。

圖為《帶來幸福的種子句：養心又養氣的能量口訣》書封。方智出版社提供

如果一直對有需要的人做出貢獻，那你永遠都用不完，如此而已。

許多人運氣好的時候一直擴展，卻忽略了正在使用過去累積的福報。若沒有持續往功德上累積或精進，就會變成有漏的網。

福報足夠時，怎麼規畫都有效；福報不足時，心中會開始莫名地緊張。

因此，順遂的時候就要有遠見，既規畫現實，也持續服務社會，才會細水長流。

