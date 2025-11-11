快訊

財富留不住？關鍵不在錢 而在你身邊的人與能量

方智出版社／ 文．高堯楷
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

財富來來去去的原因

有一陣子，聽到許多人面臨財富上的低潮。

低潮分成有形跟無形兩種，但共同點都是：誰輔佐你。

如果你身邊的人都是積極進取的人，自然會一直更新理財觀念，持續進步學習。你一直進步，時時創新，低潮自然找不到你。

所以，朋友很重要。

無形的財富，指的是你日積月累的行善布施：這個舉動會讓你的小天使（好的能量）協助你跟看得起你。

一個人的氣勢源自於身邊的小天使，小天使一旦離開，你高雅的氣質會瞬間崩塌，像個不起眼的路人。

小天使也可以指引你找到對的朋友。

有些路雖然可以快速累積財富，但可能因此讓你吃上官司或睡不著，不一定是好的路。好的路通常過程清晰透澈，彷彿眼睜睜看著事情發生了一樣，這不是你的能力，而是小天使的指引。

你可以順利，可以判斷準確，可以帶領別人，源自於你的祖先家風優良有祖蔭，加上你自己還有前世的努力，才有現在的意氣風發。但都是限量的，不要隨意揮霍。

即使是宇宙的訂單，也是根據上面三點而來。當超越福報的東西在你身上，叫作德不配位，很快就會被奇怪的方式剝奪。

每發一次善念，就有一股小細流在你的胸口流淌，你整個人也越光彩，所以《地藏經》說慈心含笑地幫助別人，說的就是這個狀態。

你不只溫暖了別人，也溫暖了自己。

對我來說，無形的財富比有形的重要很多。無形的財富可以幫助你避開很多難以處理的事情。有形的財富買不到子女孝順，甚至連乖乖寫功課、按時回家都求不來。有錢可以處理很多事情，但有一天你會發現，很富有的時候，也不一定能換來一夜好眠到天明。

許多人覺得要先很富有，就可以照顧更多社會問題，我認為這個想法並不完整。真正能照顧社會的不是資源，而是那股溫暖內心的能量。先有這股力量，你才不會匱乏，才能用正確的方式獲得真正需要的資源。

圖為《帶來幸福的種子句：養心又養氣的能量口訣》書封。方智出版社提供
圖為《帶來幸福的種子句：養心又養氣的能量口訣》書封。方智出版社提供

你不一定要很富有，才能活得有價值，內心溫暖的人，很自然會形成無敵的人脈網，足夠他做很多豐功偉業，到哪裡都會成功，因為他擁有別人放棄的珍貴。

所以，看看鏡子裡的自己，如果你的內在充滿豐盛，你的眼神是透亮的，財富是值得的。

如果你眼神疲憊、滿臉倦容，對人生感到無趣，財富不見得是你現階段需要的東西，也許某些人生方向或觀點要調整一下。

（本文出自《帶來幸福的種子句：養心又養氣的能量口訣》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）

