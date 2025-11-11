修行一定要禁欲嗎？關鍵在理解欲望 而非壓抑
修行時如何面對兩性關係？
除了吃素，「修行是否要禁兩性關係」也是許多人最好奇的。甚至有不少患者認為自己身體不好，是兩性關係造成的，對此有深深的恐懼。
我覺得，順其自然就好，體力不足就看醫生調養身體，多運動、多喝水，不用給自己太大的壓力。
禁欲，是修行時為了某些目的才需要存在的現象，也可以說是靈魂提升的過程之一，如果不走這個路線，並不需要這麼做。
而且說真的，禁欲也是做不到的。
就我自己的體會，真正地坦然面對，是因為身體、內在思想打開了，經脈打開了，很自然會有天地萬物與你一體的感受。你看得見別人的內在光芒，而不會把對方視為異性。許多生理反應機制即使存在，但你對對方的理解，以及對對方靈魂的理解，已經不一樣了。在這種通透下，很自然就協調了，而不是透過禁欲的方式，強迫自己不能這樣、不能那樣。
這些現象完全取決於，你怎麼理解你所看到的東西。
所以才說是「道侶」，雙方因為共同的目標一起生活，彼此都是充滿愛與祥和的一團能量，都在找尋生命的真相或如何提升對自我的認識。
過了某個階段，你會從生理或者心理上，清楚了解兩性關係對內在的影響，很自然有些想法也就消失了。所以才有「菩薩見淫欲猶如觀烈火」的說法，因為實際上真的是這種感覺。
我身邊有很多朋友，一直覺得是自己佛學學得不好，才無法斷除。我想說的是，不是從行為上去斷除，而是要先真修實證，透過內在的提升，重新理解你看到的現象，了解這樣做會有什麼影響，很自然就會進入你的意識當中，很自然就越來越遠離了。
即便是遠離了，習性還在，仍然可能因為某些誘惑而重蹈覆轍，這就是要修的地方了。我的認識夠深刻嗎？我的理解夠深入嗎？我走的路是正確的嗎？重複驗證，自然就越來越好，最後就會變成大自然狀態。
這篇文字是寫給有在修行的人如何看待戒色這件事，這一世的生活目標不在此的朋友，便不需要這樣做，好好讓家庭關係協調，同舟共濟，把下一代教育好，才是最重要的。
高醫師能量講堂：修行一定要吃素嗎？
關於吃素的問題，我認為，如果有自己的國度，吃不吃素已經不重要了。這時候是用接引的角度在看吃素的問題，但這種境界不是一般人可以學，或短時間做得到的。
到達赤子以上的程度，你會知道什麼樣的行為在傷害別人，很自然就會避開傷害生靈的行為。從另一個層面來說，吃素的人身體比較少靈性的怨念或殺氣，這也是一種證量，會讓看見你的人起歡喜心和親近心，少了害怕你的心。沒有吃素是無法體會到箇中奧妙的。
每起一個害人的念頭，你的臉和眼神就變了，看見你的人自然會有反應。表層意識不清楚，深層的意識都知道得明明白白。
你的人際關係，以及所有關係的好壞，都跟過去的每一個念頭總集合有關。
所以不要怪別人，最終打開了，你會發現都是自己的過去。只要好好改變，重新修正自己的意識、潛意識和念頭，常發善心，甚至菩提心，自然命運大不同。
（本文出自《帶來幸福的種子句：養心又養氣的能量口訣》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）
