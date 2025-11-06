預期麻煩的心 正是麻煩的開端…別讓焦慮的腦袋帶你走進想像的危險裡

快訊

看見心理／ 陳鈺湘（諮商心理師）
你總是在期待麻煩的發生嗎？當你期待麻煩的發生，也用準備處理麻煩的態度應對時，麻煩就真的會發生！ 示意圖／Ingimage
你總是在期待麻煩的發生嗎？當你期待麻煩的發生，也用準備處理麻煩的態度應對時，麻煩就真的會發生！ 示意圖／Ingimage

作者：陳鈺湘（諮商心理師

你總是在期待麻煩的發生嗎？

當你期待麻煩的發生，也用準備處理麻煩的態度應對時，麻煩就真的會發生！

試著用中性的態度去面對遇到的人事物，你才能保有身心的餘裕去面對各種可能性發生的狀況與選擇因應方式的彈性。

要做到其實不容易，因為來自過去的各種經驗，和大腦的本能（這也是為什麼腦袋常常只記得危險、負面的事情，因為在遠古時代這樣的因應方式有助於人類的存活），會讓我們的腦袋的過度活躍，去預判可能危險的發生，然後也讓我們持續活在想像的危險中，持續的焦慮，也無法放鬆警戒。

舉例來說，搭捷運的時候，捷運來了門自動會打開，你如果預期開門之後會遇到胡亂傷人的壞人，你就先把包包背到前面，把雨傘當作武器拿著，身體彷彿準備要戰鬥一樣地繃緊著，在還沒有遇到真的壞人之前，你可能已經先被周圍的人認為是那個有危險可能會帶來危害的人，然後就會有人通報捷運人員，接著就可能有人會來把你帶走，讓你預期中的麻煩真實的發生。

放下對麻煩的期待、不跟隨腦袋出現的各種念頭，同樣地也不期待好事的發生，保持中性的態度，接受人事物真實發生的樣貌，不做個人化的解釋（不要認為這些事情的發生是衝著你而來的），透過呼吸（鼻吸嘴吐，短吸長呼），把焦點放回自己的身體上（感覺腳底接觸到的襪子、鞋底，以及腳透過鞋子感覺來自地面的支持，接著試著感覺到全身），同時保持對環境和自己身心狀態的覺察，捷運來了車門自動會打開，看到車廂裡有人就繞過去，有位子就坐，或是站到自己覺得舒服的地方，如果真的遇到奇怪的人事物，你可以選擇走開、走到自己覺得安全的地方，保有自己可以自由選擇如何因應環境的彈性，當你不再期待麻煩，麻煩自然會離你遠去。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「放下對麻煩的期待」，未經同意禁止轉載。）

