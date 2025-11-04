拒當NPC！網紅創業家Simon Squibb一個問題翻轉路人人生

當我向某人提出「你的夢想是什麼？What’s Your Dream?」時，他們會直接回答我，我愛極了這種情況。是的，他們有一個夢想。是的，他們已經考慮很長一段時間了。是的，他們知道自己想要發展什麼事業、幫助什麼人，甚至知道公司的名稱是什麼。

「是什麼阻止你這樣做？」這是我的第二個問題。從很多方面來看，都很難回答。

「我不知道如何創業。這只是一個夢想。」這只是一個夢想。還有幾句話讓很多人沒能將夢想說出口。

我永遠不會這麼做。 這不會發生。 這很難。 我做不到。 我不敢嘗試。

我們很多人都有這種自我毀滅的傾向。腦中的聲音不斷說著我們沒有能力、做不到，因為不知道該怎麼做。這是個謊言，因為對於大多數事情來說，只要你想做，很容易就能找到方法。只需按一下滑鼠按鍵即可獲得世界上所有的知識。當我們說自己沒有能力、沒有經驗時，真正的意思其實是：我們沒有勇氣。

這是關於我們夢想的一個殘酷事實。夢想不會永保新鮮。如果不斷否認並告訴自己夢想遙不可及，我們的大腦就會任其成為現實。就像一顆成熟的水果，需要及時採摘，否則注定腐壞。

有時我會在TikTok上看到帶有三個字母縮寫的評論「NPC」（non-player character）。這個詞起源於電子遊戲，意思是「非玩家角色」，意即你在遊戲過程中可能遇到並與之交談的背景人物之一，而非主要玩家。如今已被人用作俚語，指那些以這種預先設定的方式度過一生的人。沒有自由、沒有方向，也沒有夢想。

我們都在努力避免成為非玩家角色。為此，我們必須弄清楚是什麼阻礙了自己前進。自我懷疑、限制性信念、生活環境和社會條件的總合，正在阻止你追求夢想，並立即行動。而這往往是發現和追求夢想旅程真正開始的地方。

通往夢想的旅程必須從拋開「我沒有時間」和「這不適合我」等想法開始。

你每天花一分鐘給夢想，然後花五分鐘。你開始做筆記，隨筆寫下想法，甚至與人們談論。如果夢想是如此真實，那麼不久之後，你將無法停止思考。這就是夢想的力量，讓最初難以察覺的火花能夠燃成熊熊烈焰。

如果你對「你的夢想是什麼？What’s Your Dream?」的本能反應是「不確定」或「不知道」，那就幫自己一個忙吧。禁止說出這些話，並讓自己再一次回答問題。

開始寫出喜歡和不喜歡的清單。這將引導你了解自己的優勢和劣勢、有潛力成為職業的個人愛好，以及你真正想要度過人生的方式。不久之後，你會考慮實用性：你可以為自己做的事，以及你需要幫助的事。從哪裡開始，以及如何開始。很快地，你不僅會實現自己的夢想，還會研究如何實現。

當我們告訴父母、伴侶和朋友偉大的想法。說自己正考慮辭去工作，並全力以赴。他們很可能回你三個字：你確定？

這種懷疑的影響很深遠，聽到有人質疑你的夢想可能摧毀你的信心。有人了解我們，並希望給我們最好的一切。當像這樣的人表達懷疑時，我們就會放大自己的懷疑。

問題是他們沒有比你更好的機會，做出正確的決定。如果他們質疑你的夢想，告訴你這不切實際，或者擔心事情可能出錯，那麼他們可能不是從專業的角度，而是從恐懼的角度發言。

這意味著你必須做好準備，應對試圖勸阻你的人，即使他們的言行往往出於善意。如果發生這種情況，請不要放在心上。試著理性分析。問問自己：他們為什麼會這麼說？再依此判斷是否應該認真看待這些警告。想一下他們是否真的說了一些你還沒想到的事，或者提供了新的資訊。

最重要的是，不要輕易勸阻自己。

圖為《通往夢想的門鈴聲︰找到、按下、被扶持，成就人生最想做的事》書封。圓神出版社提供

不要讓別人的恐懼成為你自己的恐懼（並且，做為一般經驗法則，只有當你想要過著像他們一樣的人生時，才需要聽取他們的建議；如果你不想過著他們的人生，就不要接受旁人的建議）。當你開始與其他人分享你的夢想時，你是真心相信著的，那麼即使別人懷疑你，你也應該繼續相信自己。別成為那種一聽到批評就放棄夢想的人。

（本文出自《通往夢想的門鈴聲︰找到、按下、被扶持，成就人生最想做的事》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）