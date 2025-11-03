鏟子超人的國慶日⋯成為英雄 在「渴望被需要」中點亮彼此的光

快訊

擁抱心理／ 陳惠婷（諮商心理師）
大量志工湧入光復當鏟子超人，為家戶清除厚厚的汙泥。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
作者：陳惠婷（諮商心理師

在被阻斷的道路上，無數平凡的身影，手持工具，駕著機具，從四面八方匯聚。他們沒有號令，卻目標一致：修復家園。這是一張雙十國慶的梗圖，那句「你我同心🇹🇼台灣加油」，完美詮釋了臺灣人在困境中展現的自發、互助與堅韌。這，就是台灣引以為傲的公民精神。

新聞中「鏟子超人」奮力鏟土的畫面，在你我的心中激起巨大漣漪。各種英雄紛紛出現，擠滿光復火車站的月台。他們努力的付出自己的能力與專業，他們平凡，卻又偉大。

這個世界，究竟誰需要英雄？又為什麼，我們似乎越來越需要英雄？

或許，需要英雄，是因為英雄能解決困難，帶來希望，如同那些在災難中挺身而出的身影。

但更深層地，英雄之所以成為英雄，是因為他們「被需要」；而越來越多人願意成為英雄，或許正反映了現代人內心深處，那份渴望「被看見」、「被連結」，甚至是「渴望被需要」的深層心理需求。在一個容易感到疏離的時代，付出與貢獻，成為了建立意義感和歸屬感的重要途徑。

因此，英雄的定義不再限於轟轟烈烈。英雄的定義可以很簡單，

⠂在我們疲憊時遞來一杯溫水的朋友，

⠂在迷茫時給予真誠指引的長輩，

⠂在失落時默默陪伴的家人，

⠂甚至，是在跌倒後選擇重新站起來的自己……

這些看似平凡的時刻與選擇，都是一種「英雄式」的展現。他們的存在，不只解決了當下，更點燃了我們內心那一點點的勇氣與光芒，讓我們在精神上，完成了一次次的「光復」——讓希望重新回來，讓生活重新啟動。

當每個人都願意貢獻一份力量，當我們的專業與熱情不再只是為了自己，而是為了共同的家園與彼此的幸福，那麼，我們每個人，都能成為那個被需要、也願意付出的「英雄」。

讓我們都成為彼此生命中，那一點點溫柔而堅定的光。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「成為英雄！在被需要中，點亮彼此的光。」，未經同意禁止轉載。）

鏟子超人

