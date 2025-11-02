我都是為了你好…這些以愛為名的勒索 你聽過哪幾句？
「情緒勒索（Emotional Blackmail）」這個詞最早由心理學家Susan Forward在1997年的著作中提出。
她用「FOG」這三個字母來概括情緒勒索常用的三種手段：
F：Fear（恐懼）——讓你害怕失去對方、被責怪或被拋棄。
O：Obligation（義務）——讓你覺得「我應該要這麼做」，不然就是壞人、不孝、沒良心。
G：Guilt（罪惡感）——讓你感到愧疚，好像一切問題都是因為你。
當你聽到像「如果你愛我就…」「你讓我很難過」「都是因為你…」這類話，先在心裡標記：這是情緒施壓，不是合理溝通。
簡單3個步驟教你如何從情緒勒索中逃脫：
1. 先辨識出你正在被情勒
當對方讓你「怕失去、覺得該做、滿是愧疚」時，那不是愛，是控制。
2. 停一下
不要急著回。先深呼吸、暫離現場，讓情緒降溫。
3. 設立界線
用冷靜、簡短的句子設立界線，對話越長越容易被拉扯，不要被對方帶入情緒旋渦。界線必須清楚、具體、可執行：
「如果你以這種語氣來談，我會先離開房間，等我們都冷靜再談。」
「我願意聽，但請別用指責的語氣。」
（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「這些以愛為名的勒索，你聽過哪幾句？」，未經同意禁止轉載。）
