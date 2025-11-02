當分享變成一種「表演」…被流量衡量的社群時代 誰還敢真實發聲？
打開社群軟體，你可能會發現——品牌、自媒體、無止盡的廣告，一寸寸攻陷了我們的動態牆。
或許你偶爾還能在流量的戰場裡，看見朋友出國玩的照片、成就的榮耀、或完成某些人生大事的瞬間。只是，我們已不再隨手貼出生活的碎片，而是開始「斟酌」——這張照片夠不夠美？這句話會不會太矯情？貼文，成了一場公開演出；而我們，變成了自己生活的觀眾。
美國《The New Yorker》專欄作家Kyle Chayka曾形容這個現象為 “posting ennui”——貼文倦怠。他寫道：人們曾經把網路當作日記，但如今，分享早已變成一種「表演」。
我們活在一個被「流量」衡量的世界。當平台演算法獎勵「更大聲、更極端、更能引起情緒」的內容，那些只想紀錄生活、說說心情的人，開始覺得「安靜」反而更安全。
貼文的價值，不再來自文字本身，而是「多少人看見了」。於是，每一次發文都像一場公開考試：按讚數是成績，留言是獎勵，而沒人理的貼文，像是被打回原形的孤島。
心理學家Barry Schwartz（2004）在The Paradox of Choice中指出，當人擁有太多比較與被比較的機會時，焦慮會成為新的常態。
在社群時代，這份焦慮具體成形：我們不只是害怕被看見，更害怕「被看見後，沒被喜歡」。於是，「寧願不發」成了一種自我防禦。
根據Pew Research Center（2023）的調查，Z世代每天使用社群的時間比以往更多，但公開發文的比例卻顯著下降。
當貼文成了一場被數字審判的公開表演，人們開始害怕發聲。為了挽回逐漸流失的使用者黏性，限時動態、快照、Threads等輕量化的產品功能應運而生，但這種「輕量化」也稀釋了連結的深度。
心理學家Sherry Turkle（2011）說過：「我們越來越依賴科技給我們想要的東西，也越來越不再向彼此尋求理解與陪伴。」
限時動態讓表達變簡單了，卻也讓「被看見」變成一種短效止痛。它不是社群焦慮的解方，也不是病因，只是換了一種方式，讓孤獨顯得更忙碌。
