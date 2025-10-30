不讓我生氣怎麼知道如何原諒你？有效的道歉：先針對「感受」，再討論「事實」

作者：陳宛婷（諮商心理師）

某個颱風天，跟伴侶約好下班後要來載我，但卻在說好的時間沒有出現、訊息沒有回覆，當時我感到焦慮、擔憂也有點生氣，過一陣子後對方回訊息，表示睡過頭了，正要過來的路上。

見面時，對方頻頻的說對不起，表示今天真的太累了，剛才想要小睡一下沒想到就睡過去，表示自己真的很對不起。

我心裡想，對方都道歉了，為何我卻還是覺得很不滿呢？他很有誠意也很愧疚，他也說：「我最近真的很累，也不是故意的」，我反而開始覺得是不是自己不夠體貼，他這麼累了我卻還不領情，是不是我的錯？對自己感到自我懷疑。

🌟 情緒還沒出來，要怎麼去原諒呢？🌟

然而真正的問題，並非「對方沒有道歉」，而是「沒有同理到自己的不愉快」。僅是先道歉與解釋，就要求原諒，就好像要我否認自己的生氣，我沒原諒，反而還讓我像個難搞的人。然而若是自己情緒沒有被照顧與看見，其實是很困難去接受對方的解釋，更不用說是原諒了。

🌟 有效的道歉，要先針對「感受」，再討論「事實」🌟

很多人下意識地想要「解決問題」，而就先理智分析以防未來再發生，這固然重要，但「道歉的順序」才是關鍵。在人際關係中，道歉要先做「同理」，針對「情緒」好好的理解，例如：「對不起讓你難受了，剛才你一定很慌張又生氣吧！」，同理的過程讓受傷的人能夠有機會表達自己的感受。

針對「事實」的解釋，重點在說明犯錯的原因與脈絡，「發生了什麼、問題是什麼、自己的過錯為何？」，理性分析避免下次再犯，這樣的方式要在對方的情緒也被照顧後，再做討論，才會有所幫助。

🌟 情緒抒發後得以互相理解 🌟

「你都還沒有同理我，就要我原諒你，實在太不公平了！😤」

伴侶頓時才能理解我在不開心什麼，對話讓我有機會表達情緒後，對方可以理解到我的生氣並非要責怪，而是感到焦慮與不安，甚至也因聯絡不上而擔憂壞事發生。此時，對方也有機會照顧我的感覺，情緒紓緩後我得以接受他的道歉。

道歉或許令人害怕，但好的道歉是個深刻的溝通，能讓個人承擔起關中的責任，有機會去認識與表達對彼此所在乎的感受，並修復傷痛，有機會成為重新塑造對彼此的信任。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「不讓我生氣怎麼知道如何原諒你-有效的道歉，要先針對「感受」，再討論「事實」」，未經同意禁止轉載。）