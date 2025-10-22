快訊

坤達、修杰楷、陳柏霖閃兵…為何沒人偽造精神疾病免役？她揭實情：70%初診就放棄

聯合新聞網／ 文．劉南琦（臨床心理師）
坤達（中）22日清晨返台，新北地檢署檢察官粘鑫（右）親自到場拘提。聯合報系記者黃仲明／攝影

看看逃兵名單中，幾乎都是內科問題沒有精神科診斷，感到安心多了。

如果要走精神科這條路，首先要先看門診，當然醫生不會在初診就開診斷證明給你。（大部分科別也一樣）

醫生會開心理評估轉介單，另外安排時間讓臨床心理師為你檢查，一聽到要被心理師看過一遍，問一些奇怪的問題，時間長達1小時，大概就先刷掉70%的個案了。

大概是怕說謊被拆穿會ㄔㄨㄚˋ塞吧。其實也是，我們真的可以抓詐病。

做完評估後，他還要回門診看報告，這又刷掉20%的人了，因為如果有詐病嫌疑怎敢回診，回診也白搭，不僅會被醫生罵連診斷都不可能開。

就算我沒有明顯證據證明你詐病，我也會建議醫生半年後再安排一次評估，期間必須規律門診。

就算醫生不安排心理師做評估，也會看個半年再確認診斷。

很囉唆對吧。

對了我忘了說，以上做的可能通通白搭，因為在民間醫院做的評估僅供參考，兵役單位還是會叫你去軍醫或聯醫體系的精神科（如國軍北投）再跑一次上述流程。

至少我們守住了！（零日攻擊台詞）

（本文經《劉南琦臨床心理師》授權，未經同意禁止轉載。）

坤達 修杰楷 陳柏霖 閃兵案 兵役

