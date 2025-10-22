快訊

為什麼比你混的人都升遷了？做好三件事下次輪到你

方智出版社／ 文．蔡祐吉
示意圖／Ingimage
當同事說「你早就該升遷了」，你該怎麼回答？

A.「是啊，我早就該升了，主管根本看不見我。」

B.「唉，我也不知道為什麼，就繼續做事吧。」

C.「謝謝你這樣說，我也一直在觀察自己還能在哪些地方再進一步，期待下次能有機會被看見。」

正解是C，這樣說展現的是成熟、自信、穩定、有企圖心但不張揚的語氣。

你做得最多，但名字永遠不在名單裡

你總是第一個來、最後一個走，主管交代的事不只做完，還做得比預期更細緻。但升遷、加薪、表揚、專案主導權，永遠是別人的名字出現在公告上，而不是你。

你在心裡悄悄問了一句：「難道這世界真的不是看誰努力，而是看誰會做樣子？」

你不是不服氣，只是想知道—─

是不是這個職場，根本就不在乎腳踏實地默默做事的人？

殘酷真相：這不是不公平，而是職場運作的規則

請記住一個事實：在職場裡，「會做事」只是基本功，能讓人知道你「會做事」的人，才有升遷的資格。

有些人升得快，不是因為他「混」，而是因為懂得三件事：

1.怎麼做人，比怎麼做事更重要。

2.高調不是張揚，而是策略性的展現。

3.升遷是場可見度的遊戲，不是隱忍力競賽。

先釐清：你是怎麼被忽略的？

明明做了很多事，在長官面前卻很沒存在感，通常原因有三。

①只想把事情做好，不想管人際關係

你相信實力至上，以為努力自然會被看見，結果卻在原地用力，別人已經走進會議室掌聲如雷。

②覺得自己講太多，會被說邀功

你害怕變成「太會表現」的人，於是凡事讓同事說、讓主管看、讓別人去爭。

結果主管看到的是：你沒聲音→你不在狀況內→你不值得升職。

③太會幫忙，卻從不主導

每個人有困難你都幫，幫到最後大家都依賴你，卻沒人覺得你是可以帶人的人。

結果你是部門裡最不可或缺的工具人，卻永遠不被拉進決策圈。

擺脫苦命標籤！三步驟逆轉策略

好在你是真的有貢獻，所以要扭轉局勢，其實一點都不困難。

第一步：說出成果，但要說得剛剛好

不要默默地埋頭做完，卻什麼都不講。你可以學會這樣說話：

「這次的專案我負責整合部分，主要處理了客戶溝通和時程管控，過程中發現幾個痛點，我有先提早解決掉，不然會拖期。」

這裡的策略有三大重點：❶有具體內容；❷有判斷力；❸有對結果的貢獻，但不誇張、不自吹。

第二步：策略性曝光，讓對的人知道

你不需要站在舞台中央，但必須讓重要的人知道你在哪些地方有影響力。

方法如下：

．主動爭取在部門報告中簡報一次。

．遇到跨部門會議，幫主管整理簡報或補充一段背景說明。

．跟主管一對一時，不只是彙報，也要順便說明你正在做哪些事情、學到哪些關鍵知識。

這叫作「不吵不鬧，但有聲音」。

第三步：精準出風頭，不讓人反感

所謂「安全地出風頭」，關鍵在於—你不是要搶光芒，而是替團隊加光。

你可以這樣說：

「這次進度能順利，除了我這邊整理流程之外，其實最重要的還是把細節補得很扎實，兩邊合作起來滿順的。」

在這裡的表達重點是：❶把別人一起拉抬起來；❷自己也被點名肯定；❸氣氛和諧、主管開心、團隊也能接受你升遷。

這樣的說話方式，才是職場真正的高段位表現。

早下班不是真正的混，放棄表現自己才是

那些你以為在「混」的人，可能其實在：

．投資人脈。

．拓展能見度。

．鍛鍊溝通技巧。

．解決主管難開口說的麻煩。

你以為他在偷懶，其實他正在投資「升遷所需的軟實力」。

圖為《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》書封。方智出版社提供
圖為《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》書封。方智出版社提供

逢凶話吉TIPS

職場不是看你多努力，而是看你能不能「讓努力被理解、被需要、被信任」。

腳踏實地、默默努力值得尊敬，但升遷的名單上不一定有你的名字。

想被升、被賞識，不是要你搶風頭，而是要你學會「適當地發光」。

不再悶聲苦幹的你，會走得更有價值，也更值得掌聲。

（本文出自《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）

為什麼比你混的人都升遷了？做好三件事下次輪到你

