年齡不是問題…同事和自己相差15歲以上 怎麼溝通才有效？

方智出版社／ 文．蔡祐吉
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

辦公室裡，有不同年齡的同事。但是，如果想和跟自己年紀差距十五歲以上的同事溝通，該怎麼措辭比較好？

A.「這我以前也做過，你就照我講的做吧。」

B.「你這樣太天真了啦，我教你正確做法。」

C.「這方向滿新穎的，我以前沒遇過，想聽你怎麼想的。」

正解是C，這樣說結合「尊重＋學習＋合作」語氣，讓對方感受到你不是來主導，而是來連結。

年齡，不是障礙，而是「背景差異」

我們常把「代溝」想得太嚴重，實際上──年紀只是你成長背景的差別，不是你溝通能力的限制。

真正讓你難以交流的，往往不是年齡，而是：

．太快下定義：「他們就是這樣。」

．太急著說服對方：「你那套已經過時了。」

要拉近彼此，你需要的不是語言力，而是「同理＋轉譯＋合作意識」。

三種高情商跨世代溝通策略

在這種情況下，我提供三種方法，可以運用在跨世代溝通上，保證能夠減少很多溝通上的不順喔！

①請教法：讓資深者感受到被尊重，讓年輕人感受到被重視

和年長者溝通→用「請教」打開對話。

例句：

「這份報價書我在細節安排上被卡住了，想問問您以前有沒有遇過類似狀況，您會怎麼處理？」

這樣說：❶表達尊敬；❷展現你是在學習，不是在挑戰；❸一開口就拉近彼此的關係，一舉數得。

和年輕同事溝通→改「指令」為「邀請」。

例句：

「你之前提到用AI自動分類報表，我很好奇怎麼操作，這週有空能不能教我一下？」

這樣說：❶展現了開放的態度；❷符合年輕人喜歡「分享知識」，而不是「被指示」的習慣；❸讓關係升級成「互助」，而不是「上對下」。

②對比法：舊經驗＋新做法，讓對方感受到互補價值

你可以這樣說：

「我們以前寄Email跑三輪才定下時間，現在你們用軟體系統直接預約，真的方便很多！」

或者：

「你這段文案切得很好，我以前也遇過類似推廣案，但當時的限制比較多，我可以分享一下當時怎麼處理。」

這樣說：❶不否定彼此；❷讓經驗與創意對話，而不是打架。

③吸引法：讓彼此好奇對方，產生交流動機

和不同世代溝通，不要只談工作，也可以偶爾問點對方感興趣的事。

對資深者問：

「以前你們是怎麼做客戶管理的？跟現在差很多吧？」

（讓他感受到：你對他的資歷有興趣。）

對年輕人問：

「你們平常都在哪裡看新聞？還有人在用Facebook嗎？」

（不是嘲笑，而是探索。）

因為保有好奇心，其實是一種尊重；而世代間的交流，就是從理解彼此的語言開始的。

【避免踩雷的小提醒】

不過，要留意的是，在與不同世代的同事溝通時，千萬別說下列三句話。

．「我們以前不是這樣的。」→聽起來像在否定變化

．「你們年輕人就是……。」→聽起來像在貼標籤

．「這很簡單啊，怎麼不會？」→聽起來像在羞辱能力

請你改說：

．「我以前的做法是這樣，不過現在的方式也很有趣。」

．「我們來看看有沒有新的搭配方法。」

．「我也第一次接觸這種做法，我們一起研究一下好嗎？」

圖為《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》書封。方智出版社提供
圖為《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》書封。方智出版社提供

逢凶話吉TIPS

代溝不可怕，可怕的是你用自己的方式，去否定別人的語言。

年齡的距離，靠理解來拉近；溝通的落差，靠好奇來彌補。

你不需要「裝懂」，只需要願意「聽懂」。

真正會說話的人，不只要跨部門，更要跨世代。

（本文出自《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）

溝通 代溝

代溝不可怕，可怕的是你用自己的方式，去否定別人的語言。年齡的距離，靠理解來拉近；溝通的落差，靠好奇來彌補。你不需要「裝懂」，只需要願意「聽懂」。真正會說話的人，不只要跨部門，更要跨世代。

