不想參與同事聚餐 又擔心變成職場邊緣人？這三招教你不失禮拒絕

周五下午，部門同事在群組裡提問：「今天下班一起去吃個火鍋吧？慶祝案子結束～～」

訊息一跳出來，其他人很快接龍：「好啊！」、「我可以～～」、「YA～火鍋+1」

你拿著手機，盯著訊息框，心裡想：「我真的不想去耶……這禮拜太累了，想回家……但如果不去，會不會感覺很難相處？」

以下哪句話最能讓你不出席又保有團隊感？

A.「我不喜歡人多的場合，你們玩吧。」

B.「今天我不方便出席，但下次我來主揪，我負責選一家高評價的餐廳！」

C.「你們應該也沒差我一個吧？」

正解是B，這樣說保有溫度、誠意十足，而且還留下自己參與的可能性與價值感。

拒絕聚餐不是錯，但「怎麼說」會影響人際形象

在職場裡，「聚餐」常常不只是吃飯，還是一種：

．建立關係的默契場域。

．展現「好相處」的場景。

．團隊向心力的象徵。

你一次不去，沒人說什麼；兩次沒去，可能被當成特立獨行；但如果三次都說「你們去就好」，對不起，你很可能就會「真的被當成不想參加的人」。

但你也不可能每次都勉強出席，畢竟你有自己的生活、有界線、有身體健康要顧。

所以，關鍵不是「去不去」，而是你要怎麼拒絕，拒絕後有沒有保持好適當的連結。

錯誤的拒絕方式，會讓你默默被劃邊

的確，拒絕是有分對錯的，如果你拒絕的用字遣詞錯了，你在同事之間尷尬的程度，絕對會足以讓你想找個洞鑽進去喔！像是下列三項常見的回應。

①「我不喜歡這種場合。」

直接挑氣氛毛病，等於告訴大家：「我不喜歡跟你們在一起。」

即使你說的是「場合」不是「人」，聽起來也像是在跟大夥兒拉開距離。

②「你們吃你們的，我有事。」

這句話會讓人覺得你不想參與團體，甚至覺得自己「被你排除了」。

③完全不解釋、不參與話題

只回一句「不了」，然後整個群組都沒你聲音。久了之後，大家就真的會把你從參與名單中「除名」。

想拒絕聚餐？請使用「三段式好感說話術」

有時候我們真的無法參加同事的聚餐，但又擔心直接拒絕會顯得不合群。這時候，不妨運用這個讓人聽了也舒服的說話技巧，既能婉拒又不失禮貌，也保有團隊參與感。「三段式好感說話術」具體做法如下：

1.難以拒絕的理由（說明你不是故意不參加，而是真的有難處）。

2.替代承諾（提出另一種補償方式，例如改天請飲料或午餐）。

3.保持熱情參與感（表達你對大家聚餐的支持與關心，例如：「幫我多拍幾張照片喔！」）。

話術1（生活型理由）

「今天要接小孩放學（或家中長輩身體不太舒服）真的走不開耶（殘念）～～不然我超想去那家火鍋的！下次一定補一攤！」

．表示非不得已

．預約下一次

．保有熱情

話術2（健康或自律型）

「我最近在飲食控制＋晚上盡量不外食……但你們要是選下周中午聚餐，我一定參加喔！」

．顯示自律。

．不否定聚餐本身。

．提出替代方案。

話術3（工作型）

「今天手邊還有點東西要弄（覺得無奈），不敢鬆懈……你們放鬆一下，我等你們的照片開箱喔！」

．給對方祝福。

．參與感不缺席。

．看起來仍是團隊一分子。

維持人際溫度的三個方法

如果真的不想參加，又不想失禮，下面三個方法可以學起來。

①拒絕聚餐不等於拒絕互動

你可以不去，但請在群組裡回應幾句：「這間評價很好欸～～你們點起來！」、「等等拍肉盤給我聞香一下喔！」這種「遠端參與感」，會讓你留在大家的話題圈裡。

②不參加也可以「貢獻」

可以幫忙訂位、提醒優惠，或之後送上點心、飲料說：「聽說你們上次聚會很開心，這小點心就當我補參一咖啦～～」人情流動，不一定非要到場不可。

③拒絕頻率要控制

你可以挑聚餐「只參加1╱2次」，讓大家知道你不是永遠缺席，而是會挑適合時機參與。這樣你就會被視為是「有界線但不冷漠」的人。

逢凶話吉TIPS

拒絕不是問題，「冷掉」才是問題。

你有權選擇不參與，但你也有責任維持人際的溫度與連結。

真正成熟的你，懂得優雅地說不、誠懇地補位、聰明地留名。

你要讓大家知道你不是不好相處，而是懂得為自己的生活「設限」，但也知道怎麼樣讓關係「保溫」，甚至「加溫」。

（本文出自《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）