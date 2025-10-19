無所不在的控制：你控制我、而我也要控制你

作者：楊漢章（擁抱心理博愛館所長 諮商心理師）

職場中主管說：「你看小李昨天就加班完成了，你呢？」親子關係中，父母對孩子說：「你都不回家看我，是不是已經不愛我們了？」情感關係中，伴侶說：「你昨天那麼晚才回訊息，你知道我整晚都睡不著嗎？你到底有沒有把我放在心上？」、「我真的很不會跟人相處，如果沒有你，我一定什麼都做不好……」、「小芳的男朋友每天都會接她下班，還送花。你呢？」

這些例子會不會覺得很熟悉？這些例子來自CHATGPT提供關於心理控制的例子。在生活中也可以觀察到其他我們習以為常，卻不知道隱含著控制的互動。例如：小孩不吃父母準備的菜，而吃其他朋友帶來的菜，就對小孩說「你不吃我的菜讓我很難過」（引自Choe et al., 2023）。一對夫妻一起走進捷運車廂，其中一方走向一個方向的座位，另一方就出聲制止對方要對方坐另一邊的位置。這些都反映出互動中存在著「控制」的成分。

-「控制」是人際互動行為之一：聽我的話

Svoboda(2024)指出人際互動中有四種社會行為，包括攻擊型行為、操縱型行為、被動型行為以及自信型行為。操縱型行為的本質可以簡化為這個信念：「只要你照我說的做，我才會尊重你。」Svoboda(2024)指出操控者不會直接表達自己的需要或目標，而是透過特定的語言或非語言，讓對方可以被動配合自己。

- 透過情緒操控別人

Nepryakhin(2019)蒐集647位受訪民眾提供關於「什麼是操縱」的解釋進行分析，他們發現控制者可以分為四類－－1.專制者型：不加修飾地透過力量、權力要控制所有的事物。他們通常具有結構上的地位或權力，例如上司。2.受害者型：透過引起別人同情或展現脆弱、幼稚、無能，讓別人為他採取行動，達到他的目的。3.檢察官型：透過批評、指責別人、讓別人感覺丟臉或罪惡感，企圖影響與控制別人。4.友好型：他們非常會溝通表達，獲得對方的信任，而讓別人願意滿足他們的需要。而最常見的控制者類型是友好型(32%)、其次檢察官(30%)、受害者型(26%)，專制型則佔最少的比例(12%)。

而控制者最容易從以下面向去控制別人，罪惡感、憐憫、恐懼、性別與性（Gender and sexuality）、自尊、正義感、面子。具體來說，研究發現：

⠂友好型的控制者利用性別認同、自尊、正義感、面子影響別人

⠂檢察官型控制者利用罪惡感

⠂受害者型控制者訴諸同情、憐憫達到目的。

Briceag等人(2024)整理出研究上其他心理操控別人的手法，正增強(禮物、金錢、稱讚等)、懲罰、創造出創傷性的單次事件(尖叫、憤怒爆發等)、責怪受害者(victim blaming)、扮演僕人、淡化自己行為的傷害性(例如「只是開玩笑」)、假裝無辜、假裝困惑、反諷。

控制是雙面刃，沒有贏家的關係

沒有人喜歡被控制，失去自主決定的感覺。而長期被控制的人也容易出現身心問題和不適當的反應(Svoboda, 2024)：

▶︎心理生理反應：憂鬱、焦慮。

▶︎不適當反應：直接攻擊、移轉攻擊、退化到較幼稚的表現、病態依附、自殺企圖等。

無論是哪一種策略，都只是反映出不真實存在的本質。Briceag等人(2024)指出控制者有典型的特質(引自Briceag et al., 2024)：

⠂不真實、虛假、欺詐

⠂缺乏對生命真正意義的覺察

⠂封閉性、強烈的意圖性，以及渴望掌控局勢

⠂缺乏信任。不信任自己，也不信任他人；把人劃分為「被控制者」與「控制者」。

他們文章中有段寫得很貼近的段落：「操縱影響會使溝通複雜化，甚至導致衝突。當操縱成為主要的互動方式時，它會滲入人格的價值—意義範疇，破壞溝通本身，並使人傾向於單方面理解他人，而不是追求相互理解。相互理解始終是溝通的目標與結果，這必然包含將他人視為更高價值的態度。而操縱無法促進真正的愛與友誼，反而是走向疏離與孤獨的道路。」(引自Briceag et al., 2024)。

讓「控制」降階到「影響」

理情行為學派創始者Ellis對人之所以有問題的見解是，人會不自覺的將「偏好」變成「應該、必須」。例如:從「我喜歡/想要拿到第一名」變成「我必須拿到第一名」，或是「我喜歡他以我為主」變成「他必須以為我主」。一旦「偏好」變成「應該、必須」就容易變成災難與痛苦來源。

相同的道理，反其道而行將「控制」維持在「我希望影響對方」，而不是「我一定要他聽我的話」或是「他一定要配合我」。影響是必然存在的。Briceag等人(2024)指出在「人際互動中，必然存在一方對另一方的影響。」。他們區分影響與控制的差別。

⠂控制：隱藏意圖的本質；渴望屈服別人的意志（獲得一方的利益）；摧毀人格的效果（例如更沒有自我、不敢表達）

⠂影響：真誠開放地表達感受、情緒、意圖與動機；呈現出影響的正面意圖以及對對方的好處；更多成長發展。

- 面對他人控制的關鍵

Svoboda(2024)指出具有高度的挫折耐受度以及較清晰的自我概念，有助於面對別人的控制。這與一般諮商的目標是互相呼應的，你知道自己是誰、自己的情緒、自己的反應，甚至是自己的弱點，且對於情緒有較高的耐受程度，試問有誰可以輕易地在心理層面控制你？

他具體地列出所需要的能力，提供給一個自我成長的方向。

⠂建立積極的自我與他人態度。

⠂尋找內在靈性的平衡。

⠂以現實期望來評價自己與他人。

⠂控制情緒的表達。

⠂真誠表達經驗、態度、價值、意見與需求。

⠂辨識操縱性溝通形式。

⠂意識並承認他人的操縱行為。

⠂在社會互動中應用自信技巧。

在日常互動中，我們或多或少都在操縱，也或多或少被他人操縱。控制往往披著關心、愛或責任的外衣，但其本質是對他人自主性的侵蝕。若關係只是建築在「誰聽誰的話」的角力上，終將導致疏離與孤獨。如許多專家學者所提醒，真正健康的人際並非來自控制，而是來自影響。真誠而開放地表達自己，並尊重他人保有選擇的自由。當我們學會放下控制，關係才可能從操縱的拉鋸轉向相互理解與共同成長。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「無所不在的控制：你控制我、而我也要控制你」，未經同意禁止轉載。）