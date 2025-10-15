產後焦慮與產後憂鬱可能同時出現…每五位媽媽就有一位受影響

快訊

聊心茶室
許多新手媽媽在生產後，會感到難以言喻的不安。其中，「產後容貌焦慮」是許多媽媽常見的挑戰。 示意圖／Ingimage
許多新手媽媽在生產後，會感到難以言喻的不安。擔心自己是否能勝任母職、擔心身材走樣、擔心家庭經濟或職涯未來。這些情緒若長期存在，就可能是產後焦慮（Postpartum Anxiety）

根據美國心理學會（APA, 2013）的資料，約有10%–20%的產婦會出現焦慮症狀。若未被理解與處理，可能影響母嬰關係與家庭氛圍。

產後焦慮症狀：心理與身體的表現

產後焦慮不只是「想太多」，它會影響心理、情緒與身體：

⠂心理症狀：持續擔心寶寶安全、過度自責、對未來充滿不確定感。

⠂情緒反應：緊張、易怒、情緒起伏大。

⠂身體表現：失眠、心悸、胃口改變（減退或過度飲食）。

⠂思維困擾：腦中反覆浮現「如果寶寶出事怎麼辦？」即使沒有明確危險。

研究指出，產後焦慮與產後憂鬱常同時出現（Fairbrother et al., 2016），需要及早關注。

產後容貌焦慮：身體變化帶來的不安

「產後容貌焦慮」是許多媽媽常見的挑戰：

⠂擔心身材無法回到懷孕前狀態

⠂害怕伴侶對自己失去吸引力

⠂對妊娠紋、掉髮或皮膚鬆弛感到自卑

心理學家 Perloff（2014）指出，社群媒體上「完美媽媽」的形象，會加劇女性的自我比較與不滿，進而放大容貌焦慮。

對未來的焦慮：家庭與職涯的不確定

產後焦慮不僅來自眼前的育兒挑戰，也與未來的不確定性有關：

⠂經濟壓力：擔心家庭開銷增加

⠂職涯困境：害怕工作中斷，或重返職場後不被接納

⠂親密關係：擔心伴侶不再理解自己，導致情感疏遠

⠂育兒責任：懷疑自己能否勝任母職

臨床心理學家 Spinelli（2009）指出，焦慮的核心往往是「失控感」，當媽媽覺得未來無法被掌握，焦慮就更容易升高。

如何緩解產後焦慮？5個有效方法

若你正面臨產後焦慮，以下方法可能有所幫助：

1. 建立支持系統：與伴侶、家人或朋友分享心情，不要獨自承擔。

2. 限制資訊暴露：避免過度接觸「完美媽媽」的社群帳號，減少比較。

3. 規律作息：盡量安排睡眠與休息，幫助身心恢復。

4. 尋求專業協助：若焦慮嚴重，及早尋求心理師或精神科醫師幫助。

5. 自我照顧：給自己時間做喜歡的事，例如閱讀、運動、音樂或散步。

FAQ：產後焦慮常見問題

Q1：產後焦慮和產後憂鬱有什麼不同？

A1：產後憂鬱主要表現為情緒低落與失去興趣；產後焦慮則以過度擔心與恐懼為特徵。兩者可能同時發生。

Q2：產後焦慮症狀通常會持續多久？

A2：大部分媽媽會在數週至數月內逐漸緩解，但若持續超過半年，建議尋求專業協助。

Q3：伴侶如何協助有產後焦慮的媽媽？

A3：主動傾聽、不批評、分擔家務，並鼓勵她接受專業協助。

Q4：運動能有效緩解產後焦慮嗎？

A4：可以。研究顯示規律運動能降低焦慮與壓力水平（Stremler et al., 2013）。

Q5：產後容貌焦慮算正常嗎？

A5：非常常見。接納身體的變化是重要過程，必要時可透過心理師協助重建自我認同。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「產後焦慮症狀與緩解方法｜容貌焦慮、對未來擔憂完整解析」，未經同意禁止轉載。）

