男女症狀大不同！不只媽媽會產後憂鬱 如何陪伴陷入低潮的另一半

很多人以為「產後憂鬱」只會發生在女性身上，但研究指出，約有5%–10%的男性在伴侶生產後，也會出現產後憂鬱症狀（Paulson & Bazemore, 2010）。這意味著，不論是媽媽或爸爸，都可能陷入產後情緒低潮。

因此，學會如何正確進行產後憂鬱陪伴，對家庭和伴侶關係至關重要。

男性也可能出現產後憂鬱

雖然社會多將焦點放在產後媽媽，但男性同樣可能因壓力與轉變而出現憂鬱狀態。

⠂成因：經濟壓力、睡眠不足、角色轉換的適應困難。

⠂常見症狀：情緒低落、對生活失去興趣、易怒、迴避家庭互動、對自我價值感下降。

⠂容易被忽略：男性較少主動求助，加上文化對「男性脆弱」的標籤，讓問題經常被低估。

👉 重點提醒：男性產後憂鬱並不罕見，伴侶與家人應留意並給予支持。

如何陪伴產後憂鬱的另一半

在伴侶經歷產後憂鬱時，陪伴的核心不是「立即解決」，而是「讓對方不再孤單」。

有效的陪伴方法：

⠂傾聽與理解

◦不要急著給建議，而是先聽她的心情。

◦避免說「妳想太多了」或「妳要堅強一點」，這些話會讓她更自責。

◦說：「我理解妳很辛苦，我會陪妳一起面對。」

⠂分擔家務與育兒

◦主動幫忙換尿布、餵奶或洗衣服。

◦減少她一個人承擔所有壓力。

◦讓她有時間休息，這對情緒修復非常重要。

⠂提供情感支持

◦肯定她的努力，不要只看她的不足。

◦多給擁抱與安慰，即使一句「妳已經很棒了」都很有力量。在她懷疑自己時，提醒她已經盡力了。

⠂鼓勵尋求專業協助

◦陪她去看精神科/身心科，或心理諮商師。

◦一起討論治療方案，像是心理治療或支持團體。

◦讓她知道這不是「她一個人的問題」，而是可以一起面對的挑戰。

產後憂鬱陪伴時不能做的事

在支持過程中，有些行為反而會讓狀況惡化，需要避免：

❌ 輕視或否定：「你想太多了」「很快就會好」

❌ 責怪或比較：「別人都能適應，你為什麼不行？」

❌ 情緒失控：常發脾氣只會加劇壓力。

❌ 逃避對話：不談問題會讓憂鬱惡化。

❌ 單打獨鬥：不要把所有壓力都自己承擔，應尋求專業與家人協助。

常見問題FAQ

Q1：產後憂鬱通常會持續多久？

A：大多在6個月內逐漸緩解，但若超過一年未改善，建議尋求專業協助。

Q2：男性的產後憂鬱與女性有何不同？

A：女性多以哭泣、悲傷表現，男性則更常出現易怒、逃避或過度投入工作。

Q3：陪伴產後憂鬱的伴侶時，是否該隱瞞孩子相關壓力？

A：不需隱瞞，而是適度調整分工，讓對方有喘息空間。

Q4：何時該尋求專業幫助？

A：若出現持續失眠、無法專注、食慾異常或自傷念頭，務必立即就醫或找心理師。

Q5：除了伴侶，家人朋友能如何協助？

A：提供實際幫忙（如帶孩子、做家務），陪伴就醫，並給予情感支持。

總結

產後憂鬱陪伴的核心在於「減少孤單感」，而非立刻解決所有問題。無論男性或女性，都可能因產後壓力陷入憂鬱，而伴侶與家人能做的，就是理解、分擔與陪伴。當家人一起承擔，產後的挑戰才能轉化為攜手面對的人生經驗。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「產後憂鬱陪伴指南｜男性也會產後憂鬱」，未經同意禁止轉載。）