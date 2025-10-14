「我是不是不愛孩子了？」 揭開產後憂鬱下的真實心聲

很多新手媽媽在生產後會經歷情緒低落、焦慮或疏離，這些都與產後憂鬱、親子關係密切相關。

有些媽媽甚至會懷疑自己：「我是不是不愛孩子了？」——其實，這可能是產後憂鬱（Postpartum Depression, PPD）對親子情感連結的影響。

根據O’Hara & McCabe (2013) 的研究，全球約有10–15%的女性在生產後出現產後憂鬱。 在台灣，衛福部資料指出，產後憂鬱是常見的心理健康挑戰，若未處理，可能會對親子關係造成長期影響。

那麼，產後憂鬱會影響小孩嗎？答案是肯定的，但只要及早介入，仍能修復並重建親子連結。

🌿 產後憂鬱如何影響親子關係？

⠂情感連結困難：覺得與孩子格格不入，難以產生親密感。

⠂過度焦慮或疏離：過度擔心孩子安全，或相反地避免互動。

⠂自我否定與罪惡感：反覆懷疑「自己是不是不適合當媽媽」。

⠂伴侶關係受影響：缺乏支持導致家庭緊張，也會間接影響孩子。

心理學家Murray & Cooper（1997）指出，母親的憂鬱情緒會降低嬰兒的依附安全感，增加孩子在人際關係與情緒調節上的困難。

💔 討厭自己的小孩？這是憂鬱，而不是不愛

許多當事人會把「對孩子的厭煩」誤以為是母愛不足。其實，這多半是產後憂鬱與壓力的表現。

臨床心理師建議：

⠂說出感受：與伴侶或朋友傾訴，不要壓抑。

⠂避免自我責怪：將情緒視為症狀，而非人格缺陷。

⠂建立支持網絡：請求家人或托嬰資源幫忙。

⠂尋求專業協助：若持續出現無力或排斥感，考慮心理治療或藥物治療。

👶 產後憂鬱會影響小孩嗎？

是的，若未治療，可能帶來以下影響：

⠂情緒模仿：嬰兒會模仿主要照顧者的情緒狀態。

⠂依附關係不穩定：親子互動減少，孩子安全感下降。

⠂發展遲緩風險：Field (2010) 指出，缺乏情感互動的孩子，語言與社交發展可能落後同齡人。

好消息是：只要及早治療與獲得支持，風險可大幅降低。

🌼 改善親子關係的5個步驟

1. 覺察與承認：承認自己正面臨產後憂鬱，而非逃避。

2. 伴侶支持：爸爸分擔照顧責任，傾聽媽媽心情。

3. 心理治療：CBT、人際心理治療（IPT）有實證支持。

4. 藥物治療：醫師評估下，部分藥物可安全於哺乳期使用。

5. 親子互動重建：肌膚接觸、眼神交流、輕聲對話，重拾情感連結。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「產後憂鬱會影響孩子的情感依附關係？5個步驟教你如何修復」，未經同意禁止轉載。）