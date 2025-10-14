快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

「我是不是不愛孩子了？」 揭開產後憂鬱下的真實心聲

聊心茶室／ 聊心茶室
很多新手媽媽在生產後會經歷情緒低落、焦慮或疏離，這些都與產後憂鬱、親子關係密切相關。 示意圖／Ingimage
很多新手媽媽在生產後會經歷情緒低落、焦慮或疏離，這些都與產後憂鬱、親子關係密切相關。 示意圖／Ingimage

很多新手媽媽在生產後會經歷情緒低落、焦慮或疏離，這些都與產後憂鬱親子關係密切相關。

有些媽媽甚至會懷疑自己：「我是不是不愛孩子了？」——其實，這可能是產後憂鬱（Postpartum Depression, PPD）對親子情感連結的影響。

👉 進行產後憂鬱測驗EPDS初步了解自己的情況

根據O’Hara & McCabe (2013) 的研究，全球約有10–15%的女性在生產後出現產後憂鬱

在台灣，衛福部資料指出，產後憂鬱是常見的心理健康挑戰，若未處理，可能會對親子關係造成長期影響。

那麼，產後憂鬱會影響小孩嗎？答案是肯定的，但只要及早介入，仍能修復並重建親子連結。

🌿 產後憂鬱如何影響親子關係？

⠂情感連結困難：覺得與孩子格格不入，難以產生親密感。

⠂過度焦慮或疏離：過度擔心孩子安全，或相反地避免互動。

⠂自我否定與罪惡感：反覆懷疑「自己是不是不適合當媽媽」。

⠂伴侶關係受影響：缺乏支持導致家庭緊張，也會間接影響孩子。

心理學家Murray & Cooper（1997）指出，母親的憂鬱情緒會降低嬰兒的依附安全感，增加孩子在人際關係與情緒調節上的困難。

💔 討厭自己的小孩？這是憂鬱，而不是不愛

許多當事人會把「對孩子的厭煩」誤以為是母愛不足。其實，這多半是產後憂鬱與壓力的表現。

臨床心理師建議：

⠂說出感受：與伴侶或朋友傾訴，不要壓抑。

⠂避免自我責怪：將情緒視為症狀，而非人格缺陷。

⠂建立支持網絡：請求家人或托嬰資源幫忙。

⠂尋求專業協助：若持續出現無力或排斥感，考慮心理治療或藥物治療。

👶 產後憂鬱會影響小孩嗎？

是的，若未治療，可能帶來以下影響：

⠂情緒模仿：嬰兒會模仿主要照顧者的情緒狀態。

⠂依附關係不穩定：親子互動減少，孩子安全感下降。

⠂發展遲緩風險：Field (2010) 指出，缺乏情感互動的孩子，語言與社交發展可能落後同齡人。

好消息是：只要及早治療與獲得支持，風險可大幅降低。

🌼 改善親子關係的5個步驟

1. 覺察與承認：承認自己正面臨產後憂鬱，而非逃避。

2. 伴侶支持：爸爸分擔照顧責任，傾聽媽媽心情。

3. 心理治療：CBT、人際心理治療（IPT）有實證支持。

4. 藥物治療：醫師評估下，部分藥物可安全於哺乳期使用。

5. 親子互動重建：肌膚接觸、眼神交流、輕聲對話，重拾情感連結。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「產後憂鬱會影響孩子的情感依附關係？5個步驟教你如何修復」，未經同意禁止轉載。）

產後憂鬱

聊心茶室

追蹤

相關新聞

男女症狀大不同！不只媽媽會產後憂鬱 如何陪伴陷入低潮的另一半

很多人以為「產後憂鬱」只會發生在女性身上，但研究指出，約有5%–10%的男性在伴侶生產後，也會出現產後憂鬱症狀。這意味著，不論是媽媽或爸爸，都可能陷入產後情緒低潮。

「我是不是不愛孩子了？」 揭開產後憂鬱下的真實心聲

很多新手媽媽在生產後會經歷情緒低落、焦慮或疏離，這些都與產後憂鬱、親子關係密切相關。有些媽媽甚至會懷疑自己：「我是不是不愛孩子了？」——其實，這可能是產後憂鬱（Postpartum Depression, PPD）對親子情感連結的影響。

高鐵不需要「吵鬧車廂」 親子專家：一句話幫助父母一起教育孩子

孩子長大的過程，是所有動物裡最花時間的。但為什麼「人」這個動物長大要花這麼長的時間呢？那是因為「人」的社會體系是一個相對豐富的體系，更複雜度也更遼闊。

花15年研究上千名職場人發現 真正幸福的人都會做10件事

在步調飛快的商業世界裡，「快樂」早已不是工作之餘的奢侈品，而是支持人們走得更遠的關鍵能力。

「過度同理」正在害你？醫學研究驚爆：善良竟是高危險行為

在學校，老師說要有同理心，才能和同學好好相處；在家裡，爸媽說要有同理心，才能體諒家人的辛苦。我們看的電影、小說，也總是在歌頌那些能感同身受、為他人著想的主角。

童年留下的無形枷鎖 讓你覺得「我不配」？

很多人對待情感的心態都很消極，總是難以相信自己會被真心喜歡，不敢接受他人的愛，哪怕自己動了心，也依舊望而卻步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。