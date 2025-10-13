高鐵不需要「吵鬧車廂」 親子專家：一句話幫助父母一起教育孩子

孩子長大的過程，是所有動物裡最花時間的。但為什麼「人」這個動物長大要花這麼長的時間呢？那是因為「人」的社會體系是一個相對豐富的體系，更複雜度也更遼闊。

一個孩子想要社會化的過程，是需要漫長的時間收集「大人反餽訊號」，藉此作為未來立足於社會、反餽社會的重要根據。這意思是，一個孩子的成長，需要靠很多大人的協助才能全面發展成熟。因此，大人需要制訂完善的制度，給予孩子該有的權利，也告知孩子該有的責任，幫助孩子得到完整的發展。

這也是為什麼孩子在學校發生霸凌，教育體系和師長要全面介入，因為孩子太弱小，在身心靈都脆弱的時期，需要受到應有的保護。所以，如果大人創造出來的社會，如果是全面壓制甚至排擠孩子的生存，孩子想要順利長大就非常困難了。

日前高鐵上的「寧靜車廂」內，發生許多不寧靜事件，許多想休息的乘客受不了車上孩子吵鬧聲，憤怒斥喝甚至飆罵孩子以及父母，甚至連趕來協調的列車長都慘遭辱罵波及。

乘客秉持的依據是「這裡是寧靜車廂」，而父母的困境是「孩子是不可控制」，而高鐵原始設置「寧靜車廂」的用意是減少車內廣播，讓使用3C產品的乘客懂得使用耳機尊重他人。

三種身份的人，三種訴求，彼此無法共識與交集。誰對？誰錯？

不管誰對誰錯，三者都有理，而孩子卻永遠的犧牲品，因為一個針鋒相對環境所輻射出來的氛圍，就是「焦慮」、「緊繃」、「危險」，任何動物在這樣高壓的環境下成長，都會瀕臨崩潰，更何況是一個孩子。

有人提議，既然有「寧靜車廂」，也該推廣「吵鬧車廂」，讓孩子可以放鬆搭乘。

雖然這樣的作法可以緩解父母的壓力，但其實，這樣做無疑是讓兩造加深對立，激化彼此的立場，因為萬一父母訂不到吵鬧車廂，或想休息的旅客訂不到寧靜車廂，當彼此坐在一起時，是該如何自處？紛爭恐怕只會更多。

而且，一旦這樣制訂「吵鬧車廂」，孩子們未來可能會以為「在車上吵鬧是正常的」，可能學到的是一輩子以自我為中心，在車上想吵鬧沒有邊界感，未來想要約束就更難了。在這樣的環境下成長，孩子可能無法取得「社會化」的機會了。

其實，不管寧靜車廂或吵鬧車廂，人們需要給予孩子的應該是「溝通」的示範。意思是，需要休息的人，以循序漸進的表達自己的需求，在0-100的情緒間，有一個過渡期，而不是直接憤怒以對。

當陌生人可以用一致性的告知正在吵鬧的孩子「我需要休息，你的媽媽也累了需要休息，所以需要你控制自己的聲音，讓想休息的人都可以休息，可以嗎？」這樣一句話，就是幫助父母一起教育孩子，因為有時第三者的介入，會比父母慣性管理來的更有效，這就是孩子在社會化的過程，既可以溫暖被接納，又可以適時的與社會產生碰撞，藉此修正自己的生存模式。

成長中的孩子，不該剝奪大人的休息權，而社會上的大人，更不該成為霸凌孩子的暴力者，只要我們願意溝通，讓「寧靜車廂」成為一個可以一致性表達自己需求的地方，讓「想休息」的人有勇氣溫柔表達自己的需求，就能有機會讓孩子透過社會化的浸染，學會如何成為社會的一份子。

社會是需要靠彼此的努力才能營造出來理想的環境，大人不需要委屈自己，但需要示範慈藹表達，讓孩子有機會學習溫暖表達的模樣，未來社會也將更美好。

期待「寧靜車廂」有一天能透過「溝通」與「表達」，藉此達到真正「寧靜」的真諦：

- 讓想要休息的大人可以勇敢且溫柔的表達自己。

- 讓孤立無援的父母可以獲得理解與協助。

- 讓渴望長大的孩子能感受到社會的善意而不是集體霸凌。

願孩子，是所有人的孩子。

（本文經《李儀婷的薩提爾教養》授權，原文出處「社會與孩子：寧靜車廂的不寧靜」，未經同意禁止轉載。）