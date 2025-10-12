花15年研究上千名職場人發現 真正幸福的人都會做10件事

摘要 潔西卡·魏斯研究幸福超過15年，她發現真正快樂的人會認真經營友情、懂得明智的休息和設定界線，也能放慢腳步細品美好，從平凡中找到喜悅而非追求擁有最多。

在步調飛快的商業世界裡，「快樂」早已不是工作之餘的奢侈品，而是支持人們走得更遠的關鍵能力。

擁有哥倫比亞大學商學院MBA學位的潔西卡·魏斯（Jessica Weiss），投入幸福科學研究已逾15年。她曾與可口可樂、嬌生、美國運通等國際品牌合作，接觸過數千名來自不同產業、收入與階層的職場人士，協助企業打造更具成就感與幸福感的工作文化。

魏斯根據多年經驗，發展出一套實用的框架，幫助組織應對混合辦公、人際疏離與心理健康等現代職場挑戰。

她認為，真正的快樂不來自速成口訣或心靈雞湯，而是源於持續練習內在韌性、培養職場友誼，並在日常中學會感受當下的美好。

她還發現，那些感到快樂且內心富足的人，往往有10個共同習慣，這些習慣與他們的學歷、職位或背景無關，卻決定了他們的生活品質。

1.把友情擺第一位

真正快樂的人重視親密關係，他們從不認為友誼是「有空再經營就好」或者是「可有可無」的事情。他們珍惜與朋友相處的時間，會跟朋友一起安排有意義的活動，例如一起下廚做菜、運動、看展覽、爬山或參與活動，而不只是閒聊幾句、短暫寒暄。

2.明智的休息

盯著電腦一整天，不一定要馬上躺平滑手機。有時候，放下工作，改寫幾句手帳、隨手塗鴉，反而更能讓腦袋喘口氣。

當我們因長時間的邏輯思考而感到疲憊，真正有效的充電方式，往往不是躺在沙發上，而是到戶外散步、慢跑，讓身體動起來。快樂的人懂得「對症下藥」，會根據自己耗能的方式，選擇最能回復精神的休息方法。

3.投入創造活動

無論是下廚、寫作、園藝或畫畫，花時間創作的人普遍擁有更高的幸福滿足感。即便只是一張幼稚的水彩畫，當我們創造出新東西（就算畫得歪七扭八），大腦的興奮程度是滑手機也無法比擬的。

4.經營社群歸屬感

我們在壓力大、情緒低落的情況下，往往選擇封閉自己。下次不妨試著「轉向外在」，與他人建立連結，不要退縮到自己的世界裡。

一開始有惰性、想自己待著是難免的，但魏斯強調，無論是幫助他人，還是投入一場有意義的志工活動，這種「轉向外在」的行動，才能真正喚醒我們內心深處的成就感，隨之而來的充實感也絕對值得。

5.熱衷於自己最愛的事物

快樂的人面對自己喜歡的事物，從不強裝冷淡無感，當他們開始談起自己熱愛的事物時，眼神裡甚至有光。真正感到幸福的人，通常熱衷於投入時間在會點燃自己熱情的事物，不論是追星、組模型飛機還是找一些冷門樂團的歌。

因為他們知道，主動探索自己喜歡的東西，並且可以滔滔不絕的跟別人分享的雀躍感，就是日常幸福的祕方。

6.設定明確界線

研究指出，成年人每天需要2到5小時的自由時間，才能達到最佳幸福感。快樂的人懂得保護這段「我自己的時光」，即使是急著需要回覆的郵件，也可以晚點再處理，因為沒有什麼比短暫的Me Time更重要。

7.順著能量節奏安排行程

真正懂得自我管理的人，會根據一天中的能量高峰與低谷，靈活的安排工作與休息。大腦最清晰時，處理需要專注的任務，低潮時則留給放鬆或例行公事。

他們懂得「與自己合作」，讓生活節奏順應生理狀態，而不是一味硬撐。因為他們知道，沒有能量，就無法好好完成任何事；一味求快，只會讓效率與成果雙雙打折。

8.擁抱微小的人際互動

科學研究證實，與陌生人的短暫隨機對話，能顯著提升情緒。因此，下次點咖啡時，不妨試著跟咖啡師閒聊幾句，那可能就是你今天情緒的轉捩點，而且說不定會有意外小驚喜。

9.放慢腳步，細品美好

快樂知足的人，從不急著趕路。他們願意放慢腳步，讓自己徹底感受當下的美好時刻，例如：夕陽的餘暉、美食的滋味、完成任務的小小成就感。他們明白，當我們刻意延長這些感受的時間，便是在訓練大腦更深刻的體驗喜悅。幸福，往往就藏在那些被好好珍惜的小片刻中。

10.慶祝每一個小小的進展

快樂不總是來自終點的掌聲，而是源於「正在前進」的踏實感。真正感到滿足的人，懂得為每一個小小的進展喝采。

他們從階段性的成果中獲得動力，也在過程中累積喜悅。因為他們明白，讓人真正富足的，往往不是站上終點的那一刻，而是一次次向前跨出的腳步。

在這個變化快速的時代，我們常常照著直覺行動，卻發現走的路讓自己更累更焦慮。尤其當我們滑開社群，看到朋友們過著看起來很精彩的生活，難免會懷疑自己的日常是不是太平淡了、是不是少了點什麼。

但魏斯發現，真正幸福的人，並不是擁有最多的人，而是那些最懂得在平凡中找到喜悅的人。

