童年留下的無形枷鎖 讓你覺得「我不配」？

〔配得感〕人生最怕的三個字是「配不上」

很多人對待情感的心態都很消極，總是難以相信自己會被真心喜歡，不敢接受他人的愛，哪怕自己動了心，也依舊望而卻步。

他們的核心信念也可以總結為一句話──「我配不上」，還有很多相似的表達，比如「我不值得」、「我沒資格」、「我不應該得到」等等，表述不一，但都反映了一種缺失和匱乏──他們沒有「配得感」。

你是否總覺得「我不配」？

「配得感」是一個人內心對自己可以擁有什麽樣的生活的一種資格認定，配得感可以體現在很多方面：不敢被愛──情感上沒有配得感；不敢購買高品質的物品──物質上沒有配得感；獲得成功卻抗拒享受成功──精神上沒有配得感。

一個人是否有配得感與他實際擁有多少東西並沒有直接的關係，有些人即便已經在物質和情感上具備了得到和擁有的能力和資格，他也仍舊認為自己「不配」。所有局外人都告訴他並不是他想的那樣，但在沒有配得感的人的心中，「不配」已經成了一種習慣性的自我詛咒和自我設限。

缺乏配得感的人其實很多，可能也潛伏在你周圍。我有個要好的女性友人，以前我們經常談心，她暗戀一個男同學多年，卻始終不敢聯繫和表白，她總說對方很優秀，自己配不上。這位女性朋友膚白貌美、家境優渥，還是一位博士，我曾納悶這是何方神聖，會讓她都覺得配不上？她定居海外後終於向我們吐露真言，原來那位男同學是我們的共同好友，但恕我直言，男生並不如我朋友描述的那般優秀，就是個普通的陽光大男孩而已，甚至他的前幾任女友都遠不及她。

我一直以為是她為對方加上了愛的濾鏡，但回想她過去的一些表現，後來我才明白，她只是配得感太低。例如，別人送她一件禮物，哪怕價值不高、樣式普通，她也會覺得過於貴重，接受後坐立不安，總想著償還人情；在朋友的慫恿下，她買過一條很漂亮的裙子，但從來沒穿過，不是沒有合適的場合，而是她總覺得自己穿不出裙子的美。

配得感低的人特別容易內疚。在所有該享受美好的時刻，他們總是無所適從而又尷尬萬分，如果朋友把禮物硬塞給他們，他們還會慌亂不安，甚至逃避和生硬地拒絕。

當你有以下五種表現時，那說明你在配得感上需要反思了：

1.經常感到抱歉，常說「對不起」； 2.當別人讚美你時，你會感到尷尬和不自在； 3.對錢敏感，不敢輕易跟人談錢； 4.在物質和精神層面都不敢享受； 5.不接受美好的感情，因為你會不安。

配得感低的人，往往都有情感匱乏的童年

配得感低的人真的不值得讚美，不配享受美好生活嗎？不是他們不夠好，而是他們總以為自己不夠好，而這種「自以為」其實往往源於原生家庭。個體對自己最初的評價其實都源於父母（主要撫養人），父母認為孩子可愛，孩子長大後也更傾向於認為自己可愛；父母認為孩子值得，孩子長大後才不會覺得自己不配。

父母對孩子的評價很少直接反映在言語上，而是會滲透在他們對待孩子的方式；回憶童年，你的欲望或者你想要的東西會在什麽情況下被滿足？父母會在什麽時候讚揚你？什麽時候會說愛你，發自內心地對你微笑？

配得感低的人往往在童年時期頻繁經歷被拒絕和被否定，而他們獲得滿足和認可的前提往往是先達到父母的要求。例如，有的孩子從來沒有在第一時間得到過想要的玩具，只有乖乖表現了一個月，父母才勉強買給他；有的孩子想出去跟朋友玩遊戲，只有在考試達到父母期望的分數時才被允許。甚至有時，孩子以為已經達到了被父母表揚的標準，父母卻還是認為不夠，總有別人家的孩子比他強，他們掛在嘴邊的都是自家孩子的不足，他們吝嗇表揚和讚美，那是孩子在童年中最稀缺的東西。

這是配得感低的根源，孩子在父母的評價中成了低價值的人，他們一次次重複著他還不夠資格，這種「我不配」的感受也一次又一次在他的心裡反反覆覆，最終形成了他的自我評價。然而，談論原生家庭對配得感形成的影響，並不是要去責難父母和不幸的童年。「配得感低」如同一種遺傳基因，一個配得感低的人，其父母至少有一方也缺乏配得感，因此父母並非有意對孩子造成負面影響，只是他們自己也受困於此。哪怕經濟條件允許，他們也不敢購買高品質的物品，省吃儉用沒什麽目的，只是一種習慣，每當他們說「我不需要」，內心真實的聲音其實都是「我配不上」。

親愛的，你值得擁有更多

一個配得感太低的人，是會自我應驗預言（self-fulfilling prophecy）的，因為時常覺得「我不配」，他們總是逃避和遠離各種變得更好、得到更多的機會，總是停留在委屈自己的行為習慣上。久而久之，他會習慣囚禁自我需求和欲望。當一個人的需求和欲望被壓制，結局就是他真的離更好的生活越來越遠，越來越不幸運。

追溯來時路是為了讓配得感低的人看到它形成的路徑，即便這條路無法回頭，也可以用一定的方法在認知上「重走」這條路，改變「我不配」、「我不值得」的心態，大膽去擁抱美好。

圖為《你對誰都好，就是對自己太差：過分善良不是好事！停止取悅，過想要的生活》書封。聯經出版公司提供

我曾在微博上寫過一句話──「你值得擁有全世界」，我希望每個努力奮鬥的人都應該時不時地對自己說句話，你值得擁有更多，這是一種新的信念。信念可以影響行動，行動可以形成習慣，習慣可以反作用於行動，最終你將推翻「我不配」的桎梏，形成全新的認為自己值得的信念。

你是否配得上更好的生活，需要透過努力和實踐才能知道，但你絕對配得上一場自我解救，解救困在配得感低裡的自我，因為那個被囚禁的你，本來就能成為更好的自己。

※本文為聯經出版公司出版的《你對誰都好，就是對自己太差：過分善良不是好事！停止取悅，過想要的生活》，未經同意請勿轉載。