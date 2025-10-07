捨得，才能獲得！好命的人這樣做：讓一步，好事會發生

「捨得，才能獲得」

這是道元禪師說過的話。這句話的意思是放開手中的東西其實是一件很棒的事，這樣才能得到更重要的東西。因為人的能力有限，如果太貪心，什麼都不願意放掉，就無法得到新東西。禮讓是「放手」。大家可能會覺得這不就是損失嗎？可是把手放開，空下來的掌心才有空間接住「好東西」或「好事情」。

試著用「有幸為你做」的方式思考吧

話語是有力量的。「謝謝」、「托你的福」等感謝的話語，聽的人自不待言，就連說出這句話的自己也會得到積極正面的力量。那麼，只要不管三七二十一地說出感謝的話就行了嗎？那倒未必。在那些「謝謝」、「托你的福」的話語底下，是否有「人不是靠自己一個人的力量活下去」的心情呢？試著用「有幸為你做」的方式思考吧。

禮讓是「精進自我」的方法之一

胸襟愈寬廣，就能接受原本溢出來的各種意見。只要能理解過去看不見、感受不到的事物，身為人的視野就會愈開闊。遇見許多人，聽他們說話，人類的胸襟也會愈寬闊。其中遇見能指導自己的「良師益友」很重要。電視上有很多優秀的人，倘若覺得「那個人說的話很有幫助」，那個人就是你的良師益友。也可以拜書本為師，就算是漫畫也無妨。只要有個老師能支持你的人生，自己身而為人的胸襟就會變得更開闊。

「可以反省，不要後悔」是人生的真諦

開始做一件新的事情，要懷抱著夢想與希望「要是能變成這樣就好了」。在計畫的階段則要徹底地想像所有最糟糕的情況，「萬一不走運，可能會發生這種事」，一再地重新研擬對策。到了終於要付諸實行的階段要有自信：「一定會很順利！」積極進取地面對。在煩惱之前，只要先徹底地做好現在能做的事、該做的事，就能變得樂觀。而且就算失敗，也能告訴自己：「這也是沒辦法的事。」

告訴自己「這也是某種緣分」

佛教有一句話叫「隨緣」，意即順應得到的緣分。「緣分」不會每一次都順著自己的意思。無論是好的時候，還是壞的時候，只要能接受眼前的狀況，冷靜地思考，把自己交給緣分，就能活得輕鬆許多。接到工作時，請先坦然接受那份工作最初始的模樣。不管那是想做的工作，還是不想做的工作，都是難得的緣分。既然是難得的緣分，就別視為是被逼著做的工作，而是要當成有幸可以做的事，好好地享受。

允許彼此都有不同的背景

有一句禪語是「兩忘」。這句話是好也好、壞也罷；喜歡也好、討厭也罷，全部都忘掉的意思。不是非黑即白的二元論，只要別被某種單一的價值觀綁架，就能看見原本看不見的東西。你認為「這是對的」的事，真的正確嗎？這裡有一個很大的前提，「正確解答」會依時代及場所而異。重點在於冷靜地接受事實。即使意見不同，也不要想徹底地扳倒對方，有雅量大方地承認對方的優點也很重要。

圖為《讓一步，好事會發生》書封。方智出版社提供

「明明可以更快完成」是怒氣的源頭

你是否曾因為便利商店或超級市場的收銀、車站的售票機等機台前，別人的動作慢吞吞而火冒三丈呢？有時候會像這樣瞬間對發生在眼前的事做出反應，可是如果挨罵的對象是老年人，可能會覺得沒必要說得那麼狠，產生惻隱之心，甚至覺得有些歉疚。希望自己能在心情上更遊刃有餘一點、對人更溫柔一點。像這種時候，可以觀察那個人「為什麼動作這麼慢？」只要覺得能從老人家或年輕人身上學到點什麼，就不會生氣了。

（本文出自《讓一步，好事會發生》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）