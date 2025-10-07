律師作家曝走到哪都富有的關鍵：懂分寸、有修養，財庫自然殷實充滿

快訊

方智出版社／ 文．許峰源
光看修養兩個字，就知道這不是天生的，必須長期持續修正、培養的，不是一次兩次、三天五天的功夫。 示意圖／Ingimage
一代懂吃，二代懂住，三代才懂文化藝術。

很多人誤解了這段充滿智慧的話語。

吃，不是指吃美食；住，也不是指住豪宅；文化藝術，更不是指聽音樂劇、買古董字畫。

所謂的懂吃，指的是一個人在餐桌上的禮儀、修養。

有些人聚餐時，明明桌上有公筷不用，總不自覺地用自己的筷子到菜盤夾菜，甚至攪啊攪、挑啊挑。

有些人喝酒時，總不自覺地跟別人靠很近講話，口水噴啊噴，甚至毛手毛腳、勾肩搭背、推來拉去，最後還不小心把紅酒潑灑到別人的衣服上。

有些人講話時，總不自覺地夾雜幾句問候別人父母的口頭禪，甚至口頭禪的比例高到讓人忘記他們到底還說了些什麼。

這些人初次見面就會被打槍，哪裡還有後續發展的可能性，既沒好友相助，也無貴人提拔，出社會到哪裡都走不通，人生過得跌跌撞撞、坎坎坷坷。

這一類的不自覺，都是某種「慣習」，就是很深化、很難察覺、很難改掉的習慣。

簡單講，就是一個人的修養。

光看修養兩個字，就知道這不是天生的，必須長期持續修正、培養的，不是一次兩次、三天五天的功夫。

這往往要花一整代人的時間、努力，才有可能完成的修練、成長，這就是「一代懂吃」的智慧。

「倉廩足，知榮辱。」

倉廩，就是儲藏米穀的地方。

這句話的意思是說，一個人的經濟條件、社會地位改善後，會對自己的穿衣打扮、言行舉止有所注意、要求。

但我看到更深的含義，對當年二十幾歲剛出社會、白手起家的我受用無窮。

這句話不只是指先倉廩足，然後才知榮辱。

也可以反過來看，如果一個人懂得知榮辱，也會有倉廩足的結果。

當我們能夠練習成為一個懂得餐桌禮儀、舉止禮貌，懂得掌握人際言行互動的隱形界線，我們會成為一個受歡迎的人。

甚至，大哥、大姐們也更願意帶我們出場，去認識更多厲害的人，跟更多厲害的人學習，帶領我們的人脈破圈、認知提升。

圖為《福報：人與人之間真正的差距》書封。方智出版社提供
當大家喜歡跟我們在一起，帶我們出場有面子又給力，自然願意給我們機會，有好事會想到我們，我們的事業發展自然會比一般人來得通達平順。

我們家的穀倉、財庫自然也就殷實充滿了。

隨著社會歷練的深化，我深深體悟到，一個人在社會走跳，到哪裡都走得通，真的很重要啊。

一個保有本初善念，願意與人為善、廣結善緣的人，言行舉止得體、有修養的人，到哪裡都走得通，通了就順了，順了就富了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《福報：人與人之間真正的差距》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）

