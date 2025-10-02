什麼才是有效人脈？律師作家：人脈深厚，取決於一個人「善緣福報」的深厚

有緣的，就交往深一點；沒緣的，就交往淺一點。

一個人跟我們有緣、無緣，不是指見過多少次面、吃過多少次飯，而是指我們彼此的心有沒有在一起的感覺，就是一種我把你放在心上、你把我放在心上的溫暖感受。

緣分，可以培養，但無法強求。

就像可以撒下一顆種子在肥沃的土壤，可以用心澆水、施肥、除草，但最後能否長成大樹，能否開花結果，就無法強求了。

阿諛奉承的話，對方聽久了會膩；逢迎配合久了，我們自己也會累。

何必呢？

與人相處，廣結善緣就好，不用勉強，輕鬆自在就好。

輕鬆自在廣結善緣，有些人覺得聽起來有些消極，但其實卻是很積極的智慧。

這世界很大，有多大？遠比我們這顆小腦袋瓜想的大非常多，人是永遠認識不完的啊。

經濟學有一個「機會成本」的觀念。就是說，當我們選擇A，必須放棄B，那B就是我們的機會成本。

在人際關係交往上，當然也有機會成本的現象。

每當我們花時間跟A相處交往，其實就是放棄跟B相處交往，因為我們的時間是有限的、固定的，一分一秒都多不出來。

永遠有值得好好認識的善緣，在我們認知範圍之外，就像打開我們通訊錄的好友人數，對比廣大人口數後，就知道比例多麼懸殊。

我們認識的人太少太少了，毫無執著、糾纏眼前這個人的任何理由。

遇到有緣的、值得認識的善緣，就好好珍惜。

至於那些想凹我們的、情緒勒索我們的，就放生他們吧。

除了機會成本外，講更深一些，縱使他們擁有再多資源，縱使我們再委屈求全，最後，他們也不見得會幫助我們、施捨我們。

不用覺得可惜、捨不得，管他的，各走各的路，順其自然對大家都好，等改天緣分到了，說不定走著走著又走到了同一條路上，誰能算得準呢？

當然，我也看過一種人脈交往的錯誤認知。

有些人不斷努力認識新的朋友，在不同場合努力交際應酬、交換一張又一張名片、拍了一張又一張合照。

人的時間、資源、精力是有限的，所以這些人在拚命認識新朋友的過程中，不自覺地淡化了、冷落了已經認識的朋友、認識很久的老朋友。

他們陷入了一個錯誤認知，以為已經認識的人就是「自己的」，就像收集棒球明星卡片一樣，以為只要吃過飯、換過名片、拍過照就是朋友了，就納入自己的人脈圈了。

這樣的錯誤認知，導致他們總是不斷認識新的、卻丟了舊的，花了無量的時間金錢後，其實朋友的總數根本沒有增加，甚至可以大膽推測真心的朋友早已離去殆盡。

是人都希望有很多的人脈，偏偏人脈交往的潛規則卻總是與一般人大腦認知的相反，絕大多數人都是用錯誤認知土法煉鋼，最後徒勞無功、浪費人生。

我們可以想像一下，如果遊手好閒的遊民想來跟你認識交往，你願意嗎？

如果一開始就被打槍了，連對話的可能性都沒有，還談得上認識、交往嗎？

這跟我們的態度積不積極無關、誠不誠懇無關，只跟我們自己到底是一個什麼樣的人有關。

轉心向內，才是出路，把關注的焦點從攀龍附鳳、杯觥交錯、阿諛奉承轉回到我們自己身上。

我們能做的、應該做的，就是透過將內心一個個微弱的善念去付諸行動、去幫助別人，點滴累積善緣福報，提升自己的能力、本事、價值，修練盈滿善念的心境、格局、氣場。

很多人以為人脈在外面、在遠處，所以不斷奔走、不斷送往迎來；高手明白人脈在裡面、在自己的身上、在自己的心境。

真正強大的人，是走到哪裡，人脈就在哪裡啊。

當內心向善力量的太陽普照大地時，萬物皆向陽而生；太陽從未想要照耀任何人，無數人早已享受太陽平等溫暖的照耀。

當我們的存在對無數人有價值、有意義時，自然會匯聚無盡的善緣，就像是一片肥沃的黑土，是人都想接近我們。

講到底，人脈的本質是善緣的累積，人脈的聚集是福報的顯化；人脈的深厚，取決於一個人善緣福報的深厚。

這時能否將這些帶著某種目的、企圖的緣分，正向轉化為能夠幫助無數人、貢獻整個社會的大善緣，就取決於我們自己的善念與智慧、願心與願力了。

共好，不只是你好我好大家好，而是能夠一起共同圓滿更大的好事，這才是真正的「共好」。

每顆種子起初都只是為了自己而生長，當充滿向善力量的太陽無私普照大地萬物後，萬物就能蓬勃發展，自然無礙形成萬物遮風避雨、滋長生存、循環不已的熱帶雨林，一個龐大微妙的善經濟生態系。

（本文出自《福報：人與人之間真正的差距》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）