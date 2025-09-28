和朋友「聊廢話」 為什麼能讓我們好好活下去？

摘要 每天與朋友閒聊一次看似無意義的「廢話」，其實有助於減壓、降低孤獨感、提升幸福感。心理學研究指出，短暫輕鬆的對話是維繫心理健康的重要養分。

你有沒有過這樣的時刻？下班後很累，卻還是想打給朋友，聊些毫無意義的事：新出的手搖飲、同事的怪習慣、網路上的迷因…明明不重要，卻讓人心情好很多。

心理學研究告訴我們，這些「廢話」一點都不廢。它們是能提升我們幸福感的秘密養分。

為什麼聊廢話這麼重要？

一項在新冠疫情爆發3年後、發表在《Communication Research》的研究顯示：每天與朋友對話一次，能對一個人的心理健康產生顯著影響。

這項研究涵蓋了來自五所大學的900名參與者，分別在疫情封鎖前、封鎖期間和封鎖後進行。參與者被要求在一天內，進行7種溝通行為中的一種，然後在當晚報告他們的壓力、焦慮、幸福感、孤獨感以及當天的生活品質。這7種溝通行為包括：閒聊、有意義的交談、開玩笑、表達關心、傾聽、重視他人意見，或是真誠讚美對方。

研究發現，不論採取哪一種溝通行為，「與朋友交談」對整體情緒和行為都正向作用；換句話說，真正產生影響的是你是否主動與朋友聯繫。

《SELF》比喻，閒聊就像是「社交膠水」，能幫助我們感覺到自己是群體的一部分，對預防或緩解孤獨感至關重要。而且，負面新聞多時，輕鬆的對話能緩解壓力。心理學家也認為，與朋友閒聊可以轉移注意力，幫助自己擺脫過度思考的困境。

怎麼開啟這些「沒營養的對話」？

不用過度擔心「要聊什麼」，保持對話的輕鬆，目的是與你身邊的人建立聯繫。不論是你正在追的劇、正在聽的Podcast、規劃中或想像中的假期，或甚至跟朋友玩「二選一」的小遊戲，都可以！

實現短對話的技巧

以下是一些將簡短對話的力量付諸實踐的技巧：每天至少安排一次對話，養成不只是傳Line訊息的習慣，與朋友、家人或同事進行5到15分鐘的電話或面對面交談。友善的語氣或溫暖的笑聲，才能傳達文字訊息無法傳達的支持。

不要低估「弱關係」。交談不限於親朋好友，社區鄰居、跨部門的同事和新朋友，都可以是你簡短聊天的對象。

記住，品質比時長更重要，當你正在與人進行面對面談話（或閒聊）時，請專心傾聽。這種「高品質對話」，哪怕一天進行一次，只有幾分鐘，都能提升幸福感。

下次別覺得自己「浪費時間」在聊天，在這個壓力滿滿的時代，我們不需要每一次對話都很有意義。一次5分鐘的閒聊，利用短暫的時光，豐富我們的生活和人際關係。

資料來源：Healthline、SELF、LinkedIn

《原文和朋友「聊廢話」，為什麼能讓我們好好活下去？》