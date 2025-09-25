快訊

當父母真難…孩子該過你走過的人生嗎？

聊心茶室／ 聊心茶室
為人父母，期望自己的孩子能夠有一個更好的人生，不過，面對著孩子未來的迷茫，父母們常常會想要為他們安排一條已經走過的道路。但是，這樣的行為是否真的對孩子有益？ 示意圖／Ingimage
為人父母，期望自己的孩子能夠有一個更好的人生，不過，面對著孩子未來的迷茫，父母們常常會想要為他們安排一條已經走過的道路。但是，這樣的行為是否真的對孩子有益？本文透過探討個人經驗以及相關研究，分析為何讓孩子過父母走過的人生，可能會產生負面影響，並提供一些簡單的建議，如何幫助孩子找到自己的道路，創造出屬於自己的人生。

幫助孩子創造他們的人生，而不是把孩子塑造成你想要的人生

隨著時代的變遷，教育孩子的方式也隨之改變。許多父母都希望自己的孩子能夠有一個比自己更好的人生。然而，當我們設計一個計畫，期望孩子過我們曾經走過的人生，我們是否有想過這樣的期望可能會對孩子產生負面的影響？

「他們長大就懂了」

其實，他們不懂，並且在心中留下巨大的陰影。

研究顯示，當父母為孩子設計的人生路線，往往是過去的經驗和價值觀的延伸。但是，隨著時代的變化，孩子的環境和需求也不斷改變。如果孩子的人生路線只是複製過去的經驗和價值觀，就可能會讓孩子在未來的生活中感到困惑和迷失。

此外，當父母過度干涉孩子的人生，也可能會讓孩子產生壓力和焦慮。孩子需要有自己的生活和選擇，透過過程中的成長和失敗，才能讓他們更有信心和決心面對未來的挑戰。

每個人都有自己的人生考卷，為什麼他的答案要跟你的一樣

對於想讓孩子過自己走過的人生的人來說，建議應該是開放心態。要讓孩子有自己的人生，自己的選擇和追求。當然，你可以給予他們必要的指導和幫助，但不能要求他們遵從你的想法和方式。

最終，每個人的人生道路都不同。讓孩子有自己的人生，並支持他們在自己的道路上成長和發展，這才是作為父母最好的方式。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「孩子該過你走過的人生嗎？」，未經同意禁止轉載。）

聊心茶室

相關新聞

走自己的路：人生攻略存在嗎？

每個人的人生旅程都是獨一無二的，但有些人可能會疑惑：人生有沒有一份攻略可循，可以幫助他們走得更順遂？這篇文章將探討人生攻略的存在與否，並提供一些幫助你找到自己人生方向的建議。

與現實不相符的情緒 三個練習辨認解離症狀

解離是一種心理防衛機制，指個體在面對過度壓力或創傷時，會將自我、記憶或現實感知切斷，藉此減少痛苦。這種防衛機制可能導致與現實的連結感減弱，或產生不真實、疏離的感覺，彷彿在旁觀自己的一切。

不是不懂，而是我不敢問──寫給那些總在「性別議題」前面沉默的人

你還記得幾歲開始，學會了「某些話題不要碰」？「那個是女孩子的問題，我們不懂啦。」「這麼情緒化，難怪當不了主管。」「他是不是太娘了？」

為何相似的情境總是讓我感到不安？你的焦慮或恐懼，其實是過去在敲門

你是否有過那種不知道怎麼了，會不斷重複著體會到焦慮、不安，或是莫名其妙地躲避某些情境？可能你會疑惑：「為什麼我又開始不舒服了？」

被「記住」是貼心，還是讓人不寒而慄？

大學時，每天光顧的早餐店根本不用開口，老闆娘就知道給我一杯大冰奶和火腿蛋。半年才光顧一次的小吃攤阿姨，精確記得上次我是和前男友一起來，手上還提著安全帽。同樣是記憶力驚人，哪個是關心滿點？哪個是壓力倍增？

