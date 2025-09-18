與現實不相符的情緒 三個練習辨認解離症狀

解離是一種心理防衛機制，指個體在面對過度壓力或創傷時，會將自我、記憶或現實感知切斷，藉此減少痛苦。這種防衛機制可能導致與現實的連結感減弱，或產生不真實、疏離的感覺，彷彿在旁觀自己的一切。

如何認識並調整解離狀態透過以下練習，可以逐步覺察和理解自己的解離經驗：

🔸尋找支持點：透過觀察身邊重要物品或照片，感受追溯回憶的每一步情緒，將注意力聚焦在「此時此刻」（NOW and HERE）的感受。

🔸感官回溯：嘗試以顏色（如紅色、藍色）、材質（如羽毛、石頭）、或觸感（如堅硬、柔軟）來區分自己當前的狀態和過去的感受，強化對現實的感知。