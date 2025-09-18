👁️ 有些問題，從小就被學會「不能問」

你還記得幾歲開始，學會了「某些話題不要碰」？「那個是女孩子的問題，我們不懂啦。」「這麼情緒化，難怪當不了主管。」「他是不是太娘了？」

有些人不是沒有性別意識，而是從小就被教導：「不要多嘴，不然會惹麻煩。」於是他們學會安靜、笑而不語、轉身後再嘲諷一句。不是惡意，而是無知包裹著的順從。

根據心理學者Carol Gilligan的研究，我們的社會教育常把「照顧、敏感、表達」歸類為女性特質，而把「獨立、果斷、理性」作為男性標準。這讓每個人都被性別標籤綁住：女孩不能太堅硬，男孩不能太柔軟。而最終我們集體養成了「懂不敢說、不懂也裝懂」的性別溝通困境。

🎭 當「安全感」是特權，那傷害就會悄悄變成日常

很多人其實知道同事說的話有問題，但還是笑了笑，沒有說什麼。不是因為他們認同，而是因為「說了會變成情緒化的人」、「你太政治正確」、「你是不是玻璃心」。

這正是性平議題裡最難的地方——暴力從來不需要大聲，它可以是冷場、排擠、沉默、無視。根據台灣性別平等教育協會的統計，職場性別歧視的通報比例遠低於實際經驗數量，許多人選擇不處理，是因為「不知道該怎麼說，說了也不會有人在乎」。

「當一個人覺得不安全，他就會開始懷疑自己是不是太敏感。久而久之，他會選擇不再說。」 — 臨床心理師 張旭鎧，《你今天好嗎》作者

性別平等不是什麼社會議題，它是每個人日常對話裡能不能安心說話、穿自己喜歡的衣服、活出原本樣子的權利。

🧭 不敢說，不代表你沒感覺

你可能不太敢在公開場合談性別，可能還搞不清楚什麼是「非二元」、「跨性別」、「性傾向與性別認同的差異」，但你心裡一定知道：你曾目睹不公平、你曾經沉默、你也曾想為別人說話。

這篇文章不是來檢討你的沉默，而是告訴你：你願意想一想，就是開始的證明。

「性平不是立場，而是讓每個人都能呼吸的空氣。」 — HealYou編輯室

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「《不是不懂，而是我不敢問》──寫給那些總在「性別議題」前面沉默的人」，未經同意禁止轉載。）

