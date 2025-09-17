為何相似的情境總是讓我感到不安？你的焦慮或恐懼，其實是過去在敲門

作者：呂偲伃（諮商心理師）

你是否有過那種不知道怎麼了，會不斷重複著體會到焦慮、不安，或是莫名其妙地躲避某些情境？可能你會疑惑：「為什麼我又開始不舒服了？」

其實，日常生活的這些情緒反應往往不只是來自眼前的事件，可能是某些隱藏在我們內心深處的傷痛記憶被觸發了！底下我們將一起探索，為什麼當我們面對一些相似情境時，會有強烈的不安感，並提供給你如何找出潛藏在內心深處傷痛記憶的小方法。

創傷記憶與普通記憶的最大不同在於，創傷記憶會帶有強烈的情緒色彩。當我們經歷創傷或壓力事件時，大腦會啟動生存模式，也就是常說的「戰或逃反應」（Fight or Flight），甚至有時會進入「僵住」的狀態（Freeze）。這些反應本來是幫助我們在危險中保護自己的生理機制。然而，當我們的記憶包含極強烈的情緒時，這些創傷經歷會被大腦標記為「重要」，深深刻在腦海中，並且難以隨時間淡化。每當我們遇到與這些創傷記憶相似的情境時，這些被標註為「危險」的記憶便會被喚起，並激發我們的情緒反應。

舉個例子！當你小的時候常聽到父母大聲爭吵，你可能那時感到害怕、無助，並且無力改變情況。這些情緒會深刻地印在你的大腦中，並且被標註為「危險」。即使你長大後不再處於相同的環境，而你在辦公室聽到同事爭論，或者當你的伴侶提高音量時，你也可能會突然感到焦慮、心跳加速，甚至想逃離現場。這些反應不一定來自於當下的情境，而可能是你內心深處的傷痛記憶被觸發了。

讓我們一起來進行一個簡單的自我檢視吧！

回想一下你最近有過哪一個情境讓你感到情緒起伏很大，無法解釋的焦慮或恐懼。那時發生了什麼事？你看到的景象是什麼樣子？你有什麼樣的情緒或是身體感覺呢？有沒有什麼想法在心裡浮現？把這些一一記下來，然後繼續往下讀，我們會一起深入探討這些情緒背後的故事。

如何從日常事件中察覺隱藏其中的過往傷痛？

現在，我們一起進行一個簡單的練習，這個練習會幫忙你更好地了解自己的情緒感受，也能有多一些覺察。我們一步步地來看，這些情緒反應可能是怎麼來的。

1. 保持一顆柔軟、開放的心

試著把注意力集中到自己的感覺上，輕輕閉上眼睛，感受一下剛剛記錄下的事件，那個最近一次讓你感到不安的事情。回想一下當時的感覺是什麼？是不是有些不安、焦慮，還是其他的感受呢？當我們有情緒的時候，不需要強迫自己改變它，而是靜靜地察覺到就好。讓情緒自然流動，試著停下來並仔細觀察自己情緒的變化。如果這時覺得有一點緊繃，我們可以運用呼吸來調節自己。

2. 問問自己的不安，它在說什麼？

接著，請問問自己：這個事件的哪個部分讓我感到不安？專注於內心的反應，觀察情緒如何變化。輕輕閉上眼睛，感受身體的狀態—胸口是否緊縮？呼吸是否變淺？也許心跳加快，或手心微微出汗。無論出現什麼感覺，都允許它存在，讓自己好好感受這份情緒，而不是急著評判或壓抑它。這些身體的訊號，正在告訴你內心深處的感受，試著與它們共處，聆聽它想傳達的訊息。

3. 提醒自己：這是舊的記憶，不代表現在

再來，試著回想這份不安是否曾在過去出現過？同樣的感覺是不是來自童年、家裡熟悉的氛圍，或是過去的某段關係？回憶自己最早感受到這種情緒的時刻—是某次被責備的瞬間，還是面對衝突時的無助？當舊回憶浮現時，提醒自己：「這只是過去的影像，不代表現在仍然有危險。」

4. 運用呼吸來釋放身體的不安

最後，讓我們透過呼吸來安撫這份不安。深深吸一口氣，然後慢慢吐出，想像這股不安隨著呼氣一點點散去。我們再做幾次深呼吸，每一次吐氣，都讓身體變得更輕盈、更放鬆。吸氣，吐氣，感受身體的變化—肩膀是否放鬆了一些？心跳是否漸漸平穩？給自己一點時間，讓這股安定感慢慢流動。讓身體告訴你，它正在學習如何放下那些累積已久的緊繃與焦慮。

當我們覺察到傷痛記憶的存在，我們就能開始理解自己為什麼在某些情境下會有強烈的情緒反應。這不僅幫助我們更好地處理情緒，還能讓我們更理解自己的內心世界。每當情緒來臨，我們不必立刻改變它，而是學會靜靜地觀察和感受，我們就在為自己建立一個更安全的心理空間。

如果你覺得這個練習對你來說有些困難，不必擔心，這需要時間和耐心。若你願意，透過諮商讓心理師協助你覺察自己的感覺與探索生命經驗也是一個不錯的選擇。

療癒是個循序漸進的過程，每一次的覺察與自我對話，都是向內心更靠近一步的機會。願我們都能溫柔地陪伴自己，慢慢釋放那些過往的傷痛，找到屬於自己的安定與力量。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「為何相似的情境總是讓我感到不安？―談如何找出隱藏在日常的傷痛記憶」，未經同意禁止轉載。）

商品推薦