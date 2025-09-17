作者：朱芯儀（諮商心理師）

大學時，每天光顧的早餐店根本不用開口，老闆娘就知道給我一杯大冰奶和火腿蛋。

半年才光顧一次的小吃攤阿姨，精確記得上次我是和前男友一起來，手上還提著安全帽。

同樣是記憶力驚人，哪個是關心滿點？哪個是壓力倍增？

每周健身後，我都會跟教練一起去買飯。他老愛逼我去「嚐鮮」開發新店家，嫌我老吃那幾家太無趣，總說：「說不定有更好吃的在等著你！」

這天，他又拖著我探險，帶我騎進一條很少來的巷子，想看看有沒有新的發現。

然而，才剛進巷子，我們就發現不對勁——整條街因為廟會祭典，所有店家都關門了。

「看來這次真沒得選了，還是回去吃老地方吧？」我笑著調侃他。

教練不死心，放慢速度搜尋，突然，我們發現巷子裡唯一還亮著燈的小吃店。

當我們停下來打量店內，老闆娘立刻笑著招呼：「妹妹，你們好久沒來了哦！」

我愣了一下，還沒來得及開口，她已經熱情地推薦：「我們的招牌麵超級好吃，魚丸雲吞什麼都有，便宜又大碗哦」。

點完雲吞湯，老闆娘熟練地準備食材，接著忽然說：「上次你買的是隔壁那家的鴨血，前年還買過另一家的印尼泡麵，這是第一次吃我們家的，對吧？」

我瞬間起了一身雞皮疙瘩。

「……好像有……但妳怎麼記得？」

老闆娘笑著回答：「我認臉的功夫超好，看過一次就不會忘！」

我和教練對看一眼，嘖嘖稱奇，誇她真是吃這行飯的料。

拎著熱騰騰的雲吞回家時，我忍不住問教練：「你覺得以後還敢來這家店嗎？」

他沉默兩秒，苦笑：「還真有點不敢，現在進這條巷子都覺得有壓力了。」

這件事，並不只是「老闆娘記憶力驚人」這麼簡單。

因為這種感覺，實在是太熟悉了。

當我滑手機，Facebook總能精準推播我剛剛聊天提到的商品。

當我點開YouTube，它遞過來的推薦影片，竟然就是昨晚我看過類似的內容。

當我剛在LINE跟朋友聊到某家餐廳，下一秒它的廣告就出現在我的頁面上。

我們以為自己只是路過，結果卻早已留下了痕跡。

或許老闆娘的記憶力只是天生的，但現在，我們的行為、喜好、習慣，都被記錄、被追蹤，甚至被「認臉」。

這樣的記憶，究竟是種貼心的關懷，還是讓人無所遁形的壓力？

或許，這就是這個時代的現實——無論你願不願意，你的一切，都已經被記住了。

你有過類似的經驗嗎？

當某個人、某個平台，甚至某個系統，記得你的行為、習慣，甚至比你自己還清楚時，你的感受是安心，還是有點毛骨悚然？

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「被「記住」是貼心，還是讓人不寒而慄？」，未經同意禁止轉載。）

